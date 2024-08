Žinomas aktorius parodė, kaip atrodė vaikystėje: ar atpažįstate?

Neseniai kino ekranų žvaigždė socialiniame tinkle paviešino įrašą, kuriame – kadrai iš aktoriaus vaikystės.

Pagrindinėje nuotraukoje jaunas C. Tatumas pozuoja pasitikėdamas savimi, apsirengęs gerokai per dideliu rudu paltu ir batais, mėlynais džinsais ir beveik akis dengiančia skrybėle.

Nespalvotoje nuotraukoje maždaug tokio pat amžiaus aktorius, rodos, užfiksuotas sėdintis kibire.

Trečiame kadre, kuriame C. Tatumas atrodo vos keleriais metais vyresnis, užfiksuotas pradinės mokyklos laikais. Jis plačiai šypsosi, o jo tamsiai rudi plaukai sušukuoti į viršų.

Paskutinėje karuselės nuotraukoje jis matomas laikantis skėčio rankeną – tai dar viena nuotrauka iš jaunesnių dienų, kurioje jis, regis, dėvi tą pačią plačiabrylę skrybėlę, kaip ir pirmoje nuotraukoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Hehehehe, tai pasirodė mano telefone. Kaip seniai tai buvo“, – prie įrašo pridūrė C. Tatumas.

Netrukus – nauji aktoriaus vaidmenys

Pastarosiomis dienomis aktorius aktyviai reklamuoja savo du naujausius filmus „Fly Me To The Moon“ ir „Deadpool & Wolverine“.

REKLAMA

Žvaigždės ir jų kolegos apsilankė keliuose didžiuosiuose miestuose, kuriuose vyko premjeros, įskaitant Niujorką, Madridą ir Berlyną.

Augina paauglę dukrą

C. Tatumas be aktorystės atlieka ir tėčio pareigas – jis augina 11 metų dukrą Everly, kuria dalijasi su buvusia žmona Jenna Dewan.

Buvusi pora pirmą kartą susitiko 2006 m. filmo „Step Up“ filmavimo aikštelėje ir netrukus pradėjo susitikinėti.

Galiausiai jie susituokė 2009 m. liepą Malibu, Kalifornijoje, dalyvaujant gausiam svečių sąrašui – apie 220 draugų ir šeimos narių.

Deja, 2018 m. pora paskelbė apie išsiskyrimą.