Į Lietuvą atvyksta legendinės „Barbie girl“ dainos atlikėjai

Gegužės 14 dieną „Avia Solutions Group“ arenoje laukia karštas vakarėlis – scenoje koncertuos grupė AQUA, kurios hitas „Barbie Girl“ muša populiarumo rekordus.

Muzikiniame maratone taip pat pasirodys 90-ųjų megažvaigždės – grupė „2Unlimited“ ir „Ace of Base“ vokalistė Jenny Berggren.

Pagrindinis vakaro akcentas – danų grupės AQUA («Barbie Girl», „Doctor Jones“, „Roses Are Red“, „Lollipop (Candyman)“ pasirodymas.

Koncertą atidarys „2 Unlimited“ („No Limit“, „Get Ready for This“, „Tribal Dance“) bei „Ace of Base“ grupės vokalistė Jenny Berggren.

AQUA himnas lėlei Barbei ir ne tik...

Jeigu būtų paskelbtas konkursas visų laikų populiariausiai dainai, tai danų grupės AQUA kompozicija „Barbie Girl“ neabejotinai patektų į pirmąjį geriausiųjų dešimtuką!

Debiutinis grupės albumas „Aquarium“ buvo išleistas 1997 metais.

Šiame rinkinyje esanti daina „Roses are Red“ tapo hitu ir buvo netgi nominuota „Grammy“ apdovanojimui.

Antroji daina „My Oh My“ atsidūrė muzikinių hitų viršūnėje. Na, o daina „Barbie Girl“, kurios dėka grupę žino visas pasaulis, užkariavo pusę Europos hitų paradų.

Legendinė daina apie Barbę, kuri gyvena žaviame plastikiniame pasaulyje, tapo tikra šokių klasika.

Dainos „Barbie Girl“ legendiniai žodžiai „I’m a Barbie Girl, in the Barbie World“ buvo taiklūs: dar niekas taip taikliai neišjuokė lėlės pasaulėžiūros, kuri pasirodė turinti tiek daug bendro su kai kurių merginų gyvenimu.

2022-ųjų pradžioje dainos „Barbie Girl“ vaidzdo klipas sulaukė daugiau nei milijardo peržiūrų

„YouTube“ kanale ir iki šiol išlieka viena populiariausių dainų „Instagrame“.

Antrasis grupės AQUA albumas „Aquarius“ („Vandenis“) pasirodė 2000 metų vasario mėnesį, nes būtent šį mėnesį žmonės gimsta po šiuo zodiako ženklu.

Rinkinys stilistiškai įvairesnis nei debiutinis albumas, jame pasigirsta pop ir kantri stilius.

Populiariausia albumo daina tampa „Cartoon Heroes“ („Multfilmų herojai“).

Trečiajame AQUA albume „Megalomania“ („Didybės manija“), išleistoje 2011 metais, skamba seni hitai ir naujos dainos – „My Mamma Said“, „Live Fast“, „Die“, „Young“ и „Back to the 80’s“.

Grupė „AQUA“ pardavė 38 milijonus albumų kopijų, 7 milijonai singlų teisėtai užima olimpą pasaulinės šokių muzikos istorijos metraščiuose.

AQUA ne tik aktyviai tęsia gastroles, bet ir džiugina milijonus gerbėjų naujomis dainomis ir kūriniais.

„2 Unlimited“ – nesibaigianti energija!

Olandų grupė „2 Unlimited“ sugebėjo pasiekti pasaulinę šlovę vos per penkerius savo gyvavimo metus. Ji užėmė pirmąsias hitų paradų vietas ir tapo vienais iš populiariausių atlikėjų 90-aisiais.

Šis duetas sugebėjo užkariauti milijonų gerbėjų širdis visame pasaulyje.

Klausantis jų neįprasto muzikinio techno ir disko stiliaus „mišinio“, norisi šokti ir pritariamai dainuoti.

„2 Unlimited“ nuo pat pradžių sugebėjo atkreipti į save dėmesį.

Štai kodėl pirmieji du albumai atnešė jiems tikrą pripažinimą. Įsitvirtinti padėjo pirmasis albumas „Get Ready“, pasirodęs

1992 metais. Antrasis „No Limits!“, išleistas 1993 metais, sustiprino jų populiarumą.

Dauguma ekspertų mano, kad būtent šis „2 Unlimited“ albumas – pats reikšmingiausias. Jis sumušė visus pardavimo rekordus. O daina „No Limit!“ ir šiandien skamba radijo stotyse ir naktinių klubų salėse. Vėliau atlikėjai nudžiugino savo gerbėjus dar dviem albumais.

16 grupės hitų (įskaitant „Get Ready for This“, „No Limit“, „Tribal Dance“ ir „Let the Beat Control Your Body“) buvo įtraukti į topų viršūnes įvairiose šalyse, o bendras grupės diskų tiražas viršijo 18 mln.

Milijonai grupės gerbėjų iš skirtingų pasaulio šalių nekantriai laukia susitikimo su „2 Unlimited“, kuri dalinasi su gerbėjais savo išskirtine energija!

„Ace of Base“: „švediškas auksas“ visada turi savo kainą

„Ace of Base“ – puikus švedų popkvartetas, susikūręs 90-ųjų pradžioje.

Galima sakyti, kad tai buvo šeimos grupė: pradžioje sudėtyje grojo Jonas, Jenny ir Lynn Berggren, taip pat Ulfas Ekbergas.

Jie pasiekė didelių aukštumų muzikos industrijoje: jų debiutinis albumas „Happy Nation“ JAV pripažintas platininiu 9 kartus!

Taip pat jis buvo pripažintas parduodamiausiu 1994-aisiais. Tai vienas puikiausių debiutų istorijoje! Būtent šiame albume buvo legendinės dainos „All That She Wants“, „The Sign“ ir „Don’t Turn Around“.

Grupės parduotų plokštelių tiražas priartėjo prie 30 milijonų kopijų!

„Ace of Base“ tapo trečiuoju komerciškai sėkmingiausiu švedų muzikos projektu (po „ABBA“ ir „Roxette“).

Nuo 1995 metų Jenny Berggren pradėjo užsiimti soline kūrybine veikla.

2010 metais buvo išleistas jos debiutinis albumas „My Story“, tačiau Jenny ir toliau džiugino viso pasaulio gerbėjus „auksinio“„Ace of Base“ fondo dainomis.

Gegužės 14 dieną „AviaSolutionsGroup“ arenoje „Eurodance Party“ renginio metu

Jūsų laukia tikras „žvaigždžių lietus“, kurių kūrybiškumas ir energija jaudina milijonus žiūrovų visame pasaulyje!

Nuostabios dainos ir specialieji efektai padės pasikrauti teigiamos energijos, pajausti tikros šventės atmosferą ir tapti šio vakaro šokių aikštelės karaliumi arba karaliene!