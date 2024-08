Grupės „One Direction“ žvaigždė privertė gerbėjus išsižioti: atlikėjas – neatpažįstamas

31-erių dainininkas, kuris 2010 m. išgarsėjo kaip britų vaikinų grupės narys, kadaise buvo žinomas dėl savo didelės apimties šukuosenos, tačiau tapęs solo atlikėju jis linkęs rinktis trumpesnį kirpimą.

Muzikantui nesvetimi eksperimentai su plaukais, o naujasis jo įvaizdis tai dar kartą įrodo.

Šią savaitę socialiniame tinkle „Instagram“ Zaynas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame dainuoja naujausios savo dainos „Shoot at Will“ iš albumo „Room Under the Stairs“ acapella versiją.

Nors jo vokalas buvo tai, ką vienas gerbėjas pavadino neįtikėtinai gražiu, internautų dėmesį patraukė kai kas kita.

Pasikeitusi išvaizda sužavėjo gerbėjus

Paviešintame vaizdo įraše Zayn'as atrodė gerokai pasikeitęs – vyras matyti su ilgais susivėlusiais plaukais ir masyvia barzda.

Komentarų skiltyje sužavėti gerbėjai netgi prašė žvaigždės pasidalyti savo plaukų priežiūros rutina, nes vos prieš porą mėnesių jis buvo užfiksuotas su trumpais plaukais.

„Rimtai!!! Mums reikia ir jo odos priežiūros rutinos, nes kaip jis VISADA švyti“, – stebėjosi viena gerbėja.

Primename, kad Zayn prisijungė prie „One Direction“ 2010 metais, kai dalyvavo britų talentų šou „X faktorius“. Nors jis pasirodė kaip solo atlikėjas, teisėjai nusprendė jį sujungti su kitais keturiais dalyviais – Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson ir Niall Horan – sukuriant grupę.

„One Direction“ greitai tapo viena populiariausių berniukų grupių pasaulyje, išleidusi kelis sėkmingus albumus ir hitus.

2015 metais Z. Malik nusprendė palikti „One Direction“ ir pradėti solinę karjerą. Jo pirmasis solo albumas „Mind of Mine“ pasirodė 2016 metais ir buvo sėkmingas, ypač su singlu „Pillowtalk“, kuris tapo didžiuliu hitu.