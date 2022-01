Į Lietuvą atvyksta „Mercury“ prizo laimėtoja ir naujos kartos balsas Arlo Parks

REKLAMA

Arlo Parks verta pažinties ir jūsų dėmesio. Kalėjimas dar niekada nėra turėjęs tokio gražaus ir tyro pasirodymo. Neapleidžia jausmas, kad jos kūryba ras kelią į kiekvieno širdį.

Arlo Parks neginčijamai yra visur linksniuojamas 2021-ųjų vardas ir geriausia nauja atlikėja. Tikras proveržis. Praėjusiais metais ją pelnytai liaupsino visa muzikos industrija. Poetė, dainų kūrėja, kartos balsas, žmogaus teisių aktyvistė ir nuostabi asmenybė pažymėjo Vilnių savo kalendoriuje ir įsirašys Lietuvą į savo biografiją. Šiandien dėl jos pasirodymų pešasi prestižinės koncertų salės ir didieji muzikos festivaliai. Prisivilioti ją čia į Lietuvą tokiu laiku buvo itin sudėtinga. Tokių atlikėjų dėka nauja Lukiškių kalėjimo versija tampa didžiausiu muzikos traukos centru ir unikalia scena Europoje.

Video: Arlo Parks – Too Good

Arlo Parks kūrybą aukština visi – Taylor Swift, Michelle Obama, Harry Stylesas, seras Eltonas Johnas, Clairo, Lorde, Billie Eilish, kurią Arlo vasarą apšildys legendinėje „O2“ arenoje ir daugelis kitų muzikos pasaulio veikėjų. Parks, kurios tikrasis vardas Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho – vos 21-eri, bet jos sąskaitoje „BRIT“ apdovanojimas, „BBC“ geriausio jaunojo atlikėjo vardas, dvi „Grammy“ nominacijos (geriausia nauja atlikėja ir geriausias alternatyvios muzikos albumas), du nepriklausomos muzikos apdovanojimai (geriausias metų albumas ir metų debiutas) ir krūva kitų. 2021-ieji buvo Arlo Parks metai ir panašu, kad tai tik pradžia. Ji pati nespėjo skaičiuoti visų apdovanojimų. Nebuvo leidinio ar kritiko, kuris nekalbėtų apie talentingą aksominio balso merginą ir jos debiutą.

Arlo Parks laimi „Mercury“ prizą

Svarbiausias ir Arlo gyvenimą kardinaliai pakeitęs įvykis – „Mercury“ prizas. Debiutinis Arlo Parks albumas „Collapsed In Sunbeams“ buvo pripažintas geriausiu visoje Jungtinės Karalystėje. Ir tai tik jos debiutas! Iš šviesių muzikos pasaulio asmenybių ir kitų muzikantų sudaryta komisija vienbalsiai nutarė atiduoti prestižinę statulėlę ir 25 tūkst. svarų sterlingų Lietuvoje vasarą laukiamai britų muzikos kūrėjai.

Radijo laidų žvaigždė ir legenda Annie Mac, pristatydama apdovanojimą, sakė: „Išrinkome atlikėją, turinčią išskirtinį balsą ir kuriančią nepaprasto grožio dainų tekstus. Ji glaudžiai siejasi su savo karta ir jos problemomis“. Nors dalijasi asmenine patirtimi, atrodo, kad Arlo dainuoja kiekvienam iš mūsų ir apie mus. Ji tikra, įtaigi ir itin nuoširdi. Po tokio laimėjimo atsiveria visos durys, koncertų salės ir net „Coachellos“ scena.

Video: Arlo Parks – Black Dog (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Laimė ir sėkmė, kad šią vasarą Vilniuje pasirodys net du „Mercury“ prizo laimėtojai iš eilės – britų muzikantas Michaelas Kiwanuka irgi laukiamas sostinėje birželį. „8 Days A Week” taip tęsia Benjamino Clementine’o, Moses Sumney ir Jacobo Bankso pradėtą liniją.

Kadaise Arlo mokėsi kurti muziką iš „YouTube“ ir įrašinėjo vokalą spintoje. Tada per 15 minučių sukūrė pirmąją savo dainą „Cola“, vien „Spotify“ šiandien perklausytą daugiau nei 26 mln. kartų. Dabar jos žodžius mintinai dainuoja minios nuo Niujorko iki Londono. Užaugusi namuose, kuriuose kasdien grojo muzika, į save ji gėrė viską nuo džiazo iki sunkaus roko. Frankas Oceanas, King Krule, Tyler,The Creator, „Smashing Pumpkins“, Solange, Milesas Davisas, „Radiohead“, St. Vincent – tai tik keli vardai, kurie pakeitė jos gyvenimą ir įkvepia Arlo Parks kūrybą.

Video: Arlo Parks – Hope (Mercury Prize 2021)

Pirmasis pilnametražis jos darbas „Collapsed In Sunbeams“ yra ištraukos iš Arlo paauglystės dienoraščių. Tai kūriniai, kurie padėjo daugeliui išgyventi pandemiją ir suprasti savo emocijas. Arlo liečia artimo mirties, vienišumo, seksualumo, išdavystės ir pasiklydimo pasaulyje temas, kurios artimos kiekvienam iš mūsų šiuo laiku. Ji meistriškai žaidžia žodžiais, nes pirmiausia yra poetė, įkvėpta Patti Smith, Sylvios Plath ir Joni Mitchell. Kiek save prisimena, tiek Arlo rašė išgalvotas istorijas ir pasaulį apibūdino raidėmis nuo šešerių. Poezija yra neatsiejama ir labai svarbi jos muzikos dalis. Pasaulį muzikos garsais skrodžiantis talentas pasakoja tiek apie gražius, tiek apie skaudžius dalykus. Ne be reikalo jaunąją kartą taip žavi Arlo trapumas – visi pavargo nuo tuštybės, nori nesumeluotų jausmų ir žodžių. Dėl to didžiulė gerbėjų armija ir muzikos kritikai ją jau šiandien vadina „kartos balsu“. Arlo rūpinasi kitų emocine sveikata – savo resursus investuoja į meno terapijos programą, psichologinės pagalbos užtikrinimą jauniems žmonėms ir „UNICEF“ projektus.

Video: Arlo Parks – Hope (Live at The Brit Awards 2021)

„Jei sukuri kažką, kas gali padėti kitiems, tavo pareiga tai paleisti į pasaulį“, – sako Nigerijos ir prancūziškų šaknų turinti britų atlikėja. Ji kuria muziką, kuri neįtikėtinai gražiai ir švelniai fiksuoja šių dienų skausmą. Arlo Parks yra empatiškas, šiltas, nuoširdus, beprotiškai talentingas ir kojas ant žemės laikantis žmogus. Jos muzikoje daug gylio, įtaigos, puikus tamsos ir šviesos derinys. Ji turi visą spektrą spalvų ir emocijų, kurias moka ištransliuoti muzika ir gyvais pasirodymais.

Vis dar sunku patikėti, kad turėsite galimybę sostinėje ją pamatyti gyvai taip greitai. Tai bus pirmas toks ir vienintelis Arlo Parks pasirodymas Baltijos šalyse. Į Lietuvą Arlo Parks atvyks su muzikantų grupe. Dabar yra geriausias laikas ją atrasti – jos talentą jau įvertino pasaulis ir tik savaičių klausimas, kada ji kils dar aukščiau.

Video: Arlo Parks - Tiny Desk (Home) Concert