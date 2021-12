„Granatos Live“ skelbia pirmuosius vardus: Rumšiškėse koncertuos pasaulyje žinomi atlikėjai

Po priverstinės pertraukos festivalis grįžta su nauja jėga ir pirmaisiais keturiais tarptautiniais vardais – rugpjūčio 5–7 d. jame pasirodys britų popmuzikos superžvaigždė Anne-Marie, žinomiausia švedų atlikėja Zara Larsson, britų didžėjus, prodiuseris, ne vieną hitą pasauliui sukūręs Jonas Blue ir jau puikiai pažįstamo balso savininkė britų šokių muzikos atlikėja Becky Hill. Festivalio organizatoriai pranešime spaudai žada, kad šie vardai – tik pradžia:

„Po dviejų paskutinių metų, kurie tikrai nebuvo lengvi, mums labai smagu pranešti, kad grįžtam. Esam nusiteikę labai ryžtingai ir neturim jokių abejonių dėl festivalio 2022 metais – jis tikrai bus ir, tikime, bus pats didžiausias, koks tik yra buvęs. Žmonių susidomėjimas niekur nedingo, bilietų pardavimai stabilūs, partnerių požiūris itin pozityvus – visi laukia „Granatų“, o jos bus iš tiesų ypatingos. Planuojame, kad šiemet festivalyje pasirodys rekordinis užsienio atlikėjų skaičius. Taip pat jau kalbamės ir su Lietuvos atlikėjais. Taigi pradedam laukti geriausio vasaros savaitgalio!“

Unikalus Anne-Marie balsas atkreipė dėmesį dar tuomet, kai jis skambėjo keliuose grupės „Rudimental“ kūriniuose. O daina „Rockabye“ – bendras darbas su grupe „Clean Bandit“ – atvėrė Anne-Marie vartus į platųjį muzikos pasaulį. Triskart pasaulio karatė čempionė dabar yra viena mylimiausių britų popmuzikos žvaigždžių, kurios kūryboje daugelis atranda save ir savo jausmus. Jos pirmasis solinis albumas „Speak You Mind“, skirtas šokti, juoktis ir verkti, tapo geriausiu 2018-ųjų debiutiniu albumu Didžiojoje Britanijoje. Jame nugulė tokie hitai kaip „2002“, „Ciao Adios“, „Alarm“ar su Marshmello įrašytas „FRIENDS“.

Perfekcionistė, nemokanti nieko daryti „pusiau gerai“, Anne-Marie šių metų pradžioje tapo britiško „Balso“ mokytoja bei kartu su KSI ir „Digital Farm Animals“ išleido bendrą darbą „Don‘t Play“, kuris tapo vienu sėkmingiausių 2021-ųjų britų atlikėjų moterų kūriniu. Pavasarį pasirodė bendras darbas ir su britų atlikėjų Niall Horan „Our Song“, muzikos platformoje „Spotify“ turintis daugiau nei 100 mln. perklausų, o vasarą - kartu su grupe „Little Mix“ įrašytas kūrinys„Kiss My (Uh-Oh)“. Šie ir kiti kūriniai atsidūrė šią vasarą išleistame antrajame studijiniame Anne-Marie albume „Therapy“.

Zara Larsson yra viena populiariausių jaunosios kartos popmuzikos atlikėjų. Būdama vos 23-jų ji jau 4 kartus nominuota apdovanojimuose „BRITAwards“ ir yra koncertavusi Nobelio premijos ceremonijoje, o jos dainos platformose „Spotify“ ir „Youtube“ perklausytos po kelis šimtus milijonų ar net virš milijardo kartų.

Durys į pasaulinės muzikos sceną Zarai Larsson atsivėrė po 2015 m. pasirodžiusio singlo „Lush Life“. Daina tapo keturiskart platininė Švedijoje ir pateko į top 5 tokiose šalyse kaip Australija, Belgija, Vokietija, Didžioji Britanija ir kt. Po mėnesio atlikėja išleido bendrą darbą su MNEK „Never Forget You“, taip pat sėkmingai šturmavusį įvairių šalių muzikos topus. Po kelių metų pasirodė albumas „So Good“, kuriame be hitų ir kitų solinių dainų skambėjo ir bendri kūriniai su Wizkid („Sundown“), su Ty Dolla $ign („So Good“) bei grupe „Clean Bandit“ („Symphony“). Šis bendras darbas su britais tapo penktuoju Zaros kūriniu, pasiekusių Švedijos topų viršūnę, bei pirmuoju, tapusiu perkamiausiu singlu Didžiojoje Britanijoje. Šių metų pradžioje Zara Larsson išleido antrąjį, tarptautinei rinkai skirtą, studijinį albumą „Poster Girl“, kuriame skamba ir naujausi singlai „Ruin My Life“, „Don‘t Worry Bout Me“, „All the Time“ ar „Love Me Land“.

Daugiau nei 8 milijardai perklausų internete, daugiau 40 milijonų parduotų singlų kopijų, platininis statusas pasiektas daugiau nei 120 kartų visame pasaulyje, 5 BRIT apdovanojimų nominacijos – taip būtų galima apibendrinti Jonas Blue sėkmę. Prieš kelis metus išleidęs debiutinį singlą „Fast Car“ Jonas Blue išties greitai užkopė į šokių muzikos viršūnę su tokiais hitais kaip „Perfect Strangers“, „Mama“, „Rise“, „Back & Forth“. Visos geriausios dvejų metų dainos nugulė debiutiniame didžėjaus albume „Blue“, išleistame 2018 m.

Vėliau Jonas Blue išleido nemažai populiarių kūrinių, tarp jų „Naked“, „What I Like About You“ ir „Ritual“ – itin sėkminga kolaboracija su Tiesto ir Rita Ora. Neabejojame, kad visi didžiausi didžėjaus hitai skambės ir ateinančią vasarą Rumšiškėse.

Žemas ir skambus Becky Hill tembras pirmiausia sužavėjo britiško „Balso“ žiūrovus. Konkurso ji nelaimėjo, bet į istoriją pateko kaip pirmoji jo dalyvė, kurios daina pasiekė aukščiausią poziciją Didžiosios Britanijos singlų tope. Tokia buvo jos ir olandų EDM žvaigždės Oliver Heldens kūrinio „Gecko (Overdrive)“ sėkmė. Jos balsas skamba „Granatos Live“ dalyviams jau pažįstamo didžėjaus Wilkinson kūrinyje „Afterglow“, taip pat norvegų didžėjaus Matoma kūrinyje „False Alarm“. 2019 m. Becky Hill išleido debiutinį albumą „Get To Know“, į kurį sudėjo geriausias kolaboracijas ir solinius savo kūrinius. Tarp jų ir virusiniu šokių aikštelių kūriniu tapusi daina „Lose Control“, įrašyta su italų trijule „Meduza“ ir britais prodiuseriais „Goodboys“. Vien platformoje „Spotify“ šios dainos perklausos siekia 684 mln.

Šiemet Becky Hill išleido antrąjį albumą „Only Honest on the Weekend“, kuriame – bendras darbas su David Guetta „Remember“ bei šiuo metu radijo stotyse skambantis „My Heart Goes (La Di Da)“, įrašytas kartu su vokiečiu didžėjumi Topic.

Muzikos festivalyje „Granatos Live“ jau yra koncertavę Ellie Goulding, Rita Ora, James Arthur, George Ezra, Tove Lo, „Years and Years“, Jess Glynne, Alan Walker, Robin Schulz, Dynoro, Tove Lo, John Newman, Rudimental DJ, Duke Dumont, Lost Frequencies, „Bastille“, „Clean Bandit“ ir kiti pasaulinių hitų atlikėjai. Bilietus į muzikos festivalį „Granatos Live“ galima įsigyti granatos.live ir kakava.lt.