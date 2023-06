Striptizo šokėju dirbęs Chaningas Tatumas prabilo apie tėvystės sunkumus: „Stengiuosi išgyventi“

Dalyvaudamas pokalbių laidoje, garsus vyras aptarė savo naujausią knygą vaikams „The One and Only Sparkella and the Big Lie“. Jis taip pat papasakojo, kaip knygos padėjo jam, kaip tėvui, auginančiam 10 metų dukrą Everly, kuria jis dalijasi su buvusia žmona, rašo portalas „People“.

Laidos vedėjui pasiteiravus, koks tėvas jis yra, vyras atsakė: „Neįsivaizduoju, nežinau. Tiesiog stengiuosi išgyventi. Manau, kaip ir kiekvienas tėvas, stengiesi nesugadinti savo vaikų. Kai sužinojau, kad turėsiu vaiką, pagalvojau, kad tikriausiai būsiu tas tėvas, kuris įvels ją į didesnes bėdas, nei nuo jų apsaugos.“

Striptizo šokėju praeityje dirbęs C. Tatumas pasakojo, jog auginant vaikus yra svarbu nustatyti ribas.

„Net jei atrodo, kad vaikai nenori nustatytų ribų, jos yra būtinos. Jų nerimas ir streso lygis sumažėja, kai jie tiesiog supranta taisykles. Mes jas vadiname namų taisyklėmis. Visada liepiu dukrai nusinešti savo lėkštę į kriauklę, neišmėtyti drabužių ir valytis dantis. Tai būtina“, – atskleidė jis.

Pokalbio metu vyras prabilo ir apie tai, ką reiškia auginti dukrą neturint antros pusės.

„Niekada negalvojau, kad taip nutiks. O kai su žmona išsiskyrėme, pergyvenau dėl to. Pagalvojau, juk mano vaikas yra mergaitė. „YouTube“ platformoje net ieškojau, kaip pinti jai plaukus. Nenorėjau būti tas tėtis, kuris atveda ją į mokyklą atrodančią taip, tarsi ji būtų miegojusi gatvėje. Mano knyga vaikams iš to ir atsirado. Tai buvo mano tikrasis supratimas, kaip kalbėti su maža mergaite“, – atviravo C. Tatumas.

Primename, kad garsus Holivudo aktorius net dešimt metų pragyveno santuokoje su aktore Jenna Dewan. Pora susipažino dar 2006 metais, atlikdami pagrindinius įsimylėjėlių vaidmenis didelio populiarumo sulaukusiame filme „Šokis hip-hopo ritmu“.

Pora susituokė 2009 metais, o po keturių metų susilaukė dukters Everly. Visgi 2019 metais Channingas ir Jenna nusprendė pasukti skirtingais keliais.