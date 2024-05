Gian Luca su Lietuvos kariuomene užsieniečius stebino žemaičių blynais: tokiose varžybose jėgas išbandė pirmą kartą

Apie kareivišką virtuvę esame girdėję daugybę pačių įvairiausių mitų: nuo to, kad kareiviai valgo tik sausus davinius ar perdžiūvusias košes, iki to, kad tenkinasi tuo, ką per pratybas randa gamtoje.

Tačiau virtuvės šefas ir laidos „La maistas“ siela Gian Luca tokius mitus griauna. Jis ir pats – tarsi itališkas Lietuvos kariuomenės prieskonis, mat yra ne tik savanoris ir Šaulių rėmėjas, bet, kaip ir pridera, kariuomenėje pritaiko savo didžiausią talentą. Gian Luca gamina skanų maistą!

O visai nesenai jis atstovavo mūsų šaliai „Army Sustainer 2024“ – kasmetinėse tarptautinėse kariuomenių virėjų pratybose ir varžybose.

REKLAMA

REKLAMA

Jomis siekiama ne tik tobulinti kulinarinius įgūdžius, bet ir pabrėžti aukštos kokybės maisto svarbą kariuomenėje.

Laidos „TOP 3“ akimirkos su Gian Luca Demarco (5 nuotr.) Laidos „TOP 3“ akimirkos Laidos „TOP 3“ akimirkos Laidos „TOP 3“ akimirkos +1 Laidos „TOP 3“ akimirkos Laidos „TOP 3“ akimirkos

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Laidos „TOP 3“ akimirkos su Gian Luca Demarco

REKLAMA

Gian Luca čia vadovavo 10 žmonių komandai! Karių virtuvės specialistai varžėsi įvairiose srityse, tačiau tai tikrai nebuvo įprasta kareiviška virtuvė…

„Ten orkaitę reikia pasidaryti, grilį kitokį ir paslėptą ugnį, kad nesimatytų. Viskas turi būti taip, kad jeigu būtum priešo teritorijoje, būdamas virėju, tu vis tiek galėtum maitinti“, – apie virėjams skirtas užduotis pasakos jis.

Ir nors Lietuvos kariuomenės virtuvės komanda tokiame konkurse dalyvavo pirmą kartą, debiutantai padarė įspūdį net vietiniams veteranams! Lietuviai iškart gavo pagyrų už darbštumą ir išradingumą.

REKLAMA

REKLAMA

O ypač už iš metalinių šiukšlių dėžės sukonstruotą orkaitę. „Vien jau dėl šito mus ir apdovanojo. Lietuviai parodė, kad dirbti reikia taisyklingai, todėl viską ir padarėme. Mūsų virtuvė iš tikrųjų buvo nereali“, – pasakos laidoje Gian Luca.

Taisyklės atrankoje labai aiškios: komandos gavo dėžes su maisto produktais, iš kurių per tam tikrą laiką turėjo pagaminti skirtingų kategorijų patiekalus. Viena iš kategorijų – nacionaliniai patiekalai. Viena laimė, kad dėžėje buvo bulvių – lietuviai turėjo progą nustebinti žemaitiškais blynais!

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, niekada nežinai, ką iš šių paslaptingų dėžių išsitrauksi, ir kokį patiekalą reikės kareiviškai pagaminti. Todėl konkurso teisėjus sužavėjo ne tik žemaičių blynai, bet ir lietuvių pagamintas mėsainis. Daugiau Gian Lucos įspūdžių ir visi ruošti patiekalai – jau šio vakaro laidoje.

Taip pat žiūrovai išgirs ir apie gražius V. Mickevičius-Slavkos darbus. Vyras neseniai grįžo iš Ukrainos, kur rengė pasirodymus karo pabėgėlių stovyklose ir taip linksmino vaikus ir suaugusiuosius, nukentėjusius nuo likimo. Vietiniai už pasirodymus Slavkai netgi norėjo sumokėti, bet artistas į karo siaubiamą šalį vyko ne dėl pinigų.

REKLAMA

O dabar jis ir kitus skatina prisijungti prie misijos Ukrainos žmonėms praskaidrinti gyvenimą. Anot Slavkos, kelionė ten parodė, kad to tikrai reikia ir reikės. Jo planuose – dar ne viena išvyka, tad prisijunkite!

O pabaigai – ne tokia linksma istorija apie Vilniaus mero V. Benkunsko neva atrastą tunelį po Konstitucijos prospektu. Vyresnius sostinės gyventojus tokie atradimai privertė kraipyti galvą: koks čia atradimas, jei yra nuo seno žinomas? O kokių atradimų sostinės meras žada ateityje, pamatysite laidoje.

„TOP 3“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. tik per TV3!