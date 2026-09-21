Treneris apie dažniausias jaunimo klaidas: nori sportuoti, bet tai daro netaisyklingai

Apie tai, kaip atrodo paauglių treniruotės, apie fizinio aktyvumo svarbą ir kas gali suteikti vaikams motyvacijos sportuoti tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ papasakojo vaikų treneris Miroslav Jankoit.
Paaugliai traukia į sporto sales
Laidos svečias teigia, kad šiuo metu pastebi paauglių susidomėjimą sporto klubais – nori juos lankyti, tačiau nežino, nuo ko pradėti. Nežinodami, kaip elgtis, pratimus jie gali atlikti netaisyklingai, o klaidos sporto salėje gali turėti liūdnų pasekmių. Čia Miroslavas, projekto „Vaikų treneris“ bendraautorius, suteikia pagalbą – konsultuoja paauglius, įvertinę jų fizinę būklę parenka jiems tinkamus ir reikalingus pratimus, supažindina su sportu.
„Kaip taisyklingai sportuoti, (lavinti – aut. past.) laikyseną, mobilumą, ištvermę, kad būtų tokia pirminė priežiūra, kad ne šiaip ateinu, darau tą, ką pamačiau. Kad būtų su specialisto priežiūra, teisinga kontrole, kad pamatas būtų tvirtas padėtas“, – trenerio vaidmenį vaikų sporte apibendrina pašnekovas.
Dažniausios – nugaros problemos
Laidoje vaikų treneris įvardija, kad dėl nuolatinio sėdėjimo ir fizinės veiklos trūkumo tenka susidurti su įvairiomis viso kūno problemomis, vaikams neretai reikia stiprinti visą kūną.
„Dažniausios problemos, turbūt, yra laikysenos, stabilumo, mobilumo. <...> Būna silpna nugara, liemuo, pečiai. Pastebime, kad bendra fizinės sveikatos būklė yra silpnoka, stiprinti reikia visą kūną“, – trenerio vaidmenį vaikų sporte apibendrina pašnekovas.
Tiesa, nors klientai pasižymi bendru kūno silpnumu, nutukimo kaip dažnos problemos pašnekovas neįvardintų. Miroslavas sako, kad turi keletą auklėtinių, kurie kreipėsi būtent dėl nutukimo problemos, tačiau tai nėra dauguma. Treneris mano, kad matomi rezultatai labiausiai motyvuoja vaikus judėti toliau, o trenerių darbas yra būti šalia ir vaikus palaikyti.
Ar yra amžiaus riba, nuo kada vaikas gali sportuoti su svarmenimis? Kaip vaiko judėjimą gali paskatinti tėvai? Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Apie ką kalbėjome?
00:00 Laidos temos ir pašnekovo pristatymas
03:55 Pirmas žingsnis – tėvų skambutis
05:30 Dažniausios vaikų fizinės problemos
06:19 Ar dažna problema yra nutukimas?
07:50 Kada galima pradėti sportuoti su svoriais?
09:30 Į ką lygiuojasi vaikai?
12:10 Kaip atrodo treniruotės su vaikais ir kiek sporto jiems reikia?
22:05 Sportas lavina ne tik kūną
25:35 Fizinis ugdymas mokyklose