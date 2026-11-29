Dalyvaudamas Fenikso mieste vykusioje gerbėjų konvencijoje kartu su buvusiu kolega Brentu Spineriu, 74 metų J. Frakesas pastebėjo, kad jo šlapimas tapo rausvos spalvos. Apie tai jis papasakojo naujausioje jų bendros podcast laidos „Dropping Names With Brent and Jonny“ serijoje.
Nors J. Frakesas tikėjosi, kad tai tebuvo reakcija į kokį nors suvalgytą maistą, jo chirurgas dr. Ramas Narayananas paaiškino, jog tai buvo „neskausminga makroskopinė hematurija“. Dr. R. Narayananas prisijungė prie aktorių dueto lapkričio 21 d. publikuotame laidos epizode.
Kas yra neskausminga hematurija?
„Tai reiškia: „makroskopinė“ – pastebima plikomis akimis, ir „hematurija“ – kraujas šlapime“, – J. Frakesui ir B. Spineriui paaiškino dr. R. Narayananas. „Kai šlapime matote kraują ir nejaučiate jokio skausmo, tai visada yra rimtas pavojaus signalas.“
„Apsilankius pas urologą, mūsų tikslas pirmiausia yra išsiaiškinti...“
„Jums nebūtina kreiptis į mane „Pirmasis“ („Number One“), – juokdamasis jį pertraukė J. Frakesas, užsimindamas apie savo personažo rangą „Žvaigždžių kelyje“.
Tyrimo eiga ir procedūros
Urologas nustato galimą kraujavimo šaltinį atlikdamas cistoskopiją – tyrimą, kurio metu per šlaplę įvedama maža kamera, leidžianti apžiūrėti šlapimo takus ir pūslę.
„Kamera įvedama per varpą, o pati procedūra užtrunka apie 30 sekundžių. Tai labai greita,“ – aiškino dr. R. Narayananas. „Vieta yra nuskausminama... tačiau tam reikia paties paciento sutikimo. Dažnai vyrai dvejoja: „Nežinau, ar esu tam pasiruošęs“, ir tai suprantama, tačiau cistoskopija yra būtina.“
J. Frakesui taip pat buvo atlikta tikslesnė mėlynosios šviesos cistoskopija (blue light cystoscopy). Remiantis „Urology Care Foundation“ duomenimis, šios procedūros metu naudojamas specialus kontrastinis tirpalas, padedantis geriau identifikuoti navikus ir jų ribas.
Gydymas ir operacija
„Pūslės vėžys patvirtinamas ambulatorinės operacijos metu, vadinamos transuretrine pūslės naviko rezekcija (TURBT),“ – aiškina „Urology Care Foundation“. „Vaizdinio tyrimo (pavyzdžiui, kompiuterinės tomografijos) ir TURBT rezultatų derinys leidžia nustatyti tikslią vėžio stadiją.“
Dr. R. Narayananas paminėjo, kad šlapimo pūslės navikai atrodo kaip „paparčiai“, „krūmokšniai“ arba „jūros anemonės“, ir jie yra pašalinami gramdymo būdu.
Identifikavus ir pašalinus navikus iš šlapimo pūslės, aktoriui ir režisieriui buvo paskirta chemoterapija.
Iš pradžių J. Frakesas dvejojo, ar verta apie diagnozę kalbėti viešai, tačiau dr. R. Narayananas paragino jį pasidalinti savo patirtimi. Taip siekiama didinti visuomenės informuotumą apie įspėjamuosius simptomus, reikalaujančius skubaus įvertinimo, kad vėžys neišplistų į pūslės raumeninį sluoksnį – tokiu atveju gali prireikti visiškai pašalinti organą.
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