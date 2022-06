Lytine prievarta kaltinamas aktorius Kevinas Spacey paleistas už užstatą

Pirmininkaujančio teisėjo pavaduotojas Tanas Ikramas Vestminstero magistratų teisme 62 metų aktoriui pasakė, kad kitas teismo posėdis paskirtas liepos 14 dieną Sadarko karūnos teisme Londono pietuose.

K. Spacey, du „Oskarus“ pelniusiam juostų „Įprasti įtariamieji“ (The Usual Suspects) ir „Amerikos grožybės“ (American Beauty) aktoriui, Londono policija pirmadienį pateikė oficialius kaltinimus.

Atvykdamas į teismą ir išvykdamas iš jo aktorius šypsojosi, bet laukusių reporterių, fotografų ir operatorių būriui nieko nekomentavo.

Teismo salėje mėlyną kostiumą vilkėjęs K. Spacey pasakė visą savo vardą – Kevinas Spacey Fowleris (Kevinas Speisis Fauleris) – gimimo datą ir adresą Londone.

Per 28 minutes trukusį posėdį nebuvo pateikta jokių oficialių pareiškimų, bet aktoriaus advokatas Patrickas Gibbsas (Patrikas Gibsas) teismui pasakė, jog K. Spacey „kategoriškai neigia“ kaltinimus.

Anglijoje ir Velse pirmieji pasirodymai magistratų teismuose dažniausiai būna procedūrinis reikalas – kaltintojai bendrais bruožais išdėsto kaltinimus, o teisėjas paskiria užstatą.

Kaltinamiesiems paprastai nereikia padaryti oficialaus pareiškimo. Rimtesnės bylos siunčiamos karūnos teismui, kur teisėjai turi daugiau bausmės skyrimo galių nuteisimo atveju.

Kaltinimai

Karūnos prokuratūra, vykdanti baudžiamąjį persekiojimą Anglijoje bei Velse, praėjusį mėnesį paskelbė, kad leido pareikšti aktoriui kaltinimus dėl keturių seksualinės prievartos prieš tris vyrus atvejų.

Du pirmi kaltinimai dėl seksualinės prievartos yra susiję su 2005 metų kovą Londone įvykusiais incidentais, o nukentėjęs asmuo dabar eina penktą dešimtį metų.

Trečias incidentas įvyko 2008 metų rugpjūtį Londone, o nukentėjęs asmuo dabar eina ketvirtą dešimtį metų. Tas pats vyras nukentėjo ir per kitą incidentą, dėl kurio aktoriui pareikštas atskiras kaltinimas, kad „privertė asmenį užsiimti lytiniais santykiais be sutikimo“.

Ketvirtas kaltinimas dėl seksualinės prievartos susijęs su incidentu, įvykusiu Anglijos vakaruose esančiame Glosteršyre 2013 metų balandį. Nukentėjęs asmuo dabar eina ketvirtą dešimtį metų.

Anglijos įstatymai draudžia atskleisti nukentėjusiųjų tapatybę.

Be to, Britanijoje galioja teisiniai apribojimai, kokią informaciją gali skelbti žiniasklaida, kol byla dar neperduota prisiekusiesiems, kad jie nesusidarytų išankstinės nuomonės.

Po prokuratūros praėjusio mėnesio pranešimo K. Spacey nurodė, kad yra nusivylęs sprendimu, bet pažadėjo savanoriškai atvykti į JK ir gintis. Jis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad bus įrodytas jo nekaltumas.

Londono policija pirmadienį paskelbė, kad aktorius buvo oficialiai apkaltintas.

K. Spacey 2004–2015 metais ėjo Londono teatro „The Old Vic“ meno direktoriaus pareigas.

Jis buvo apkaltintas lytiniu smurtu kilus pasauliniam judėjimui #MeToo, iškėlusiam į viešumą daugybę seksualinės prievartos ir priekabiavimo atvejų kino pramonėje.

Dėl to Londono metropoliteno policija pradėjo tyrimą, o „The Old Vic“ atliko patikrinimą dėl laikotarpio, kai teatrui vadovavo K. Spacey.

2017 metais K. Spacey mesti kaltinimai iš esmės sužlugdė jo karjerą. Aktorius buvo išmestas iš „Netflix“ politinio serialo „Kortų namelis“ (House of Cards) ir negavo pagrindinio vaidmens Ridley Scotto (Ridlio Skoto) filme „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World), kuriame turėjo įkūnyti pramoninką Johną Paulą Getty (Džoną Polą Getį).

K. Spacey, laikomas vienu geriausių savo kartos aktorių, analogiškų kaltinimų sulaukė ir Jungtinėse Valstijose. Aktorius griežtai juos atmetė. Amerikoje jam iškelta baudžiamoji byla dėl seksualinės prievartos 2019 metais buvo nutraukta.

Dėl ankstesnių kaltinimų prieš penkerius metus aktorius turėjo atsisakyti kelių vaidmenų, tarp jų – ir itin didelio pasisekimo sulaukusiame televizijos seriale „Kortų namelis“.

Mat 2017-aisiais Londono teatras, kuriame Spacey’is užėmė meno direktoriaus pareigas, gavo 20 atskirų skundų iš vyrų, kurie aktorių kaltino seksualiniu priekabiavimu.