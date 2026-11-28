Pietų Londono Mičamo rajone gyvenantis vyras vietos bendruomenės grupėje pasidalijo šmaikščia reklama, kuri buvo stilizuota kaip „Ring“ durų skambučio kameros užfiksuotas vaizdas.
Įraše juokais buvo skundžiamasi tariamu „vagimi“, kuris esą iš kiemo pavogė samanas ir piktžoles. Taip Tomas tikėjosi reklamuoti savo aplinkos tvarkymo ir langų valymo paslaugas.
Tačiau internautų reakcija pasisuko visai kita linkme. Užuot domėjęsi jo paslaugomis, žmonės ėmė komentuoti vyro išvaizdą ir lyginti jį su garsenybėmis.
Tomas – itin panašus į Davidą Beckhamą
Daugelis pastebėjo, kad Tomas yra labai panašus į buvusią futbolo žvaigždę Davidą Beckhamą. Kiti įžvelgė panašumų su aktoriais Ryanu Goslingu ar Tomu Hardy, taip pat futbolininkais Harry Kane'u ir Luke'u Shaw bei dainininku Gary Barlow. Pats vyras neslepia, kad toks dėmesys jį nustebino.
„Nemanau, kad iš šio įrašo gavau bent vieną užsakymą, nors jis surinko apie 1,2 mln. peržiūrų“, – pasakojo Tomas.
Anot jo, anksčiau ne vienas jo įrašas buvo sulaukęs didelio susidomėjimo internete, tačiau tokios reakcijos jis tikrai nesitikėjo. „Tai buvo tikras šokas“, – pripažino jis.
Idėja gimė pamačius panašias kitų vietos verslų reklamas. Tomas nusprendė išbandyti šį formatą ir redagavimo programa save įkomponavo į vaizdą, primenantį durų skambučio kameros įrašą.
Prie nuotraukos pridėjo humoristinį aprašymą ir pasidalijo keliuose vietos bendruomenių puslapiuose.
Nors reklama netapo naujų klientų šaltiniu, komplimentų netrūko ir internautai netrukus ėmė dalintis, į ką vyras jiems panašus.
„Man malonu. Žmonės mane dažnai lygina su Harry Kane'u, Gary Barlow ir Luke'u Shaw. Šiuos vardus girdžiu dažniausiai“, – sakė jis.
Tomas, savo verslą pradėjęs prieš aštuonerius metus, juokauja, kad gerai bent tiek, jog reklamoje nebuvo nurodęs telefono numerio.
„Dabar nemažai žmonių komentaruose prašo mano numerio“, – šypsojosi jis.
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