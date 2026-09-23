Tokio gimtadienio Ingrida Martinkėnaitė nepamirš – pateko ten, kur svajoja tūkstančiai: „Sunku patikėti“

C. Dion rugsėjį Paryžiuje pradėjo ilgai lauktą koncertų seriją – tai buvo pirmieji jos koncertai po šešerių metų pertraukos. Pirmąjį pasirodymą „Plenitude Arena“ stebėjo 35 tūkst. gerbėjų, o pati atlikėja neslėpė emocijų, sugrįždama į sceną po sudėtingo laikotarpio.
Tokio gimtadienio nepamirš ilgai
Į vieną iš šių koncertų pateko ir I. Martinkėnaitė. Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo moteris, bilietai į tokį išskirtinį renginį buvo jos gimtadienio dovana. Ir, kaip pabrėžė ji, viena įspūdingiausių gyvenime.
„Man neteko „medžioti“ bilietų į Celine koncertą – tai buvo gimtadienio dovana. Labai džiaugiuosi tokiomis patirtimis. Viso jausmų spektro, kurį teko pajausti per šį gimtadienį, net negaliu nupasakoti. Būtent tai ir daro gyvenimą pilnesnį – ne daiktai, o žmonės, jausmai ir patirtys. Tikrai vienas įspūdingiausių gimtadienių mano gyvenime“, – džiaugėsi ji.
C. Dion į sceną grįžo po ilgos pertraukos, per kurią dėl diagnozuoto sustingusio žmogaus sindromo buvo priversta atsitraukti nuo koncertinės veiklos. Jos sugrįžimas Paryžiuje tapo vienu labiausiai laukiamų šių metų muzikos įvykių. Ingrida neslepia – jos kartos moterims Celine muzika yra tapusi gyvenimo dalimi, todėl galimybė ją išgirsti gyvai buvo ypatinga.
„Nežinau, ar yra mano amžiaus moterų, kurios nebūtų C. Dion gerbėjos. Visos užaugome kartu su ja, mokėmės jos dainų iš natų. Tiesiog nuostabu, kad po tiek metų ir tiek patirtų išgyvenimų ji grįžo į sceną. Manau, tai labai daug pasako apie tai, kokia stipri asmenybė ji yra. O tas sugrįžimas dar toks pasisekęs! Girdėti visas tas dainas yra didžiulė dovana“, – teigė I. Martinkėnaitė.
Vakaras buvo kupinas emocijų
Nors koncerte netrūko įspūdingų sceninių sprendimų, Ingridos dėmesį labiausiai patraukė pati atlikėja. O ypač – akimirkos, kai C. Dion neslėpė savo emocijų ir leido jas pamatyti tūkstančiams žiūrovų.
„Man labiausiai patiko jos tikros emocijos. Pati būdama scenoje žinau, ką reiškia susijaudinti ir parodyti tai publikai. Tai yra žmogiška, normalu ir labai gražu – nebijoti būti atvirai. Juk taip kuriamas ryšys su klausytoju.
Man tai pasiteisina visada – ir būnant scenoje, ir dabar, kai buvau klausytoja. Eilinį kartą įsitikinau, kad tikros, nesuvaidintos emocijos yra daug daugiau nei visas surežisuotas spektaklis“, – įspūdžiais dalijosi atlikėja.
Nors didžiąją gyvenimo dalį pati praleidžia scenoje, koncertuose kaip žiūrovė I. Martinkėnaitė lankosi retai. Todėl ši patirtis tapo tik dar labiau ypatinga ir, kaip pabrėžė Ingrida, sugriovė jos prieš tai turėtą įsivaizdavimą apie tokio masto renginius.
„Nesu aistringa koncertų lankytoja, nes jaučiu šiokią tokią baimę, kai aplinkui yra tiek daug žmonių. O kai pati koncertuoju, dažniausiai juk vis tiek būnu scenoje. Man ši patirtis buvo neįkainojama – juk tai Paryžius, 35 tūkstančiai žmonių vienoje arenoje. Visi organizaciniai dalykai buvo puikiai sustyguoti.
Mes turėjome VIP bilietus, todėl nereikėjo stovėti eilėse, prieš koncertą galėjome net pavakarieniauti. Tad ši patirtis, kai tiek daug žmonių susirenka į vieną vietą, buvo visai kitokia, nei įsivaizdavau. Pasirodo, galima į tokius renginius patekti ir nestoviniuojant spūstyse. Man tai buvo vienas didžiausių įspūdžių“, – pasakojo I. Martinkėnaitė.
C. Dion Paryžiuje pristatė ne tik geriausiai žinomus savo hitus – atlikėja atskleidė įvairias savo muzikinio repertuaro puses. Pasak Ingridos, tai leido pamatyti Celine kaip įvairiapusę menininkę.
„Man labai patiko visos angliškos dainos, taip pat prancūziškos, ypač gerai žinomi šlageriai. Tiesa, kadangi tai vienas tų retų atvejų, kai esu koncerte, gal tų šlagerių norėjosi daugiau. Tačiau ji parodė ir kitą savo pusę – dainavo daug kitokių prancūziško šansono dainų, arijų.
Galbūt būtent tai ir įsiminė – jos visapusiškas atsiskleidimas šiame koncerte. Manau, ji norėjo parodyti, kiek daug skirtingų Celine yra joje. Ir ji tikrai gali būti visokia“, – įsitikinusi pašnekovė.
Koncertas Ingridos atmintyje išliks ne tik dėl muzikos, bet ir dėl publikos energijos. Anot moters, žiūrovai nuo pirmųjų akordų įsitraukė į pasirodymą ir didžiąją vakaro dalį praleido ant kojų.
„Koncertas truko tris su puse valandos, bet neprailgo nė minutės. Visas parteris, kuriame buvome, šėlo nuo pat pirmųjų akordų. Nebuvo laiko net prisėsti ant kėdžių. Tokios emocijos lieka ilgam. Net sunku patikėti, kad visa tai sutilpo į vieną mano gimtadienį“, – džiaugėsi I. Martinkėnaitė.
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