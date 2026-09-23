Riebalų ant nugaros atsikratysite be vargo: štai kas padės

Apie šiuos pratimus ji kalbėjo savo „TikTok“ paskyroje, o juos išbandyti gali net ir sporto rutinai daug laiko neturintys žmonės. Pratimams atlikti reikės pasipriešinimo gumos, rašoma express.co.uk.
Norite dailesnės nugaros? Išbandykite šiuos pratimus
Pirmasis pratimas, kurį P. Genco pademonstravo savo pasidalintame vaizdo įraše, labai paprastas – tereikia atsistoti tiesiai, praskėtus kojas ir abiem rankomis laikyti pasipriešinimo gumą.
Iškelkite ištiestas rankas priešais save ir skėskite jas į šonus, tempdami pasipriešinimo gumą, kad abi rankos ir pečiai sudarytų tiesią liniją. Tada vėl sugrąžinkite rankas į pradinę poziciją priešais save ir atlikite 3x15 pakartojimų.
Kitas pratimas, kurį daryti pataria sveikatingumo ekspertė, taip pat paprastas – abiem kojomis priminkite pasipriešinimo gumą ir laikykite ją įtemptą abiem rankomis.
Taip pat reikia šiek tiek palenkti viršutinę kūno dalį į priekį ir abiem rankomis traukti pasipriešinimo gumą į viršų, rankas laikant priglaustas prie šonų ir lenkiant jas per alkūnes. Tada rankas grąžinkite į pradinę padėtį ir atlikite 3x15 pakartojimų.
Nors P. Genco sako, kad šie pratimai padės atsikratyti nugaros riebalų, kita sveikatingumo trenerė teigė, kad nėra tokio dalyko, kaip riebalų mažinimas tik tam tikroje vienoje kūno vietoje ir sportas daugiau padeda sutvirtinti kūną, o ne numesti svorio.
Moterų fitneso trenerė Tina paaiškino, kad norint numesti svorio, būtina užtikrinti kalorijų deficitą, kad jūsų organizmas sudegintų daugiau kalorijų nei jų suvartojate per dieną.
Tai galite pasiekti daugiau judėdami arba mažiau valgydami, tačiau geriausias būdas – derinti šiuos du dalykus – sveikesnę mitybą ir pakankamą fizinį aktyvumą – tarpusavyje, kad pasiektumėte puikius rezultatus.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt