Interneto sensacija Two Feet vasarą surengs pasirodymą Lukiškių kalėjime

Nenuostabu, kad į Vilnių šis amerikietis buvo viliojamas tikrai daug laiko, ir tikrai nėra jo muzikai talpesnės vietos Vilniaus mieste, nei atvira Lukiškių kalėjimo scena. Ši viešnagė sostinėje bus didelio turo po Europą dalis ir smagu, kad jame vėl įrašytas Vilnius. Two Feet vertas pirmos pažinties ir tokio didelio koncerto. Jis puikus pasirinkimas atviro oro koncertams. Laukia grynas muzikos įspūdžių srautas ir tikras koncertas unikaliame paveldo objekte.

Išankstiniai koncerto reikalai

Išankstiniai bilietai visada pigiau. Bilietų į Two Feet pasirodymą sostinėje prekyba prasidės penktadienį, vasario 10 d., tačiau jau nuo trečiadienio Two Feet fanai Lietuvoje gali įsigyti išankstinius bilietus. Tiesa, tam reikia kodo iš „8 Days A Week”. Parašykite jiems žinutę feisbuke arba adresu www.8dw.lt, jums bus suteiktas specialus kodas ir taip sutaupysite. Kodai galios labai ribotą laiką. Toks presale’as baigiasi vasario 10 d. 10 val. Žanro klasika - pigiausių bilietų užteks greičiausiems.

Apie Two Feet

Daug gerų žodžių galima pasakyti apie Two Feet. Jis myli bliuzą ir anų laikų muziką, pats meistriškai groja gitara ir yra tikras DIY muzikantas. Two Feet mėgsta panardyti po anų dešimtmečių skambesį ir pritaikyti jį šiandienai. Didžiąją savo karjeros dalį Two Feet priešinosi tradicinio popmuzikos dainų rašymo standartams, muzikos kritikų patvirtintam albumo formatui ir išgalvotiems reikalavimams, kaip turi skambėti kūrinys. Geram artistui viskas galima. Geras pavyzdys - jo bliuzinis ir itin daug boso savyje talpinantis pirmasis singlas „Go Fuck Yourself“ turi neįprastą kūrinio struktūrą, bet jau perklausytas beveik pusę milijardo kartų. Two Feet, kurio tikrasis vardas Zachary Williamas Dessas, yra tikras artistas ir savo amatą išmano. Jis gerai varo gyvai, žodžių kišenėje neieško, kietai atrodo, nuolat kalba apie savo emocinę sveikatą ir išlaiko savitą sceninį įvaizdį. Gyvo pasirodymo jėga, meistrystė groti gitara, vokaliniai sugebėjai ir estetika jį išskiria iš tuzino kitų. Two Feet patiks tiems, kam patinka „the xx“, Chetas Fakeris, Jackas Garratt‘as, Nicolas Jaaras, „Cigarettes After Sex“ ir kiti artimą garsą skleidžiantys muzikos kūrėjai.

Ilgai ėjęs iki savo tikslo kurti muziką ir, tuomet į internetą įkėlęs pirmąjį savo darbą „Go Fuck Yourself“, Two Feet nukeliavo labai toli ir peržiūras šiandien skaičiuoja milijonais. Jau patikrintas rimtų leidybinių kompanijų ir didžiųjų festivalių. Vien „Youtube“ platformoje jo peržiūrų skaičius siekia 600 milijonų. Skaičiai kelia antakį. Jo „I Feel Like I‘m Drowning“ vis dar yra kažkas tokio. Tai yra tas kūrinys, prie kurio norisi grįžti ir grįžti bei kurio iš galvos nebeištrinsi. Jis taip pat turi kūrinių su „Twitter“ žvaigžde „Sub Urban“, grandson, MØ ir kitais šios kartos kūrėjais. Dar Two Feet yra nepriklausomos leidybinės kompanijos „477 Records” bosas. Ši leidykla yra visiškai nauja, dirba su naujais talentais ir kylančiais muzikos kūrėjais.

Two Feet Vilnių pirmą kartą pažymėjo savo koncertų planuose. Jam tai bus pirmoji viešnagė Baltijos šalyse ir vienintelis pasirodymas regione. Pas mus jis atvyks pristatyti naujausios savo kūrybos ir atsiveš visą šou. Jau skelbta anksčiau, kad šią vasarą Lukiškių kalėjime taip pat gyvai pasirodys prancūzų muzikos grupės „M83” ir „Phoenix”. Abu vardai žiauriai norėti, laukti, planuoti ir labai rekomenduojami. Kokybė, mūsų gyvenimų garso takelis ir tikra nostalgija. Šį ketvirtadienį bus atskleisti ir „8 Days A Week” agentūros kuruojamo muzikos festivalio „8 Festival” kozeriai.