Ineta Stasiulytė su dukromis Velykas sutiko Turkijoje: čia susipažino ir su Deivydu Meškausku

Tokį sprendimą žymi moteris priėmė ir per neseniai prabėgusias Velykas – užuot plušėjusi prie šventinių patiekalų, aktorė susikrovė lagaminus ir drauge su dukromis išvyko į Turkiją. Nors pasirinktame Antalijos regione tuo metu vasariška saulė dar nelepino, I. Stasiulytė pasakoja turėjusi vienas kokybiškiausių atostogų.

Sugrįžo į pamėgtą regioną, bet pamatė naujomis akimis

„Mano grafikas gana įtemptas, neleidžiantis pasvajoti apie ilgesnes atostogas. Vis tik sužinojusi, jog Velykiniu laikotarpiu būsiu kiek laisvesnė, nusprendžiau pakelti sparnus ten, kur šilčiau. Juolab, kad ir dukrytėms buvo atostogos, tad bendru sutarimu pasirinkome kelionę į Turkiją. Turėjome vos keturias dienas, tad norėjosi maksimalaus komforto“, – atvirauja I. Stasiulytė.

Antalijoje ji yra viešėjusi nesyk – šį regioną aktorė vertina kaip itin patrauklų ir turintį ką pasiūlyti ne tik pasyvias atostogas mėgstantiems turistams.

Vis tik šįkart norėjosi sėslesnio, bet ne mažiau kokybiško poilsio. Nors kelionių organizatoriaus pasiūlytas viešbutis moteriai buvo pažįstamas, jau pirmosios atostogų akimirkos, pasak jos, gerokai viršijo ankstesnes patirtis ir lūkesčius, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Viešbutyje „Ali Bey“ pirmąsyk lankiausi prieš trylika metų. Tuo metu jis dar tik buvo statomas, ne viskas buvo įrengta. Filmavome ten vieną projektą, simboliška – būtent čia tuosyk susipažinome su Deivydu Meškausku. Bet šįkart nostalgiją greitai pakeitė nuostaba: visas interjeras, įrengimas, detalės, gausybė augalų, miškingi takiukai tiesiog pakirto kojas. Pasijutome, lyg būtume Azijos džiunglėse“, – pirmuosius įspūdžius prisimena aktorė.

Visos pramogos po vienu stogu

Keliaujant su vaikais, anot moters, ne mažiau nei graži ir išpuoselėta aplinka, svarbu ir viešbučio siūlomos paslaugos.

Šįkart I. Stasiulytę ir dukras labiausiai džiugino šildomas baseinas, mat jų kelionės metu vyravo vėsesni orai – dienomis temperatūra siekdavo apie 16 laipsnių.

Pasirinkus kelionę šiltojo sezono pačioje pradžioje aktorė teigia didelės kaitros ir nesitikėjusi, o jūros teikiamus vasariškus malonumus nesunkiai kompensavo viešbučio siūlomomis pramogomis.

„Baseinas, žinoma, buvo mažųjų prioritetas, o aš džiaugiausi galėdama pasilepinti nuostabiu SPA su autentiškomis turkų procedūromis. Iš tiesų, po vienu viešbučio stogu tilpo viskas, ko reikėjo kokybiškoms atostogoms: sporto salė, teniso pamokos, maudymosi pramogos, vaikų žaidimų aikštelė, nuostabios vakarinės programos su šou elementais, diskotekos. Kai turi ribotą dienų skaičių, tokia pasiūla tampa tikra dovana. Juokaujame, jog viešėjome vos keturias dienas, bet pailsėjome kaip po dviejų savaičių“.

Sužavėjo turkų virtuvė ir pasiruošimas Velykoms

Puikiomis kūno formomis pasigirti galinti aktorė atvirauja, jog atostogų metu savęs neribojo ir su pasimėgavimu ragavo visų čia siūlytų skanėstų.

„Maistas ir autentiški skoniai visuomet yra gerų atostogų garantas, tad šiuo klausimu mums labai pasisekė. Viešbučio virtuvė labai turtinga ir paslaugi: nuo patiekalų veganams, vegetarams, sportininkams ar tiesiog skiriantiems didesnį dėmesį mitybai, iki nuostabiausių turkiškų saldėsių smaližiams. Vaikai čia irgi nebus alkani, jų skoniu pasirūpinta taip, kad būtų ir sotu, ir sveikai subalansuota“, – pastebi moteris.

Inetos Stasiulytės ir dukrų atostogos Turkijoje (8 nuotr.) Ineta Stasiulytė su dukromis Upe ir Frėja (nuotr. asm. archyvo) Inetos Stasiulytės atostogos Turkijoje (nuotr. asm. archyvo) Inetos Stasiulytės ir dukrų Velykos Turkijoje (nuotr. asm. archyvo) +4 Inetos lankytas viešbutis (nuotr. asm. archyvo) Sentimentus sužadinęs viešbutis Ali Bey (nuotr. asm. archyvo) Viešbutyje veiklos netrūko mažajai Frėjai (nuotr. asm. archyvo) Inetą ir dukras džiugino šildomas viešbučio baseinas (nuotr. asm. archyvo) Ineta Stasiulytė su dukra Frėja (nuotr. asm. archyvo)

I. Stasiulytė su dukromis Turkijoje sutiko ir Velykas – šiai progai, kaip pasakoja aktorė, viešbučio personalas taip pat skyrė deramą dėmesį.

„Nepaisant to, kad šioje šalyje Velykos nėra minimos – vietinės turizmo industrijos atstovai žino, jog ši šventė ypatinga atvykstantiems, tad pasirūpina svečiais, sukurdami puikią atmosferą. Pavyzdžiui, mūsų viešbutyje buvo ir margučių, ir dekoracijų, o Velykų rytą buvo pasiūlyti šventiniai pusryčiai. Tikrai neverta baimintis, jei didžiąsias šventes nusprendžiate praleisti svetur – aukštą kokybę reprezentuojantis viešbutis padarys viską, kad jaustumėtės kaip namuose“, – patirtimi dalijasi I. Stasiulytė.

Kelionė sezono pradžioje – su savomis privilegijomis

Apie tai, jog nemėgstantiems alinančio karščio, Turkija sezono pradžioje dažnai tampa vienu patraukliausiu turistų kelionių tikslu, antrina ir kelionių organizatoriaus „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova.

„Keliauti balandį ar gegužės pradžioje verta dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, labai tikėtina, jog rasite pigesnių kelionės paketų, mat kainos dar neįsisiūbavusiuose kurortuose šiais mėnesiais kur kas mažesnės. Be to, tokiu laikotarpiu, priešingai nei vasarą, temperatūra nepersirita per 30 laipsnių, saulė kartais pasislepia už debesų – vyrauja vėsesni, tačiau labai malonūs pavasariški orai. Taigi, tai puikus šilumos ir kainos santykis“, – pataria O. Belova.

Nors populiariausi metai iš metų išlieka „viskas įskaičiuota“ kelionių paketai, kuriuos renkasi norintys džiaugtis kokybišku poilsiu ir atitrūkti nuo kasdienybės rūpesčių, Turkijos kurortai, pasak ekspertės, gali pasiūlyti kur kas daugiau nei tik saulėti paplūdimiai, jūra ir prabangūs viešbučiai.

„Viskas priklauso nuo keliautojų pomėgių. Jei norisi aktyvesnių ekskursijų, šalies kurortai tikrai turi kuo pasigirti ir ką parodyti. Pavyzdžiui, Antalijos regionas turtingas savo istorija ir kultūra. Jame gausu vingiuotų gatvelių, senovinių medinių namų, Osmanų stiliaus viešbutukų, kuriančių paslaptingą atmosferą, tvyrojusią keli tūkstančiai metų atgal. Čia tai pat rasite Senąjį uostą, natūraliai susiformavusius Dudeno krioklius, archeologijos muziejų ar kitų puikių lankytinų vietų“, – vardija O. Belova, pridurdama, jog vyraujant pavasariškiems orams, leistis į pažintį su miesto istorija būna kur kas komfortiškiau ir paprasčiau nei spiginant saulei.