„Gaujų karai“ žvaigždė Kasperavičius – atvirai apie aktorystės sukeltus jausmus, grupės „BASI“ likimą ir teatrą be žiūrovų

Tiesioginės konferencijos su naujienų portalu tv3.lt metu Karolis papasakojo apie filmavimo užkulisius, kodėl mafija, apie kurią kalbama seriale, domisi nuo mažų dienų, ir kaip aktorystė apskritai atėjo į jo gyvenimą, nors niekuomet apie tai nesvajojo.

Seriale „Gaujų karai. Karveliai“ einama 1990-ųjų pradžioje šalį šiurpinusių iš Biržų kilusių „Karvelių“ grupuotės pėdsakais. Maždaug prieš dešimtmetį šie nusikaltėliai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje veikė garsiau nei dažniausiai linksniuojami Kauno „Daktarai“ ar Šiaulių „Princai“.

Dar prieš serialo premjerą kalbintas pagrindinį vaidmenį čia sukūręs Karolis atviravo, kad jaudulį tikrai jaučia, tačiau kiek pačiam jau teko pamatyti, „Gaujų karai. Karveliai“ rezultatu jis yra be galo patenkintas.

Tiesa, jis neslepia, kad pasiilgo tų tikrųjų premjerų, į kurias susiburdavo būrys žmonių. „Po kiekvieno darbo atšvęsti, mano galva, yra būtina. Tada tą momentą užfiksuoji, gauni kažkokį atlygį, susitinki su kolegomis, kuriuos seniai matei, ir su kuriais buvo labai gera aikštelėje“, – sakė jis.

Vis dėlto serialo komanda nusprendė šios galimybės neatsisakyti ir šįkart, tik pasirinko pandeminę to versiją: „Kada nufilmavome paskutinę pamainą, tą patį vakarą per „Zoom“ susiskambinome ir pasišnekėjome, pasidžiaugėme.“

Karolis seriale kuria neseniai iš kalėjimo išėjusio Andriaus Bimbos personažą, kuris turi priimti lemiamą sprendimą ir pasirinkti, ar gyventi „švariai“, ar ir vėl grįžti į kriminalinį pasaulį.

Paklaustas, ar ir pats gyvenime yra turėjęs padaryti kokį didžiulį sprendimą, Karolis šypsojosi: „Dar nesu toks senas, kad galėčiau turėti tiek sprendimų, bet manau, kad nuolat priimame sprendimus, kurie keičia mūsų gyvenimą. Ką pasirenkame baigus mokyklą, kokį žmogų įsileidžiame į savo gyvenimą, su kuo bendraujame. Manau, kad tai ir yra pagrindinis momentas, kuris nulemia tavo ateitį.“

K. Kasperavičius pripažino, kad labai mėgsta istoriją, tad apie mafiją daug įvairiausios medžiagos nagrinėjęs yra jau ir anksčiau. „Augau tais laikais, kai vis kažkas vykdavo, o mano tėtis buvo prokuroras, tad išgirsdavau įvairių pasakojimų – išgirstu jų ir iki šiol. Turiu ryšį ir priėjimą prie to pasaulio“, – atviravo aktorius.

Seriale aktorius dirbo ir su kitu žinomu aktoriumi bei režisieriumi Ramūnu Rudoku, kuriam negailėjo gražiausių žodžių. „Ramūnas – labai šiltas, kolegiškas, labai vertinantis aktoriaus ir režisieriaus profesijas, mokantis aikštelėje tave atpalaiduoti. Taip pat jis labai geras partneris, nes tave išklauso, girdi“, – apie kolegą sakė K. Kasperavičius.

Vis dėlto paklaustas, ar aikštelėje įprasta vieniems su kitais dalintis patarimais, žinomas vyras atskleidžia, kad tai – be galo slidus reikalas, mat niekada nežinai, kaip tai žmogų gali paveikti.

„Gal kažkuris žmogus, išgirdęs tavo patarimą, ims galvoti, kad jis kažką daro labai blogai. Kiekvienąkart prieš duodamas patarimą aš paklausiu, ar galėčiau jį duoti, ar jam tai tiktų. Stengiamės prie to prieiti atsargiai, nes mūsų profesija – labai jautrus dalykas, juk viskas eina per tavo jausmus. O sukritikuoti kito žmogaus jausmus, mano galva, yra stipru, jei jis tam nėra pasiruošęs“, – kalbėjo aktorius.

Jis pripažino ir tai, kad dėl karantino darbas filmavimo aikštelėje išties labai pasikeitė. Anot Karolio, visi ėmė dirbti kur kas greičiau ir labiau susikaupę, mat atrodė, kad bet kurią dieną filmavimai gali būti nutraukti.

„Tikrai buvo momentų, kai atrodė, kad filmavimai jau taps nebeįmanomi. Taip pat atsiranda kontaktų neturėjimas, stengimasis vieni kitų išvengti. Bet jau kur meilės scenos, to nevengėme – darėme viską kuo tikroviškiau. Aikštelėje visais labai pasitikėjau, ir, man atrodo, saugojomės, kiek galėjome, darėmės testus. Ištvėrėme ir viskas pavyko. Tai buvo neįtikėtina, nes kai pavyko, visi sakėme, kad atrodė, jog to padaryti jau ir nepavyks“, – atviravo jis.

Kuo toliau, tuo labiau K. Kasperavičius pripažino prisirišęs ir prie visos „Gaujų karai. Karveliai“ komandos: „Aš tuos žmones žiauriai pamilau. Jaučiu, kad pavasarį, kai tik su visais susipažinau, apsikabinti dar nelabai norėjosi, o kai to padaryti nebebuvo galima, visus pamilau“ (juokiasi)

Karolis rudenį dar turėjo galimybę pasirodyti ir teatro scenoje. Tiesa, ir čia viskas buvo kitaip – vaidinti teko be žiūrovų. „Abu spektaklius, kuriuos išleidome, mes nufilmavome, ir viskas įvyko internete. Teatre šis pasikeitimas yra neįtikėtinas, nes kai vaidini spektaklyje, esi pripratęs, kad tu kažką sakai ir girdi, kad tavęs klausosi, ar sureaguoja, nusijuokia. Teatras be žiūrovų yra neįmanomas. Teatras be žiūrovų – ne teatras“, – liūdna tiesa pasidalijo aktorius.

Ir nors dabar Karoliui puikiai sekasi, daugelį tikriausiai nustebintų tai, kad iš tiesų aktorystė nebuvo jo tikslas. „Sakiau, kad tai nebuvo mano svajonė, tačiau gal tik dabar suprantu, kad kito pasirinkimo aš nelabai ir turėjau. Nelabai ką daugiau mokėjau daryti – aš grojau ir vaidinau, tai buvo mano 2 pagrindiniai dalykai. Bet tai nebuvo mano svajonė. Stodamas į akademiją galvojau, kad čia bus lengva profesija, bus faina. Tačiau taip buvo tol, kol neįstojau į akademiją. Tada supratau, kiek čia reikės daug dirbti“, – juokėsi jis.

Ir net dabar, jau užsitarnavęs aktoriaus vardą, Karolis pripažįsta, kad praeityje buvo visko, teko dėl šios profesijos išgyventi daug įvairiausių jausmų. O štai kiti K. Kasperavičiaus gerbėjai galėtų jį prisiminti iš populiarios grupės „BASI“. Deja, jau kurį laiką ji yra nutraukusi veiklą. Vis dėlto, kaip sako aktorius, tai nereiškia pabaigos.

„Grupė jau pusantrų metų yra sustabdžiusi savo veiklą, mes visai negrojame. Karantinas buvo paskatinęs norą grįžti, bet supratome, kad mes nelabai galime susitikti, ir, kol kas, esame laukime. Šia tema nelabai turiu ką pasakyti, nes ir pats ne iki galo žinau, kas ir kaip vyksta“, – sakė jis.

Vis dėlto muzikos jis be galo ilgisi: „Nežinau, kokiu pavidalu – ar „Basi“, ar kažkokiu kitu pavadinimu – kažkada tikrai noriu grįžti į muziką, nes tai yra visiškai kitoks energijos panaudojimas, visiškai kitų kūrybinių pavidalų išnaudojimas, ir dar vienas hobis, be kurio man sunku gyventi.“

Visą pokalbį su K. Kasperavičiumi pamatysite peržiūrėję vaizdo įrašą straipsnio pradžioje.

