Verslininkų Tado Burgailos, Gedimino Kvietkausko ir Einaro Gravrock gretas papildė „Kikos“ įkūrėja, verslininkė Janita Janušauskaitė-Plungė ir edukologė, pedagogė bei verslininkė Austėja Landsbergienė.
Pavyzdys kiekvienam paaugliui
Pas ryklius į studiją žengė ambicingi 15-mečiai, „Wearly“ programėlės įkūrėjai – Vėjas V. Balčiūnas, Ąžuolas Vainilka ir Vilius Vasiliauskas. Vaikinai pristatė savo idėją, kuri rykliams paliko didžiulį įspūdį.
„Wearly“ – tai dirbtinio intelekto stilistas, kuris padeda tau apsirengti ryte ir sprendžia problemą – ką rengtis iš tavo spintos?“ – pasakojo vaikinai.
Dalyviai siūlė 15 proc. įmonės akcijų už 30 tūkst. eurų. Jaunuoliams verslininkai negailėjo gražių žodžių – anot jų, kiekvienam paaugliui jie turėtų būti pavyzdys.
„Kokie šaunuoliai, kokie pasiruošę!“ – sakė J. Janušauskaitė-Plungė.
„Jūs tokie kieti, kad apskritai turbūt kietesni už 80 proc. suaugusiųjų, kuriuos matėme laidoje“, – juokėsi G. Kvietkauskas.
Pagyras už ambicingus užmojus ir verslumą paaugliams sakęs T. Burgaila netrukus pokalbį nukreipė kita linkme. Vyras suabejojo – o kas, jei pozityvus žvilgsnis į jaunuolius krenta tik dėl jų amžiaus? Kas būtų, jei „Wearly“ idėją pristatytų 35 metų vyrai?
„Viskas gerai, faina, bet kai tu investuoji savo 30 tūkst., tau reikia to tokio kabliuko – o kas tada nutiks po trijų metų?“ – klausimus kėlė verslininkas.
Ar sutiks su jaunuolių pasiūlymų bent vienas ryklys?
„Rykliai. Lietuva“ – jau šį antradienį, 20 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.