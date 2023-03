Harrison Ford atskleidė, kodėl penktajame Indiana Džounso filme nebus seno žmogaus pokštų

Kai aktorius Harrison Ford 2008-ųjų metų filme „Indiana Džounsas ir krištolo kaukolės karalystė“ (angl. „Indiana Jones and Kingdom of the Crystal Skull“) jau ketvirtąjį kartą pakartojo vieną iš savo mylimiausių nuotykių ieškotojo ir archeologo vaidmenų kine, atrodė, kad tai bus paskutinis aktoriaus projektas penktąjį dešimtmetį skaičiuojančioje franšizėje – ir tai buvo prieš 15 metų.