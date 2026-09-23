Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Riebalų ant nugaros atsikratysite be vargo: štai kas padės

2026-09-23 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 15:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nugaros srityje besikaupiantys riebalai – viena iš vietų, kurią pakeisti gali būti ypač sunku. Tačiau tam nebūtinai reikia ilgų treniruočių ar sporto klubo – sveikatingumo ekspertė Petra Genco pasidalijo dviem nesudėtingais pratimais, kuriuos galima atlikti namuose naudojant vos vieną priemonę.

Nugaros riebalai (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (10)

Nugaros srityje besikaupiantys riebalai – viena iš vietų, kurią pakeisti gali būti ypač sunku. Tačiau tam nebūtinai reikia ilgų treniruočių ar sporto klubo – sveikatingumo ekspertė Petra Genco pasidalijo dviem nesudėtingais pratimais, kuriuos galima atlikti namuose naudojant vos vieną priemonę.

REKLAMA
0

Apie šiuos pratimus ji kalbėjo savo „TikTok“ paskyroje, o juos išbandyti gali net ir sporto rutinai daug laiko neturintys žmonės. Pratimams atlikti reikės pasipriešinimo gumos, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Svorio metimas, antsvoris

Norite dailesnės nugaros? Išbandykite šiuos pratimus

Pirmasis pratimas, kurį P. Genco pademonstravo savo pasidalintame vaizdo įraše, labai paprastas – tereikia atsistoti tiesiai, praskėtus kojas ir abiem rankomis laikyti pasipriešinimo gumą.

REKLAMA
REKLAMA

Iškelkite ištiestas rankas priešais save ir skėskite jas į šonus, tempdami pasipriešinimo gumą, kad abi rankos ir pečiai sudarytų tiesią liniją. Tada vėl sugrąžinkite rankas į pradinę poziciją priešais save ir atlikite 3x15 pakartojimų.

REKLAMA

Kitas pratimas, kurį daryti pataria sveikatingumo ekspertė, taip pat paprastas – abiem kojomis priminkite pasipriešinimo gumą ir laikykite ją įtemptą abiem rankomis.

Taip pat reikia šiek tiek palenkti viršutinę kūno dalį į priekį ir abiem rankomis traukti pasipriešinimo gumą į viršų, rankas laikant priglaustas prie šonų ir lenkiant jas per alkūnes. Tada rankas grąžinkite į pradinę padėtį ir atlikite 3x15 pakartojimų.

REKLAMA
REKLAMA

Nors P. Genco sako, kad šie pratimai padės atsikratyti nugaros riebalų, kita sveikatingumo trenerė teigė, kad nėra tokio dalyko, kaip riebalų mažinimas tik tam tikroje vienoje kūno vietoje ir sportas daugiau padeda sutvirtinti kūną, o ne numesti svorio.

Moterų fitneso trenerė Tina paaiškino, kad norint numesti svorio, būtina užtikrinti kalorijų deficitą, kad jūsų organizmas sudegintų daugiau kalorijų nei jų suvartojate per dieną.

Tai galite pasiekti daugiau judėdami arba mažiau valgydami, tačiau geriausias būdas – derinti šiuos du dalykus – sveikesnę mitybą ir pakankamą fizinį aktyvumą – tarpusavyje, kad pasiektumėte puikius rezultatus.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų