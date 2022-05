„Aš atėjau čia neturėdama jokių lūkesčių. Nesitikiu visai nieko. Gal tai yra pats teisingiausias jausmas, dėl kurio prarandi galimybę nusivilti, kas labai gadina nuotaiką ir turi visus šansus nustebti ir išgirsti kažką, ko tikrai nesitikėjai. Tikiuosi vienintelio – gyvos, smagios partnerystės – tai mane labiausiai domina“, – kalba I. Jankauskaitė.

Televiziniuose projektuose pasitaiko atvejų, kai dalyviai jautriau sureaguoja ir būna nepatenkinti kritika. Anot teisėjos, tik tikrai kažką norintys pasiekti žmonės priima pagrįstą kritiką ir per daug jautriai į ją nereaguoja.

„Mes į pasirodymus reaguojame labai liberaliai – čia nėra atranka į muzikos ir teatro akademiją. Žmonės ateina čia pažaisti. Man visada buvo keistas bet kokių televizinių projektų susvarbinimas. Praktika rodo, kad tie žmonės, kurie žino, ką daro ir naudoja tai kaip savo įrankį karjerai ar gyvenimo šanso pagavimui, tada jie normaliai reaguoja į kritiką ar pastabas, nes jie nusiteikę mokytis.

REKLAMA

Ir yra kiti, kurie nusiteikę tik patikti. Ateinu čia žinodama, kad tam tikrai žmonių daliai mes liksime nieko nesuprantantys priedurniai, o kažkam bus kitaip“, – šypsosi pašnekovė.

Inga Jankauskaitė – apie muzikinį kelią ir asmeninį gyvenimą: jį slepia po 9 užraktais (10 nuotr.) Inga Jankauskaitė – apie muzikinį kelią ir asmeninį gyvenimą: jį slepia po 9 užraktais (nuotr. tv3.lt) „Lietuvos talentuose“ nuskambėjo „auksinis mygtukas“: Inga Jankauskaitė jį paspaudė gatvės muzikantui „Lietuvos talentuose“ nuskambėjo „auksinis mygtukas“: Inga Jankauskaitė jį paspaudė gatvės muzikantui (nuotr. TV3) „Lietuvos talentuose“ nuskambėjo „auksinis mygtukas“: Inga Jankauskaitė jį paspaudė gatvės muzikantui (nuotr. TV3) +6 „Lietuvos talentuose“ nuskambėjo „auksinis mygtukas“: Inga Jankauskaitė jį paspaudė gatvės muzikantui (nuotr. TV3) Inga Jankauskaitė (nuotr. Luko Griciaus) Inga Jankauskaitė (nuotr. asm. archyvo) Inga Jankauskaitė – apie ypatingą įvertinimą: tai ilgo komandinio darbo rezultatas (nuotr. asm. archyvo) Inga Jankauskaitė (nuotr. Organizatorių) Inga Jankauskaitė (nuotr. Organizatorių) Inga Jankauskaitė (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Inga Jankauskaitė – apie muzikinį kelią ir asmeninį gyvenimą: jį slepia po 9 užraktais

Ji sako, kad šiame projekte jaudinosi dėl vieno: „Aš ir dabar neabejoju, kad rasiu, ką pasakyti, bet nesu įsitikinusi, kad tą akimirką kitam žmogui į galvą ateis patys tinkamiausi žodžiai – dėl to aš ir jaudinuosi.“

Muzika lydėjo nuo vaikystės

Ingą Jankauskaitę scenoje ir televizijoje matome jau ilgą laiką. Ji gimė Kaune, studijavo Vilniuje. Ji iki šiol koncertuoja keliaudama po visą Lietuvą ir yra pelniusi ne vieną apdovanojimą. Pasirodo, kad jos muzikinis kelias prasidėjo nuo muzikos mokyklos suolo. Ten ji pažino natas, muziką.

REKLAMA

REKLAMA

„Mano kelias buvo gan nuoseklus ir profesionalus. Aš mokiausi Naujalio muzikos gimnazijoje ir tas gyvenimas scenoje mane lydėjo nuo pat vaikystės. Tai buvo fortepijono klasė – iš jos atsirado koncertai, atsiskaitymai. Paskui klostėsi, kaip klostėsi – atsirado kitų veiklų – televizija, šou projektai, teatras ir kinas. Pirmo karto ant scenos tikrai neatsimenu.

Tačiau kad ir kiek patirties beturėtum, vis vien dreba kinkos atsistojus ant scenos, tu visada esi pilnas jautrumo ir jaudulio. Aišku, profesionalumas, kad ir kokioje formoje tu bebūtum, leidžia turėti tą stabilų rezultatą, bet visada juk norime stebuklo“, – apie savo patirtis kalba ji.

I. Jankauskaitė prabilo apie pačius pirmuosius vaidmenis ir pasirodymus, kurie jai iki šiol labai svarbūs. 2007 m. aktorė buvo nominuota Auksiniam scenos kryžiui už Marijos Stiuart vaidmenį spektaklyje „Marija Stiuart“.

„Po mokyklos įstojau mokytis į Muzikos ir teatro akademiją ir pradėjau savo karjerą. Repeticijos kiekvieną mielą dieną, o pirmas spektaklis man asmeniškai buvo labai svarbus. Tai buvo Nacionalinio dramos teatro, spektaklio „Marija Stiuart“ pagrindinis vaidmuo, už kurį gavau vieną brangiausių apdovanojimų. Iki tol labai stipriai abejojau, ar čia išvis man, nes tai be galo sunku. Nes tu visada esi priklausomas nuo kitų. Ta nominacija tuo metu man buvo labai reikalingas ženklas, kad verta tai daryti“, – tikina ji.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto įkyrūs klausimai, žinomumas ir nuolatinis domėjimasis asmeniniu gyvenimu ne vieną žinomą žmogų gali išmušti iš vėžių. Vis dėlto moteris sako, kad ji taip nesijaučia – tik mokėjimas savo asmenines veiklas suderinti su viešu gyvenimu leidžia gyventi pilnavertiškai.

„O aš net nežinau, kaip kitaip gali gyventi be žurnalistų, be kitų žmonių, kurie tavimi domisi. Žinomumas neslegia dėl to, kad aš turiu savo asmeninį gyvenimą, kuris yra labai intensyvus ir aš jį labai saugau. Tai yra balanso garantas“, – atvirauja atlikėja.

„Lietuvos talentai“ – sekmadienį, 19:30, per TV3!