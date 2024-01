„Radiohead“ narių projektas – grupė „The Smile“ – rugpjūtį koncertuos Latvijoje

Tai – pirmasis ir vienintelis šią vasarą kartas, kai „The Smile“ pasirodys Baltijos šalyse.

Grupės, kurioje kartu su dviem muzikos pasaulio „sunkiasvoriais“ groja ir būgnininkas Tomas Skinneris, koncerte Siguldoje skambės kūriniai tiek iš jų debiutinio, tiek iš visai netrukus pasirodysiančio antrojo „The Smile“ albumo „Wall of Eye“.

Išankstinė prekyba bilietais į „The Smile“ koncertą prasidės sausio 10 d., trečiadienį, 11 val., vieša prekyba – sausio 12 d., penktadienį, 11 val.

Projektas „The Smile“, kurio pavadinimą įkvėpė britų poeto ir rašytojo Tedo Hugheso eilėraštis, gimė COVID-19 pandemijos metu, kuomet muzikuoti kartu buvo sudėtinga.

J. Greenwoodas prisimena tiesiog norėjęs ką nors kurti kartu su Thomu: „Neturėjome daug laiko, bet labai norėjome kartu užbaigti keletą dainų. Buvo nemažai trikdžių, tačiau jautėmės laimingi kurdami muziką.“

Kolegas palaikė ir „Radiohead“ būgnininkas Philipas Selway, pasak jo: „Grupės nariams labai sveika išbandyti įvairius projektus už „Radiohead“ ribų ir pamatyti ką galima nuveikti su jų idėjomis“.

„The Smile“, kurią sudaro kultinės grupės „Radiohead“ kūrybinis branduolys – Thomas Yorke (vokalas, gitara, bosas, klavišiniai) ir Jonny Greenwoodas (gitara, bosas, klavišiniai) bei būgnininkas ir perkusinininkas Tomas Skinneris, grojęs įvairiuose projektuose, tarp kurių – ir džiazo grupė „Sons of Kemet“, debiutas įvyko 2021 m. Glastonberio festivalyje.

Šį staigmena tapusį pasirodymą sekė 3 koncertai Londone, o 2022-ųjų pavasarį „The Smile“ išleido savo pirmąjį albumą „A Light For Attracting Attention“, kurį prodiusavo ilgametis „Radiohead“ prodiuseris Nigelas Godrichas.

Įvertinus Thomo Yorke ir Jonny Greenwood talentą, nenuostabu, jog albumą palankiai įvertino tiek kritikai, tiek publika, o Jungtinės Karalystės albumų tope jis užkopė į 5-ąją vietą.

Kai kurie kritikai „The Smile“ vadina „Radiohead“ reinkarnacija, kuri apjungia post-punk, progresyvųjį roką, afrobeat ir neo-elektroniką, pavyzdžiui, JAV muzikos portalo „Pitchfork“ apžvalgininko nuomone, „Šis skambesys gerokai labiau būdingas „Radiohead“, nei bet kuriam iš daugybės kitų grupės narių projektų“.

Pasak „Rolling Stone“: „Tai – žemiškas „džiamo“ albumas, kurio dalis dainų – tiesmukiškiausios per daugelį metų“.

Vistik, dauguma kritikų sutinka, kad „The Smile“, kaip papildomo projekto etiketė, „Radiohead“ kūrybiniam tandemui – T. Yorke ir J. Greenwoodui – suteikia laisvę kurti kitaip: „Tai – galimybė dirbti su melodijomis be jokio spaudimo būti „Radiohead“ Johnu Lennonu ir Paulu McCartney ar Rogeriu Watersu ir Davidu Gilmouru. Kitiems trims „Radiohead“ nariams tai galėjo sukelti apmaudą, nes dalis „A Light for Attracting Attention“ albume skambančių dainų – vieni labiausiai žavinčių T. Yorke ir J. Greenwoodo kūrinių per daugelį metų.“

2022-ųjų pavasarį ir vasarą „The Smile“ leidosi į koncertinius turus Europoje ir Šiaurės Amerikoje, taip pat koncertavo įvairiuose festivaliuose, tarp kurių – Montreux džiazo festivalis bei „Pitchfork“ muzikos festivalis.

2023 metų pavasarį „The Smile“ nariai pranešė pradėję dirbti ties naujais kūriniais ir neilgai trukus, birželio 20 d., pasirodė jų singlas „Bending Hectic“.

Muzikos portalas „Stereogum“ šį kūrinį, kuriame skamba ir Londono šiuolaikinio orkestro styginiai, apibūdino kaip „epą, kuris, prasidėjęs švelniai ir tyliai, virsta nuostabiu žvėrimi.“

Praėjusį lapkritį „The Smile“ išleido dar vieną singlą – „Wall of Eyes“, kurio vaizdo klipą režisavo žinomas JAV kino kūrėjas Paulas Thomas Andersonas (dar žinomas kaip PTA) ir pranešė apie savo būsimą albumą tuo pačiu pavadinimu.

Antrąjį studijinį „The Smile“ albumą „Wall of Eyes“, kuris pasirodys 2024 m. sausio 26 d., prodiusavo Samas Pettsas-Daviesas.

Pristatydama savo naująjį albumą grupė „The Smile“ pirmą kartą užsuks į Baltijos šalis, tad koncertas Siguldoje – unikali proga kiekvienam „Radiohead“ muzikos gerbėjui.

„The Smile“ daina „Bending Hectic“: