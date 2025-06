Grupės „A-ha“ lyderis pranešė itin liūdną žinią

„Tai nėra tokia naujiena, kurią kas nors norėtų paskelbti visam pasauliui, bet štai ji – sergu Parkinsono liga“, – rašė Morten. Jis teigė, kad per pastaruosius metus „kovojo su savo pačio kūnu“, bet dabar jaučiasi pasiruošęs būti atviras su gerbėjais, rašo dailymail.co.uk.

Dainininkas atskleidė, kad jam buvo atliktos kelios smegenų operacijos, įskaitant giliąją smegenų stimuliaciją (angl. Deep Brain Stimulation, DBS). 2024 m. birželį į kairiąją jo smegenų pusę buvo implantuoti elektrodai, o gruodį – ir į dešiniąją. Anot Harketo, jis gerai reagavo į gydymą, o dauguma fizinių simptomų beveik išnyko.

Harket teigė, kad iš pradžių slėpė diagnozę, bet nusprendė kalbėti viešai, nors vis dar nežino, ar galės dainuoti ar koncertuoti ateityje. „Problemos su balsu yra viena iš priežasčių, kodėl abejoju savo kūrybine ateitimi“, – sakė jis. „Aš tikrai nežinau, ar dar galėsiu dainuoti. Šiuo metu tai neįmanoma.“

Grupės „A-ha“ lyderis kreipiasi į gerbėjus

Nepaisant ligos, Morten pasakojo, kad vis dar kuria dainų tekstus, nors nėra tikras, ar kada nors juos užbaigs. Jis taip pat pabrėžė, kad stengiasi išlaikyti kūną stiprų ir ieško pusiausvyros tarp vaistų naudos ir jų šalutinių poveikių.

Harket pridūrė, kad jį gydo neurologė dr. Christina Sundal iš „NeuroClinic Norway“, kuri anksčiau dirbo prestižinėje JAV Mayo klinikoje. Jis teigė, kad šiuo metu remiasi pažangiausiomis gydymo technologijomis ir „klausosi profesionalų“.

Dainininkas paragino gerbėjus nesijaudinti:

„Spręskite tikras problemas. Žinokite, kad manimi rūpinamasi. Rūpinkitės gamta – mūsų egzistencijos pagrindu – kol dar yra laiko. Nesijaudinkite dėl manęs. Sužinokite, kuo norite būti – tai procesas, kuris gali būti naujas kiekvieną dieną.“

Parkinsono liga dažniausiai paveikia vyresnius nei 50 metų žmones, tačiau yra atvejų, kai ji pasireiškia jaunesniems. Žinomi asmenys, gyvenantys su šia diagnoze, yra Ozzy Osbourne, Neil Diamond, Billy Connolly. Muhammad Ali sirgo šia liga nuo 30-ies pabaigos, o aktoriui Michael J. Fox ji buvo diagnozuota vos 29-erių.

Harket kartu su Paul Waaktaar-Savoy ir Magne Furuholmen 1982 m. įkūrė grupę „A-ha“. 1985 m. grupė išgarsėjo visame pasaulyje su debiutiniu albumu Hunting High and Low, kuriame buvo tokie hitai kaip „Take On Me“ ir „The Sun Always Shines on TV“. Daina „Take On Me“ neseniai vėl atsidūrė dėmesio centre, kai ją akustiškai atliko serialo „The Last of Us“ veikėja Ellie (akt. Bella Ramsey).

Grupė aktyviai kūrė ir vėlesniais metais, išleisdama tokius albumus kaip Memorial Beach, Lifelines ir Cast in Steel. Morten Harket turi šešis vaikus – tris su buvusia žmona Camilla Malmquist Harket, vieną su buvusia drauge Anne Mette Undlien ir dvi dukras su dabartine partnere Inez Andersson.