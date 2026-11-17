Šeštadienį, po keliolikos metų pertraukos, sugrįžusios „Kastanedos“ koncerte skambėjo klausytojų iki šiol mintinai žinomos dainos, o prie grupės scenoje prisijungė grupė FSG (Remis Retro ir Gamka), Vaidas Baumila, Merūnas Vitulskis ir Goda Alijeva.
Goda Alijeva užkūrė vakarėlį
G. Alijevos pasirodymas koncerte sulaukė daug dėmesio – gerbėjai „TikTok“ platformoje aktyviai dalijosi ištraukomis, kuriose matyti, kad čia pasirodžiusi atlikėja užkūrė tikrą vakarėlį.
Goda ne tik dainavo kartu su „Kastaneda“, bet ir nustebino nepriekaištingais šokių judesiais.
Dėmesį traukė ir G. Alijevos sceninė apranga – atlikėja buvo pasipuošusi blizgia trumpa palaidine, kurią derino prie itin plačių džinsų, dekoruotų grandinėmis, metalinėmis detalėmis, pakabukais ir įvairiais raštais.
Primename, kad „Kastanedos“ nariai pasakojo, kad iki šiol grupei teko koncertuoti įvairiausiose vietose, tačiau tokio vakaro grupės istorijoje dar nebuvo.
„Mano svajonė buvo surengti gyvą koncertą arenoje, į kurį žmonės ateitų pasiklausyti tik mūsų. Mes niekada to neturėjome – koncertuodavome klubuose, miestų šventėse, privačiuose renginiuose, bet savo autorinio koncerto nebuvome surengę, – dalijasi Donatas. – Iki šiol sunku patikėti, kad nuo pat pirmos dainos visa publika atsistojo, dainavo, atrodė, kad žiūrovai žodžius mokėjo net geriau už mus. Kai kurie atėjo net su sombrerais! Šis vakaras buvo didžiausia dovana.“
Publikos šėlsmas stipriai nustebino ir Luką. Vos turėdamas laisvesnę akimirką scenoje, jis žvalgėsi į salę – ramiai sėdinčių klausytojų, sako, nematęs.
„Visada koncertuose būna žmonių, kurie ateina pasėdėti, paklausyti, ramiau praleisti vakarą. Šį vakarą tokio nebuvo nė vieno – net sėdimose vietose žmonės šoko, ložės tiesiog ėjo iš proto. Tai nerealiai džiugino, užvedė ir buvo didžiulis stimulas atiduoti visas įmanomas jėgas. Viskas atrodė lyg kažkoks sapnas“, – sako Lukas.
Pasak dueto, net įsibėgėjus repeticijoms bei ruošiant pasirodymą buvo sunku patikėti, kad visa tai iš tiesų vyksta.
„Viskas atrodė truputį nerealu, kol suskambo pirmi akordai ir išėjome į sceną. Mano pirma mintis buvo: „Tik neapsiverk, tik neapsiverk...“ – juokiasi Donatas.
Atlikėjas pripažįsta, kad scenos kolegai jį teko raminti net kelis kartus, o pradėjus dainą „Myliu“, kol Donato brolis Vaidas Baumila dar laukė užkulisiuose, atsitiko ir nedidelis kuriozas.
„Esu jautrus žmogus. Taip susijaudinau, kad pradėjau stipriai nusidainuoti. Brolis iš užkulisių padėjo man pataikyti į natas, nors tuo metu net neturėjo dainuoti“, – pasakoja jis.
Pusę metų trukęs pasiruošimas „Kastaneda“ nariams buvo kupinas naujų patirčių – nuo pažinties su arenos šou technika iki choreografijos, logistikos, šviesų ir garso. Visgi duetas sutaria – ko gero, daugiausia laiko prireikė priprasti prie dainavimo su gyva grupe.
„Pirmosios repeticijos metu muzikantai sako: „Na, tai važiuojam, pirmas kūrinys – vienas, du, trys, keturi“, o tu dar nesupranti – jau prasidėjo, jau dainuojame? Jiems tai kasdienis darbas, o mes kurį laiką buvome truputį pasimetę. Bet po kiekvienos repeticijos išeidavome ir pasikrovę, ir nusiraminę, kol galiausiai gyva grupė pradėjo visai nebegąsdinti“, – sako Lukas.
„Šis vakaras mums buvo žiauriai didelis įvykis. Kažkam galbūt tai būtų eilinė arena, viena iš daugelio, o mums tai buvo labai labai svarbi arena“, – sutaria duetas.
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