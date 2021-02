Anot jos, tą dieną buvo be galo daug jaudulio, o negana to, į pasimatymą ji sutiko nueiti… pati to nežinodama!

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pirmojo pasimatymo Žemaitė niekuomet nepamirš: kad eina susitikti su savo simpatija, nežinojo ir pati

Meilės dieną kalbinta G. Žemaitė atviravo – nors šios dienos pernelyg ir nesureikšmina, ignoruoti jos taip pat nesinori. „Man atrodo, kad švenčių būti per daug negali, tad jei tokia šventė yra, kodėl jos nepaminėjus, neparodžius didesnio dėmesio ir nenustebinus? Manau, kad tokių dienų galėtų būti ir dar daugiau“, – šypteli ji.

„TV Pagalbos“ žvaigždė pasakojo, kad su šeima šią dieną visuomet pamini – iš vyro ji gauna gėlių, o kitus šeimos narius žinoma moteris taip pat nori apdovanoti išskirtiniu dėmesiu.

„Tai – meilės diena, tad visi ją supranta savaip. Vieni traktuoja, kad tai – daugiau tarp vyro ir moters, bet aš galvoju, kad ši diena asocijuojasi su meile tarp visų šeimos narių. Jau ėmiau galvoti, kaip juos nustebinti – gal iškepsiu kokį pyragą“, – likus kelioms dienoms iki Valentino šventės sakė Gerda.

Žinoma moteris prisiminė, kad paauglystėje šios dienos proga gaudavo daugybę laiškučių, o spėlioti, kuri simpatija juos parašė, tapo netgi dar įdomiau. Panašią situaciją ji teigė dabar pastebinti ir tarp savo vyresnio sūnaus bendraamžių.

„Kai vaikai lankydavo mokyklas, tai, tikriausiai, visuomet tarp jų būdavo ir visokių širdelių, ir laiškelių. Šiemet, aišku, to nebus, bet faktas, kad jaunimas šią dieną tikrai švenčia ir tikriausiai labiau nei mes, esantys tokiame amžiuje“, – kalbėjo ji.

O štai pirmojo savo pasimatymo G. Žemaitė nepamirš niekuomet, mat klasės draugai sugebėjo puikiai apgauti ją ir jos simpatiją ir suorganizuoti pasimatymą jiems to nė nežinant.

„Visi matė, kad mes vienas kitam simpatizuojame. Tačiau mūsų pasimatymas buvo netikėtas ir netgi neplanuotas, nes visa klasė, matydami, kad mes vienas kitam patinkame, susitarė, jog neva vakare turėtume eiti į kiną. Visi sutarėme 18 valandą susitikti prie kino teatro, tačiau idėja iš tiesų buvo tokia, kad ateiti turėjome tik mes dviese.

Galvodama, kad kine bus visa klasė, pamenu, pasijaučiau kiek nepatogiai, nes atėjusi prie kino teatro pamačiau, kad aplink nieko nėra. Buvo labai nedrąsu įeiti, tačiau galiausiai įėjus pamačiau bestovintį jį. Tada jau supratome, kad tai buvo specialiai padaryta staigmena. Ir nors buvo truputį nejauku, nes tai buvo pirmasis mano pasimatymas gyvenime, dabar tai prisiminti – be galo smagu. Kitą dieną su klasės draugais dar visi smagiai pasijuokėme“, – pasakojo žinoma moteris.

G. Žemaitė prabilo ir apie po to sekusį dėmesį. Anot jos, ji nebuvo ta moteris, kurią gerbėjai apipildavo dovanomis, tačiau mielų staigmenų vis tiek pasitaikydavo: „Meluočiau sakydama, kad esu iš tų moterų, kurios rasdavo gėlių ant mašinos kapoto ar panašiai. Būdavo, kad kažkas nustebina, bet kad būčiau turėjusi ypatingų gerbėjų ar sulaukusi kažkokių dovanų, tai to tikrai nėra buvę. Manęs gerbėjai kažkaip niekuomet nelepindavo (juokiasi).“

Viskas kiek pasikeitė tada, kai atsirado socialiniai tinklai. Tiesa, kaip sako „TV Pagalbos“ žvaigždė, jai malonu, kad žmonės gerbia jos šeimą. „Aišku, kai atsirado socialiniai tinklai ir jie pradėjo galėti parašyti kažkokią žinutę ar komentarą, tai tikrai sulaukiu daug komplimentų ar kažkokių vyriškių žinučių. Tikriausiai, kaip ir kiekviena moteris. Bet nesulaukiu tokių žinučių iš vyrų, kurie drastiškai kviestų į pasimatymą ar skatintų susitikti paslapčiomis – matyt žmonės mato, kad turiu gražią šeimą, gerus santykius“, – šyptelėjo ji.

Paklausta, ar tokiems gražiems santykiams nesutrukdė karantinas ir faktas, kad visiems tenka praleisti daugiau laiko namuose, G. Žemaitė džiaugėsi, kad trinties pavyksta išvengti.

„Andrius važiuoja ir darbuojasi ofise, tad didelės trinties tarp mūsų nėra. Jos buvo kiek anksčiau. Sunku būtų nuspėti, kaip būtų, jei tikrai mėnesį ar du reikėtų sėdėti tik namie, tarp tų 4 sienų. Tokiu atveju, tai tikrai galėtų tapti išbandymas santykiams. Bet jei šiaip santykiai yra geri ir žmonės gerai sutaria, nemanau, kad tai labai kažką pakeistų“, – įsitikinusi ji.