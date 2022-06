Irūna Puzaraitė – apie pažintį su vyru, piršlybas ir kuriozus per vestuves: atskleidė netikėtą jo savybę

„Yra banalu sakyti, kad santykiai – didelis darbas, tačiau tai yra nenuginčijamas faktas. Visko buvo per tuos 6 metus ir visko dar bus. Per tokį ilgą laiką kartu supranti, kad tavo antroji pusė nelabai tave gali nustebinti, nes per tiek gali puikiausiai pažinti žmogų, o manau, kad laikas žmonių nekeičia. Aš tikiuosi, kad mes liksime tokie, kokie esame, kokie susipažinome ir vienas kitą pamilome.

Manau, kad viskas pasikeitė, kai gimė vaikai ir prasidėjo pačios didžiausios gyvenimiškos pamokos. Kol užaugs sūnus su dukra, manau tol ir bus dar kažkokių siurprizų“, – tikina ji.

REKLAMA

Kaip dažnai sakoma, kartu santuokoje gyvenantys žmonės nušlifuoja vienas kito savybes, perima pomėgius ir iš naujo atranda bendrumų. Pati Irūna tikina, kad dažnas net nepatiki, kad su Roku ji susituokusi – tokie panašūs jie tapę.

Irūna Puzaraitė švenčia 6-ąsias vestuvių metines (8 nuotr.) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (Fotobankas) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (Fotobankas) Irūna Puzaraitė-Čepononienė ir Rokas Čepononis (K. Aleksynaitė nuotr.) +4 Irūna Puzaraitė-Čepononienė su vyru Roku Čepononiu (R. Kaminsko nuotr.) Irūna Puzaraitė-Čeponienė (nuotr. Instagram) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (nuotr. Instagram) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (nuotr. Instagram) Irūna Puzaraitė-Čepononienė (nuotr. Instagram)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Irūna Puzaraitė švenčia 6-ąsias vestuvių metines

„Mūsų santykiai paremti tuo, kad kalbamės labai daug ir vienas kito klausome, stengiamės išgirsti, dėl to iš tiesų esame labai supanašėję. Esu ne iš vieno žmogaus girdėjusi, kad net turime labai vienodas charakterio savybes. Kas nežino jog mes susituokę, galvoja, kad mes esame brolis ir sesuo, tai aš tikrai manau, kad santuoka žmones paverčia panašesniais. Taip turbūt ir turi būti, nes kai gyveni su žmogumi, taikaisi prie jo, o jis – prie tavęs. Tai tampa rutina ir taip formuojasi santykiai. Mes santuoke turime net bendrą požiūrį į gyvenimą“, – kalba dainininkė.

REKLAMA

REKLAMA

Pažintis dar paauglystėje

Kaip sako pati Irūna, su Roku ji susipažino dar būdama paauglė. O meilė užsimezgė kaip pasakoje, iš pirmo žvilgsnio.

„Niekada netikėjau meile iš pirmo žvilgsnio, nes juk kaip gali imti ir kažkas iš pirmo žvilgsnio užsimegzti. Bet galiu patvirtinti, kad Rokas buvo mano meilė iš pirmo žvilgsnio. Jis visuo sužavėjo, bet niekada negalvojau, kad tai taps kažkuo rimtu. Bet viskas labai greitai vyniojosi ir jei antrą dieną negali nutraukti savo minčių apie tą žmogų, manau, kad tai jau yra ženklas“, – šypsosi ji.

Ji papasakojo, kad prieš 6-erių metus įvykusios piršlybos jai buvo visai netikėtos. Nors ir ilgai draugavo, Irūna nenuspėjo Roko staigaus žingsnio.

„Pačios piršlybos įvyko visiškai netikėtai, Kalėdų rytą, buityje, Roko tėvų namuose, kada į namus sugužėjo visi jo artimiausi žmonės. Mes keitėmės dovanomis ir atėjo Roko eilė kažkam įteikti dovaną. To žmogaus tuo metu nebuvo viduje. Tai jis visiškai netikėtai atbėgo, klupo ant kelių, kažkur tarp garuojančių puodų, – juokiasi ji. – Viskas vyko labai buitiškai, bet taip nuoširdžiai.

REKLAMA

REKLAMA

Man jo iškeltas klausimas prie visų žmonių parodė visišką vyro drąsą ir apsisprendimą. Man tai buvo žymiai gražiau, nei kad vyrai kažkur išsiveža į romantiškas vietas ir duoda įžadą vienas priešais kitą. Man asmeniškai tai buvo labai stiprus žingsnis.“

Kaip netikėtai praūžė sužadėtuvės, netikėtai prasidėjo ir vestuvės. Kaip sako pati Irūna, dieną prieš vestuves netrūko nesusipratimų, kurie vertė nerimauti.

„Iš tiesų mūsų vestuvės nepraėjo be įvykių. Iš vakaro mūsų sodyboje dingo elektra ir ji neatsirado dar ryte. Mes skubėjome ieškoti elektros generatorių, kad šventė galėtų įvykti. Tai buvo šiek tiek panikos, bet pati ceremonija ir visa vakarinė dalis „atpirko“ visus nervus, nes vestuves organizavau pati, visiškai nuo nulio. Buvome abu patenkinti rezultatu“, – sako moteris.

„Aišku, šiek tiek Rokui nuotaiką sugadino žurnalistai, todėl kad užklupo netikėtai, o Rokas nelabai mėgsta to dėmesio. Bet tikrai kartočiau ir nieko nekeisčiau“, – juokiasi Irūna.

REKLAMA

REKLAMA

Nors ir vestuvės buvo tikra paslaptis net kai kuriems Irūnos ir Roko bičiuliams, žurnalistai vis dėlto spėjo sužinoti apie šventę. „Mes iki paskutinės minutės slėpėme savo vestuves ir daugelis net nežinojo, kad mes draugaujame – tik artimiausi žmonės. Mes jau 15 metų esame santykiuose ir visiems buvo tikra naujiena, kad mes tuokiamės. Iki paskutinės akimirkos stengiausi viską nuslėpti, bet metrikacijoje aš visokiais būdais prašiau neskelbti mūsų pavardžių. Bet darbuotojos to negali padaryti, jos turi dirbti savo darbą ir išimčių niekas nedaro. Ir, matyt, per tai žurnalistai sužinojo, suodė ir atvažiavo į mūsų šventę.

Man nuotaikos jie nesudarkė, bet man nuotaiką sugadino tai, kad jie nuotaiką sugadino Rokui. Mūsų fotografė per kitus fotografus negalėjo prieiti prie mūsų. Aš pati buvau labai pikta, bet viskas atsipirko šventei pasibaigus“, – sako moteris.

Vis dėlto saugoti savo šeimos privatumą, anot Irūnos, yra vienas svarbiausių dalykų. Ne visos žymesnės poros ryžtasi tokiam žingsniui, bet Irūna sako esanti iš tų, kurie itin saugo savo šeimą.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes iki šiandien neorodome vaikų veidų – toks mūsų apsisprendimas. Su Roku galbūt net neitume į viešas laidas, pokalbius ar interviu, bet kadangi Rokas prieš keletą metų pradėjo savo muzikinę karjerą ir kartu bando muziką kurti su manimi, bandžiau jam išaiškinti, kad viešumas yra neišvengiamas. Jam buvo labai sunku per save perlipti. Tiek, kiek mes norime, tiek ir atskleidžiame. Bet tai itin maža dalis mūsų šeimyninio gyvenimo“, – tikina dainininkė.

Nors ir daugelis žino, kad Rokas yra karininkas, Irūna atskleidžia, kad jis yra itin meniškos sielos žmogus, derinantis kaip diena ir naktis besiskiriančias veiklas.

„Mes su Roku susipažinome vakarėlyje ir tuo pat metu sužinojome, kad abu kuriame kompiuterinę-elektroninę muziką. Tas mus ir sujungė – tai ir yra vienas didžiausias ir pagrindinis mūsų bendrumas, nepaisant vertybių ir kitų bendrumų. Kaip bebūtų keista, nors Rokas yra karininkas, jis labai meniškos sielos žmogus. Jis rinkosi tarp karo akademijos ir aktorinio – tai labai skirtingi dalykai“, – su pasididžiavimu taria moteris.

REKLAMA

REKLAMA

O kaipgi pora atšvęs savo laimingąją dieną? „Važiuosime į Druskininkus. Esu per gimtadienį nuo draugų gavusi poilsį SPA dveise. Manau, kad mums didžiausia dovana dabar yra laikas kartu – jo visada mažai atsiradus vaikams, įvairiems darbams. Žinant Roko darbą, galiu psakyti, kad mes kartu leidžiame tikrai labai mažai laiko. Numetėm viską į šalį ir važiuosime laiko praleisti kartu, tai bus ir dovana, ir paminėjimas, ir pasikalbėjimas“, – neslepia I. Puzaraitė.

„O šiaip man užtenka bijūno žiedo ir kad vyras nepamirštų, kada vestuvės buvo. Bet Rokas ne iš tų, kuriam reikėtų priminti, – juokiasi ji. – Rokas visada prisimena. O kadangi aš esu bijūnų mylėtoja, jis man padovanoja bijūno žiedą ir aš esu pati laimingiausia.“

Vis dėlto daug linkėjimų, kaip sako Irūna, ji sau su Roku neturėtų. „Man patinka, kokie esame. Norėčiau, kad liktume tokie patys, bet šiek tiek palinkėčiau atsipalaiduoti ir dažniau atsitraukti nuo kasdienybės. Buitis tikrai gali išardyti santykius – tą patvirtintų kiekviena pora. Linkėčiau dažniau atkreipti dėmesį į vienas kitą ir skirti daugiau dėmesio. Čia bendrai visiems – tuo pačiu ir mums.“