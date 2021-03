Buvusi „TV Pagalbos“ žvaigždė – apie pasikeitusį gyvenimą: dabar žmonės silpnesni

Naujienų portalui tv3.lt N. Norbutaitė-Mažeikienė papasakojo apie gyvenimo pasikeitimus.

Pasak pašnekovės, jų šeima su niekuo nevyksta susitikti ir bendrauja tik su šeimos nariais: „Mes iš tų, kurie saugosi ir saugo kitus, todėl su niekuo vis dar nesusitinkam, jei nėra svarbios priežasties niekur nevažiuojam, juokaujam, kad tapsim laukiniais, nebemokėsim bendrauti. Kaip sakau, visada reikia pradėti nuo savęs, jei nepaisysim reikalavimų, tuomet viskas dar ilgiau užsitęs. O juk visi norim grįžti prie laisvo, normalaus gyvenimo.“

Moteris tikino, jog nėra taip blogai sėdėti namuose, galima ir čia susigalvoti įvairių pramogų, kad laikas bėgtų dar greičiau.

„Pastebėjau, kad žmonės nebeturi kantrybės, jau per pirmą karantiną skundėsi kaip sunku sėdėti namuose, bet juk sėdėti reikia būtent savo namuose, ne kalėjime, ir maisto, ir naminių pramogų niekas neatėmė, kai visi lėkėm ir nematėm galo, trūko 24h paroj, skundėmės, kad per mažai laiko skiriam šeimai, ir gavom to laiko sočiai, tai priimkim ką siunčia, prieš vėją nepapūsi, visų pinigų neuždirbsi. Žmonės ir karą išgyveno, tremtį, badą, dabar žmonės silpnesni, jiems sunku, reikia psichologo pagalbos...

Gal tai siųsta mums su giliu pamąstymu, nesumaterialėkim, nusileiskim ant žemės, nelėkim, skirkim laiko sau, šeimai. Paskaitykite tikrais faktais paremtą, knygą, „Drugelis”. Ši knyga yra apie laisvę, draugystę, žmogus 7 metus prasėdi kalėjimo vienutėje ir neišprotėja, o mes skundžiamės, kad išprotėsim tarp savo sienų su savo šeima, o kad ir be šeimos, vieni, bet yra visos technologijos, galime, skambinti, matyti su kuo bendrauji.... Taip pat pabrėžia draugystę, kaip žmogus aukoja savo laisvę dėl jos. O ką pas mus daro dauguma, man liūdna, tai ir einu... aš jau sergu, tai kam saugot, gali ir kiti, žodžiu, „po manęs nors ir tvanas”, – sakė N. Norbutaitė-Mažeikienė.

Nepaisant to, jog daugelis žmonių pradėjo skųstis menkais dalykais ar pyktis vieni su kitais, tačiau jos šeimoje viskas įvyko priešingai.

„Pykčių tikrai nepadaugėjo, atvirkščiai turėjome daugiau laiko pasiaiškinti, paaiškinti. Per šį karantiną tikrai daug laiko skyrėme vieni kitiems šeimoje, daug pokalbių, diskusijų, žaidimų, kino peržiūrų, visi turėjom galimybių pasireikšti virtuvėje su savo kulinariniais sugebėjimais, daug pasivaikščiojimų, kartais net iki 10km, turėjome nuostabią žiemą, išnaudojome ir ledo malonumus, kalnelius. Sportavome ir namie, svarbiausia tik noras”, – atskleidė ji.