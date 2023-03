Ingos Budrienės sūnui vožusiam Remigijui Viršilai – kirtis

Peticijoje rašoma, kad kovose nėra jokio profesionalumo, o didžiausią žalą patiria jaunimas.

„Patys, kaip organizacija kviečia dalyvius, o po to per transliacijas, savo official „Facebook“ paskyroje patys ima tyčiotis iš dalyviu, tai nėra padoru! Ir dabar manau, kad tai nėra normalu, kovos transliuojamos tūkstančiams žiūrovų, tiek renginiai, tiek transliacijos prieinamos vaikams, naudojamas smurtas, patyčios, jose dažnai naudojami necenzūriniai žodžiai, nevaldomos emocijos, renginio metu apsaugos profesionalumas nėra aiškus, nes žalojami vaikai, o renginio organizatoriai „dėl populiarumo“.

Toks jausmas, kad patys specialiai provokuoja emocijoms pratrūkti. Kur institucijos? Kur vaikų teisės? Kur Tėvai? Kodėl visą tai legalu ir neuždrausta?! Daugiau apie šia UAB JUNGLE KINGS įmonę neturiu ką rašyti, kaip ir apie visus žemo lygio ją valdančias personas! Stop „Jungle King kovas“, – rašoma peticijoje.

Peticiją galite pamatyti čia.

Primename, kad naujienų portalui tv3.lt skaitytojas pranešė, kad sekmadienį, kovo 12 d., vykusio „Jungle king“ kovos menų turnyro metu buvo sumuštas nepilnametis. Anot liudininko, kaltininkas – renginio organizatorius, influenceris, kovotojas Remigijus Viršila.

„Nepilnametis norėjo surengti „freestyle žodžių dvikovą“ prieš kovotoją, o atsaką gavo smūgiu į veido sritį, nepilnametis krito ant žemės visų renginio žiūrovų akivaizdoje“, – nurodo skaitytojas.

Portalas taip pat teigia, kad vyras buvo tą patį vakarą suimtas policijos, o vaikinas išvežtas greitosios pagalbos automobiliu.

Šiuo epizodu socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo ir pati I. Budrienė.

I. Budrienė iš viso turi 3 sūnus – Nojų ir mokykloje besimokančius Kernių ir Mantą. Pastarasis berniukas yra pasiimtas globoti iš vaikų namų.

„Šis žmogus viešame renginy primušė mūsų nepilnametį sūnų“, – instagrame rašė I. Budrienė ir pasidalijo vaizdo įrašu.

Naujienų portalui tv3.lt Inga Budrienė teigė, kad sūnus Mantas kovo 13 d. apsilankė pas medikus. „Nieko, lengvas sukrėtimas, veidas ištinęs, bet laikosi Mantukas šauniai“, – sakė verslininkė.

Pasak jos, R. Viršila neatsiprašė sūnaus: „Jis pats nebuvo priėjęs prie Manto. Net nepaklausė, kaip jaučiasi, vaikas apsiverkęs, drebantis.“

Žinomas vyras savo poziciją išsakė komentare, pateiktame po portalo 15min straipsniu.

Jo tikinimu, po įvykusio incidento, policija tikrino vyro blaivumą. R. Viršilos teigimu, jis buvo visiškai blaivus.

„Toliau jis mane necenzūriniais žodžiais žemino ir iškvietė į ringą. Aš atėjęs tik pagąsdinau ant juoko, o jis man ištiesęs rankas smūgiavo į nosį. Aš nežinojau nei kiek jam metų, nes užsidėjęs didžiausius juodus akinius, skarą ir kepurę ant galvos.

Nesiteisinu, pasielgiau neadekvačiai. Bet manau, kiekvienas vyras gerbiantis save būtų taip pasielgęs, kai yra viešai žeminamas jo orumas ir dar pirmas jis palietė mane. Viską išsiaiškinsime teisme. Plius vaikinas su manimi šnekėjo, mes pasikalbėjome, atsiprašėme vienas kito. O jo nepilnamečiai draugai, kurie nežinia ką veikė be tėvų po 12 val. kieme, iškvietė policiją.

Pareigūnams atvykus vaikinas pradėjo vaidinti, kad jam bloga, skauda, nors prieš tai šoko toliau, repavo ir viskas buvo gerai... Žmonės dažniausiai tik iškarpo vietas, kurios aktualu skandalams sukelti. Gražios visiems dienos“, – komentarų skiltyje rašė R. Viršila.