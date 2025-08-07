Hulko Hogano dukra nedalyvavo tėčio laidotuvėse: paaiškino, kodėl

Socialiniuose tinkluose ji atvirai paaiškino savo sprendimą.
„Tėtis nemėgo laidotuvių. Jis visada sakė, kad nenori jokio tamsaus ir niūraus atsisveikinimo. Norėjau pagerbti jo norą taip, kaip jis būtų norėjęs – ramiai, su meile ir be šurmulio“, – rašė Brooke.
Pagerbė kitaip
Vietoj dalyvavimo laidotuvėse, ji su vyru ir naujagimiais dvynukais nuvyko prie vandenyno, vietos, kur jos tėtis mėgo leisti laiką. Ten ji simboliškai atsisveikino su juo.
„Kiekviena banga, kiekvienas smėlio grūdelis priminė mūsų ryšį. Tik jis vienas galėjo sėdėti toje paplūdimio kėdėje ir žiūrėti į mane bei saulėlydį. Aš visada būsiu jo „mažoji žuvelė“, – rašė Brooke.
Ji taip pat paneigė gandus apie įtampą šeimoje. Pasak jos, tarp jos ir tėvo niekada nebuvo konflikto, o sprendimas pasitraukti iš viešumos ir išvengti paveldėjimo klausimų buvo sąmoningas.
„Tai buvo mano pasirinkimas. Norėjau palikti viską ramybėje ir susitelkti į šeimą“, – pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!