Į Lietuvą grįžta „Warhaus“, vienas ryškiausių Belgijos muzikos vardų

Maartenas Devoldere‘as - vienas iš tų belgų, kuris savo kūrybą kreipia į plačius užsienio vandenis. Šį vardą Lietuvos melomanai jau labai gerai pažįsta. Jį galima pamatyti šmėžuojantį įvairiuose projektuose – „Warhaus“ ir „Balthazar“. Gal todėl ir sekasi jam ne tik Belgijoje, bet ir kitur, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Warhaus - When I Am With You

„Su Maartenu matomės kiekvieną vasarą – taip jau išėjo, kad kitas jo garsus projektas „Balthazar“ grojo pirmajame festivalyje „8 Festival”, „Warhaus“ – grįžo antrajam festivaliui. Vienas iš retų atvejų, kai nereikėjo nieko ieškoti ir prašyti, o „Warhaus“ patys pasibeldė į pašto dėžutę. Tikrai neteko ilgai svarstyti! Dar festivalio metu buvo sutarta, kad organizuosime pilnametražį „Warhaus“ koncertą Lukiškių kalėjime. Kaip galėjom nesutikti?“, - sakė muzikos agentūros „8 Days A Week” partneris Martynas Butkevičius. Įdomi detalė – po „Warhaus“ pasirodymo kalėjime to primygtinai prašė ir festivalio fanai. „Festivalio „GOAT“! Vežkit greičiau pilnam šou!”, – feisbuke rašė Deividas Budginas. „Klausykite šio žmogaus!“, – Deivido komentarą pastiprino kitas prisiekęs „Warhaus“ fanas Ardas Dapkus.

„Atvežkite juos dar kartą“ – prašė dar viena „Warhaus“ gerbėja Lietuvoje Aiva Bielinienė. „Vien dėl jų nusipirkau sekmadienio bilietą ir ojjjj kaip verta!!!!”, – susižavėjimo šūknius tęsė Donata Raugala.

Tik laiko klausimas buvo, kada „Warhaus“ patvirtins naują pasirodymo sostinėje datą kalendoriuje. Šis dainų autorius ir muzikantas iš Belgijos apie save primena nuolat. Ir žodžiais, ir darbais. Ir muzika. Laukia išskirtinis „Warhaus“ pasirodymas, gražuolė Lukiškių kalėjimo scena, ir, tikėkimės, geras oras.

Su „Warhaus“ pasimatyti gyvai sostinėje tikrai verta. Maartenas Devoldere‘as yra tikras artistas, puikaus balso savininkas ir nuostabus kūrėjas. Vienas iš šiltos muzikos mylėtojų ir skleidėjų. O ir pasakyti turi daugiau nei porą žodžių. Vertas dėmesio ir pagyrų, ką beveiktų. Muzikos jis klauso labai gražios, tokią pat ir groja. Net specialų „Spotify“ grojaraštį mamai turi.

Warhaus - Popcorn:

Belgijos muzikos lopšys ir grupės „Balthazar“ sėkmė tapo raktu į neišsemiamus muzikinius lobynus. Dauguma Lietuvos melomanų prisimena jį dar nuo tada, kai „Balthazar“ kadaise apšildė „Editors“ koncertą sostinėje. Maartenas yra šios grupės lyderis ir pagrindinis vokalistas. Jis pats mėgsta muziką, kuri platesnė už pasaulį. Dar niekas apie skaudžias skyrybas, pasibaigusius santykius ir sudraskytą širdį nedainavo taip, kaip jis.

Paskutinio „Warhaus“ albumo „Ha Ha Heartbreak“ dainos parašytos Palermo mieste, Sicilijoje. Tam Devoldere'ui prireikė vos trijų savaičių vienatvės. Įsivaizduokite – viešbučio kambarys, gitara, mikrofonas ir į tūkstančius gabalėlių sudaužyta jo širdis. Liūdesį buvo sunku suvaldyti, todėl, žinoma, Sicilija ir kūryba buvo išsigelbėjimas. Maarteno bandymas pabėgti nuo savęs ir gyvenimo virto dar vienu nuostabiu garso takeliu.

Warhaus - It Had To Be You:

„Warhaus“ Lietuvos sostinę savo koncertų planuose pažymėjo jau antrą kartą. „Balthazar“ viešnagių Vilniuje taip pat buvo ne viena ir viskas buvo įsimintina. Šiame koncertų ture „Warhaus“ taip pat lydės muzikantų grupė, piešianti tik Maartenui būdingus garsinius peizažus. Bilietais į šį ir kitus „8 Days A Week” koncertus platina oficialus agentūros bilietų platintojas „Bilietai LT“.