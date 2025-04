Inga Stumbrienė pasidalino jautria akimirka: „Štai kaip prabėgo mūsų metai“

Ji paskelbė nuotraukų seriją, kurioje matyti, kaip Viljamas auga ir keičiasi per pirmuosius savo gyvenimo metus.

Inga Stumbrienė pasidalino jautria akimirka

Savo įraše Inga pasidalijo džiaugsmingomis mintimis ir dėkingumu už šią nuostabią kelionę.

„Diena prieš Velykas – mums ypatinga.

Tokią dieną kaip ši, praėjusiais metais, mums gimė mūsų trečiasis stebuklas. Sūnus Viljamas.

O štai kaip prabėgo mūsų metai.

12 skirtingų fotosesijų, 12 skirtingų spalvų, o tuo pačiu nesuskaičiuojama daugybė skirtingų nuotaikų, emocijų ir mieliausių šypsenų.

Dėkojame Dariui Kučiui už kantrybę ir tokį gražų rezultatą“, – rašė I. Stumbrienė.

Primename, kad sūnaus Viljamo gimimas buvo ypatingas ne tik Ingos, bet ir visos šeimos gyvenime. Berniukas gimė 2024 metų kovo 30 dieną, Velykų išvakarėse ir tapo tikru Šv. Velykų stebuklu.

Inga tada savo sekėjams „Instagrame“ pasidžiaugė: „Baby, welcome to the world! Esame palaiminti dangaus. Mūsų su didžiausia meile ilgai lauktas Šv. Velykų stebuklas! Nuo šiol, kovo 30-oji mums ypatinga data.“