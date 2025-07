Amerikietiškų imtynių žvaigždė Hulkas Hoganas mirė sulaukęs 71-erių

Apie tai pranešė Klirvoterio (Floridos) policija ir pasaulinė imtynių organizacija „World Wrestling Entertainment“ (WWE).

„WWE liūdi pranešdama, kad mirė WWE Šlovės muziejaus narys Hulkas Hoganas, – rašoma oficialiame pareiškime. – Viena žymiausių popkultūros figūrų Hoganas padėjo WWE pasiekti pasaulinį pripažinimą 1980-aisiais. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Hogano šeimai, draugams ir gerbėjams.“

H. Hoganas profesionalo karjerą pradėjo 1977 m. ir vėliau tapo vienu ryškiausių veidų tokiose organizacijose kaip „World Wrestling Federation“ (dabar WWE), „World Championship Wrestling“ (WCW) ir „Impact Wrestling“. Tačiau būtent jo pasirodymai WWE ringe 9-ajame dešimtmetyje pavertė jį globalia ikona.

H. Hoganas laikomas viena pagrindinių figūrų, kurios pavertė profesionalias imtynes iš regioninio reiškinio į viso pasaulio dėmesio centrą. Ringas jam tapo scena, o personažas – didesnis nei gyvenimas: Hoganas buvo klasikinis „gerietis“, kuris ragino vaikus valgyti daržoves ir melstis, kol grūmėsi su „blogiečiais“. WWE jis šešis kartus tapo pasaulio čempionu.

I Am Absolutely Shocked To Hear About The Passing Of My Close Friend @HulkHogan! Hulk Has Been By My Side Since We Started In The Wrestling Business. An Incredible Athlete, Talent, Friend, And Father! Our Friendship Has Meant The World To Me. He Was Always There For Me Even When… pic.twitter.com/rOWLakMjr4 — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) July 24, 2025

Jo frazė „Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you!“ tapo legenda, o „Hulksteris“ į auditoriją kreipdavosi su ranka už ausies – laukdamas sirgalių griausmo.

H. Hogano vizitinė kortelė – šuolis su kojų smūgiu (angl. leg drop) ir legendiniai „24 colių pitonai“ (jo rankų apimtis) – tapo neatsiejami nuo WWE didžiausio renginio „WrestleMania“. H. Hoganas debiutavo jau pirmajame WrestleMania 1985 m. kovo 31 d., kai su porininku Mr. T nugalėjo Paulą Orndorffą („Mr. Wonderful“) ir Roddy Piperį („Rowdy“).

RIP Hulk Hogan, still one of the greatest entertainers to ever lace them up and put the company that I love on the map. I can acknowledge that. pic.twitter.com/wwaizNFR24

Po šio renginio kilo prieštaringai vertinamas incidentas: 1985 m. kovą per laidą „Hot Properties“ aktorių Richardą Belzerį į svečius pasikvietė H. Hoganas ir Mr. T. norėdamas parodyti, kad imtynės – ne šou, H. Hoganas užlaužė Belzeriui kaklą. Pastarasis prarado sąmonę ir patyrė traumą. Belzeris padavė Hoganą į teismą, bet1990 m. pasiekė taikos susitarimą.

H. Hoganas ringe dalyvavo 10-yje „WrestleMania“ kovų, iš jų net 8 kartus – pagrindiniame vakaro renginyje.

Išnaudojęs populiarumą imtynėse, H. Hoganas tapo popkultūros ikona. Jis pasirodė tokiose laidose kaip „Saturday Night Live“, „The Tonight Show“ su Johnny Carsonu bei trumpai gyvavusiame seriale „Thunder In Paradise“, kuriame vaidino kartu su savo ilgamečiu draugu ir vadybininku Jimmy Hartu („Mouth of the South“). Jis taip pat vaidino filmuose „Rocky III“ ir „Mr. Nanny“.

Devintojo dešimtmečio viduryje H. Hoganas paliko WWE ir prisijungė prie pagrindinių konkurentų – WCW. Tačiau anksčiau jį dievinę sirgaliai („Hulkamaniacs“) ėmė jam švilpti.

1996 m. H. Hoganas dar kartą pakeitė industriją – jis tapo blogiuku „Hollywood Hogan“ ir pradėjo vadovauti „New World Order“ grupei WCW gretose. Tai buvo pirmas kartas, kai per visą jo karjerą Hogano personažas tapo „blogiečiu“.

2002 m. H. Hoganas grįžo į WWE ir susikovė su Dwayne'u „The Rock“ Johnsonu „WrestleMania X8“, o sirgaliai vėl jį pasitiko ovacijomis.

Tačiau jo populiarumas smuko ne tik ringe. 1994 m. JAV valdžia apkaltino WWE vadovą Vince'ą McMahoną nelegaliai tiekus steroidus atlikėjams. H. Hoganas liudijo, kad vartojo steroidus, bet paneigė tai daręs pagal V. McMahono nurodymą. V. McMahonas buvo išteisintas.

2012 m. H. Hoganas vėl atsidūrė dėmesio centre, kai portalas „Gawker“ paviešino sekso įrašą, kuriame jis buvo su draugo tuometine žmona. H. Hoganas padavė portalą į teismą dėl privatumo pažeidimo ir 2016 m. prisiekusiųjų teismas jam priteisė 140 mln. JAV dolerių. Vėliau abi pusės susitarė dėl 31 mln. dolerių išmokos.

2015 m. WWE pašalino H. Hoganą iš Šlovės muziejaus po to, kai buvo paviešintas 2007 m. įrašas, kuriame jis vartojo rasistinius žodžius. H. Hoganas atsiprašė už savo žodžius laidoje „Good Morning America“: „Aš nesu rasistas, bet niekada neturėjau sakyti to, ką pasakiau. Tai buvo klaida. Man gėda dėl to. Žmonės turi suprasti, kad tam tikrus dalykus perimi iš aplinkos. O aš augau Pietų Tampoje – tai buvo labai atšiaurus, skurdus rajonas. Visi mano draugai taip vienas kitą vadino.“

Pirmą kartą H. Hoganas buvo įtrauktas į WWE Šlovės muziejų 2005 m. kaip individualus atlikėjas, o antrą kartą – 2020 m., kaip „nWo“ frakcijos narys.

Nepaisant pasitraukimo iš ringo, jis ir toliau palaikė ryšį su sportu, kuris padarė jį garsų. 2018 m. WWE jį sugrąžino, o 2021 m. jis vedė „WrestleMania 37“ kartu su WWE žvaigžde Titusu O’Neilu.

2023 m. liepą H. Hoganas paskelbė apie sužadėtuves su jogos instruktore Sky Daily, o rugsėjį pora susituokė.

2024 m. liepą H. Hoganas pasirodė Respublikonų nacionaliniame suvažiavime, kur išreiškė paramą savo senam bičiuliui Donaldui Trumpui. Jis suplėšė marškinius, o po jais pasirodė „Trump-Vance 2024“ marškinėliai.

„Pažįstu tą vyrą daugiau nei 35 metus – jis visada buvo tikras patriotas ir tebėra juo, – sakė H. Hoganas. – Jis visada sakė tai, ką galvoja, ir vis dar tai daro. Kad ir kokie būtų sunkumai, jis visada randa būdą laimėti.“

H. Hoganas buvo vedęs tris kartus. Su pirmąja žmona Linda Bollea (1993–2009) susilaukė dviejų vaikų – Brooke ir Nicko.

2010 m. jis vedė Jennifer McDaniel, tačiau po 11 metų, 2021-ųjų spalį, pora išsiskyrė. H. Hoganą paliko du vaikai ir žmona Sky Daily.