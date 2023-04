Ilgai atidėliotą svajonę išpildysianti Rūta Ščiogolevaitė: atsirado drąsos nebegalvoti, kad kažkas ne taip supras

Būtent Whitney Houston, pasak pačios Rūtos, buvo jos pirmoji ir visų laikų geriausia mokytoja, turėjusi angelišką balsą, liūto dvasią ir dievišką esybę. Ne veltui sakoma, kad pasiklausyti Whitney dainų atskrisdavo net paukščiai!

Apie skandalus ir ryšį

Žinoma Lietuvos dainininkė R. Ščiogolevaitė ruošiasi į koncertus po Lietuvos miestus.

Savo klausytojams ji paruošė programą „Visada tave mylėsiu – Whitney Houston!“, kurios metu klausytojams dovanos galimybę gyvai išgirsti gražiausias scenos dievaitės W. Houston dainas.

R. Ščiogolevaitė klausytojus jau balandį susitikti kviečia Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, o per Motinos dieną – Birštone.

W. Houston – spalvinga asmenybė, kuri nepalieka abejingų.

Paklausta, koks ryšys ją sieja su šia asmenybe, R. Ščiogolevaitė prisipažįsta savyje randanti šiek tiek W. Houston: „Aš jos nepažinojau ir nemanau, kad galima susidaryti įspūdį apie žmogų iš meninio filmo ar naujienų. Turbūt aš geriau nei kas kitas žinau, kaip ir kas patenka į viešumą ir kas atitinka realybę, o kas ne. Todėl vengiu daryti išvadas. Bet W. Houston buvo pakankamai drąsi ir ekspresyvi scenoje.

Ji labai gyvybinga ir charizmatiška. Mane tai visuomet žavėjo ir kažkiek savęs tame aš matau. Kartais ir aš būnu kaip koks laukinis žirgas, kuris visą gyvenimą mokėsi balansuoti tarp laisvės būti savimi troškimo, kurti tai, kas tau patinka, o ne tai, kas madinga.

Atrasti tą aukso viduriuką tarp to, kokios yra šou biznio taisyklės ir tarp to, koks tu esi menininkas, ne visuomet yra lengva.

Man atrodo, kad būdamas scenoje turi patikti ne tik klausytojui, bet ir pats sau, būti sąžiningas su savimi. Man visada buvo svarbiau tai, ką aš dainuoju, o ne kiek iš to uždirbsiu.“

R. Ščiogolevaitė sako, kad šis koncertinis turas – ilgai jos atidėliota svajonė. Ji prisimena, kad W. Houston muzika ją lydėjo visą gyvenimą.

„Mano tėtis turėjo plokštelių kolekciją, kurioje buvo ir pirmoji W. Houston išleista plokštelė, kuri mane jau prieš daug metų visiškai užbūrė. Tuomet buvau dar paauglė.

Prisimenu, kaip aš klausydama šios plokštelės galvodavau, kad turbūt man išdainuoti šių kūrinių niekuomet nepavyks. Man tai atrodė tolima ir nepasiekiama svajonė. Tą svajonę prisiminiau pernai, kai W. Houston kūrinius atlikau Vilniuje vykusio koncerto metu.

Šią programą daug metų atidėliojau. Bet galiausiai atsirado drąsos nebegalvoti, kad kažkas ne taip supras, įžvelgs, jog per gerai apie save galvoju. Visa tai iš didelės nuoširdžios meilės ir pagarbos savo mokytojai. Tokio grožio muzika norisi dalintis“, – sako R. Ščiogolevaitė.

Ji atskleidžia, kad savo pavasario koncertuose dovanos ne tik visiems puikiai žinomas W. Houston dainas, bet ir atliks savo mėgstamiausią šios atlikėjos kūrinį – „The Greatest Love of All“ iš tos pačios pirmosios W. Houston plokštelės.

Nuo pirmo koncerto su W. Houston

Pasirodo, kad pirmą kartą klausytojai ją išgirdo atliekant legendinę dainą W. Houston dainą „I Will Always Love You“, kai R. Ščiogolevaitė buvo dar paauglė.

„Tai buvo mano gimtajame mieste – Šiauliuose, kai man dar tebuvo 15 metų. Su pianistu Arijumi Ivaškevičiumi „Šauniausio moksleivio“ konkurse muzikinės pertraukos metu atlikome šią W. Houston dainą.

Iki dabar atsimenu, kai tą kartą, mums atlikus kūrinį, salėje įsivyravo visiška tyla. Aš suglumau, atsisukau į Arijų, o tada salė mus apdovanojo garsiausiais plojimais.

Tai buvo stipri patirtis, kuri įstrigo visam gyvenimui ir labai motyvavo toliau siekti savo tikslo – dainuoti. Tai ypatinga akimirka mano gyvenime. Tuomet supratau, kad pajautimas, jog turiu dainuoti, yra teisingas“, – prisimena dainininkė.

Daugybę kartų kritusi ir vėl atsistojusi, gyvenusi itin spalvingai, bet visuomet sklendusi su muzika, Whitney iš gyvenimo išėjo pasauliui palikusi tokius hitus kaip „Dance with somebody“, „I have nothing“, geriausia visų laikų meiles daina tituluojamą „I Will Always Love You“ ir daugybę kitų.

„Visada tave mylėsiu – Whitney Houston!“ – tai unikali galimybė išgirsti, kokį priėjimą prie laurais apipintos ir niekuomet iš atminties neišblėstančios amerikiečių popžvaigždės rado Rūta Ščiogolevaitė ir ištikimi scenos bendražygiai – pianistas Paulius Zdanavičius ir būgnininkas Martynas Lukoševičius. Drauge jie surengs jaukų ir pavasariškai jausmingą koncertą.