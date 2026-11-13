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Ingrida Martinkėnaitė įgyvendino seną svajonę: nuvyko ten, kur svajoja tūkstančiai

2026-11-13 21:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 21:20
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Lapkritis Ingridai Martinkėnaitei tapo išskirtiniu mėnesiu – išsipildė viena ilgai puoselėtų jos svajonių. Žinoma moteris buvo išvykusi į Niujorką ir savo atostogų įspūdžiais aktyviai dalijosi su socialinių tinklų sekėjais.

Lapkritis Ingridai Martinkėnaitei tapo išskirtiniu mėnesiu – išsipildė viena ilgai puoselėtų jos svajonių. Žinoma moteris buvo išvykusi į Niujorką ir savo atostogų įspūdžiais aktyviai dalijosi su socialinių tinklų sekėjais.

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Jau kelionės pradžioje I. Martinkėnaitė neslėpė, kad apsilankyti šiame mieste buvo senas jos troškimas.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ingrida Martinkėnaitė Celine Dion koncerte Paryžiuje

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Aplankė žinomas vietas

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip ji lanko žymiausias miesto vietas: vaikštinėja istoriniu Bruklino tiltu, leidžia laiką šurmuliuojančioje „Times Square“ aikštėje bei gėrisi įspūdinga miesto panorama iš viršaus.

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Atostogų grafike I. Martinkėnaitė atrado laiko ir kultūrai muziejuose, gastronominiams potyriams bei prabangiems pirkiniams.

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Tokio gimtadienio nepamirš ilgai

Primename, kad grupės „Šeškės“ narė Ingrida Martinkėnaitė rugsėjo 15-ąją minėjo savo 48-ąjį gimtadienį, kuris tapo vienu įspūdingiausių jos gyvenime. Šią progą moteris atšventė ypatingai – Paryžiuje, klausydamasi į sceną po ilgos pertraukos sugrįžusios legendinės Celine Dion. „Viso jausmų spektro, kurį teko pajausti per šį gimtadienį, net negaliu nupasakoti“, – emocijų neslėpė I. Martinkėnaitė. 

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C. Dion rugsėjį Paryžiuje pradėjo ilgai lauktą koncertų seriją – tai buvo pirmieji jos koncertai po šešerių metų pertraukos. Pirmąjį pasirodymą „Plenitude Arena“ stebėjo 35 tūkst. gerbėjų, o pati atlikėja neslėpė emocijų, sugrįždama į sceną po sudėtingo laikotarpio. 

C. Dion į sceną grįžo po ilgos pertraukos, per kurią dėl diagnozuoto sustingusio žmogaus sindromo buvo priversta atsitraukti nuo koncertinės veiklos. Jos sugrįžimas Paryžiuje tapo vienu labiausiai laukiamų šių metų muzikos įvykių. Ingrida neslepia – jos kartos moterims Celine muzika yra tapusi gyvenimo dalimi, todėl galimybė ją išgirsti gyvai buvo ypatinga. 

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„Nežinau, ar yra mano amžiaus moterų, kurios nebūtų C. Dion gerbėjos. Visos užaugome kartu su ja, mokėmės jos dainų iš natų. Tiesiog nuostabu, kad po tiek metų ir tiek patirtų išgyvenimų ji grįžo į sceną. Manau, tai labai daug pasako apie tai, kokia stipri asmenybė ji yra. O tas sugrįžimas dar toks pasisekęs! Girdėti visas tas dainas yra didžiulė dovana“, – teigė I. Martinkėnaitė. 

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