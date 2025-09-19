Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Igno Hofmano šeimoje – skaudi netektis

2025-09-19 19:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 19:12

Laikinasis žemės ūkio ministras išgyvena skaudžią netektį – po kovos su klastinga liga mirė mama Lionė Hofmanienė.

Ignas Hofmanas išgyvena netektį (nuotr. BNS, 123rf)

Laikinasis žemės ūkio ministras išgyvena skaudžią netektį – po kovos su klastinga liga mirė mama Lionė Hofmanienė.

0

Skaudžią žinią apie mamos netektį I. Hofmanas pranešė socialiniame tinkle, pasidalijo atsisveikinimo detalėmis.

Ignas Hofmanas išgyvena didelę netektį

„Vakar pralaimėjusi kovą su klastinga liga iškeliavo mūsų mylima Mama Lionė Hofmanienė (1951-2025).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mokytoja, pedagogė išugdžiusi ne vieną kartą, mylėjusi savo darbą ne kartą apdovanota, be galo darbšti ir rūpestinga, mokėjusi džiaugtis visais...

Ilsėkis ramybėje, Mamyte...  Visada būsi gyva mūsų prisiminimuose... Tavo gyvenimas buvo kur kas daugiau nei prasmingas...

Atsisveikinti su mūsų mama galėsite Laidojimo namuose Atjauta, Laisvės al. 6, Radviliškyje:

Sekmadienį, rugsėjo 21 d. nuo 9 val. iki pirmadienio rugsėjo 22 d.

13:15 urna išlydima į Šiaulėnų, Šv. Onos bažnyčią, po Šv. Mišių į paskutinio poilsio vietą – Šiaulėnų kapines“, – socialiniame tinkle pranešė I. Hofmanas.

 

