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TV3 naujienos > Žmonės

Gydytoja išmetė 1 itin populiarų virtuvinį prietaisą: paaiškino, kodėl

2026-09-26 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 16:25
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Vis labiau populiarėjant sveikos gyvensenos idėjoms, daugelis žmonių renkasi maisto gaminimo įrenginius ir produktus, kurie, kaip manoma, padeda gyventi sveikiau. Vienas iš tokių įrenginių – karšto oro gruzdintuvė, kuri dažnai pristatoma kaip sveikesnė alternatyva tradiciniam kepimui aliejuje.

Virtuvė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (78)

Vis labiau populiarėjant sveikos gyvensenos idėjoms, daugelis žmonių renkasi maisto gaminimo įrenginius ir produktus, kurie, kaip manoma, padeda gyventi sveikiau. Vienas iš tokių įrenginių – karšto oro gruzdintuvė, kuri dažnai pristatoma kaip sveikesnė alternatyva tradiciniam kepimui aliejuje.

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Tačiau ilgaamžiškumo gydytoja iš Niujorko dr. Poonam Desai pasidalijo netikėtais įspėjimais, kurie privertė susimąstyti net ir didžiausius sveikos mitybos šalininkus, rašė DailyMail.

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Karšto oro gruzdintuvės: patogumas ar pavojus?

Savo „Instagram“ ir „TikTok“ paskyrose gydytoja aktyviai dalijasi įžvalgomis, kurios sulaukia milijonų peržiūrų – ir neretai sukelia karštas diskusijas. Šį kartą ji paaiškino, kodėl išmetė savo karšto oro gruzdintuvę

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„Esu ilgaamžiškumo gydytoja ir išmečiau savo karšto oro gruzdintuvę“, – pareiškė dr. Desai.

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Nors karšto oro gruzdintuvės gamina maistą be aliejaus arba su labai nedideliu jo kiekiu, gydytoja įspėja apie pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti maisto gaminimo metu.

Viena iš jų – akrilamidas – cheminė medžiaga, kuri, kaip teigia „SafeWork NSW“, yra potencialiai kancerogeninė ir gali susidaryti, kai krakmolingas maistas, pavyzdžiui, bulvės, yra kepamos aukštoje temperatūroje.

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„Kuo ilgiau ir aukštesnėje temperatūroje maistas yra kepamas, tuo daugiau akrilamido gali susidaryti“, – paaiškino gydytoja.

Be to, daugelis karšto oro gruzdintuvių turi nelipnią dangą, kurioje gali būti PFAS – „amžinosios cheminės medžiagos“, kurios susijusios su galimu kancerogeniniu poveikiu. Nors Australijos institucijos teigia, kad PFAS poveikis šiuo metu laikomas mažai pavojingu, vis daugiau tyrimų atskleidžia jų galimą žalą žmogaus sveikatai.

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„Dėl sveikatos priežasčių vengiu naudoti karšto oro gruzdintuvę, tačiau jei visgi tektų ja naudotis, rinkčiausi modelį, pagamintą vien tik iš nerūdijančio plieno“, – teigia dr. Desai. Ji priduria, kad net ir tokiu atveju ją naudotų itin retai.

Tiesa, ne visi liko įtikinti. Vienas iš komentatorių socialiniuose tinkluose pastebėjo:

„Jie tai sakė prieš 40 metų apie mikrobangų krosneles. Juokinga, kad kiekvienuose namuose vis dar yra viena.“

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