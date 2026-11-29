Gydytojai jau seniai išsklaidė mitą, kad pagrindinė plaučių vėžio rizikos grupė – vien užkietėję rūkaliai. Šia liga susirgti rizikuoja ir visiškai nerūkantys asmenys. Vis dažniau šią diagnozę išgirsta visai jauni žmonės.
Neatsitiktinai medikai vis garsiau prabyla apie prevencinės plaučių vėžio programos būtinybę arba bent jau galimybę šeimos gydytojams turėti daugiau įrankių pacientus nusiųsti tikslingiems tyrimams, kurie leistu laiku „pagauti“ vėžį.
Tris metus ieškojo ligos, kol vėžį nustatė pavėluotai
„Plaučių vėžys yra vienas iš tų susirgimų, kur turime labai didelius skaičius – iš viso Lietuvoje per metus nustatoma apie 1500 atvejų.
Tačiau visgi didžioji dalis, deja, yra nustatoma ne ankstyvose stadijose, kai ligą jau yra sunku kontroliuoti“, – šią savaitę vykusios konferencijos metu konstatavo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa Čiakienė.
Pasak jos, neturėtų būti taip, kad plaučių vėžio diagnozę išgirdęs žmogus skundžiasi, jog, jau kurį laiką vaikščiojo gydymo įstaigų koridoriais, tačiau liga buvo nustatyta pavėluotai.
„Turėjome atvejį, kai moteris dėl pasikartojančio kosulio tris metus vaikščiojo [pas gydytojus], ieškojo, buvo daromos rentgenogramos ir, deja, jau tik kai pasirodė kraujo simptomai, ji pateko į onkologijos centrą ir iki išėjimo iš šio gyvenimo liko mėnesiai“, – apgailestavo pacientų atstovė.
86 proc. pacientų – pažengęs vėžys
Nacionalinio vėžio centro Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyriaus gydytojo, krūtinės chirurgo Arnoldo Krasausko tvirtinimu, keturi iš penkių pacientų, kuriems Lietuvoje nustatomas plaučių vėžys, miršta per metus.
2024 m. duomenis, 86 proc. pacientų jau buvo nustatyta trečia arba ketvirta vėžio stadija.
„Jeigu kalbame apie pirmą, antrą stadiją, gydymo tikslas yra išgydyti pacientą. (...) Jeigu kalbame apie trečios, ketvirtos stadijos vėžio gydymą, kalbame tik apie ligos sustabdymą, sustabdymą, jos plitimą, palengvinimą simptomų ir paciento gyvenimo kokybės pagerinimą“, – sakė jis.
Gydytojas pabrėžė, kad sėkmingai gydyti ankstyvą vėžį leidžia ištobulintos chirurginės technikos, radioterapijos, sisteminės vaistų, medikamentinės terapijos.
Nacionalinio vėžio centro Medikamentinės onkologijos centro Chemoterapijos skyriaus vedėja, gydytoja pulmonologė Vaida Gedvilaitė apgailestavo, kad tokio didelio arsenalo ligai pažengus jau neturima.
„Nepaisant naujausių klinikinių tyrimų, naujausių duomenų ir vaistų, kuriuos netgi mes jau turime šiuo metu Lietuvoje, mums trečios, ketvirtos stadijos plaučių vėžio išgydyti nepavyksta.
Mes sustabdome ligą, mes galim ją stabilizuoti ir aišku toks pacientas yra stebimas ir toliau gydomas, bet niekada nėra garantijos, kad ta liga neatsinaujintų“, – sakė ji.
Lietuvoje laukia naujos profilaktinės programos
Pasak A. Krasausko, tik dėmesys ankstyvai plaučių vėžio diagnostikai gali padėti užkirsti kelią pavėluotoms diagnozėms ir mirtims.
„Pasaulyje yra atlikta daug pilotinių tyrimų su mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimais, kurie leidžia iki 20 proc. padidinti pirmų, antrų stadijų pacientų nustatymą. Kai tokie pacientai nustatomi, mes galime laiku įsijungti ir pradėti gydymą“, – sakė jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad toks pilotinis tyrimas buvo atliktas ir Lietuvoje. Tačiau nepaisant tokios programos potencialią vertę parodžiusių rezultatų ir gydytojų argumentų valdžia trypčioja. Sprendimus dėl tokios programos inicijavimo visų pirma stabdo finansų stoka.
Medikai šiandien valdžios atstovų prašo tuomet bent jau šeimos gydytojams leisti didelės rizikos ir simptomais besiskundžiantiems pacientams nusiųsti mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimui.
„Šiandien turime mediciniškai įrodymais grįstą tyrimo metodą mažų dozių kompiuterinė tomografiją ir jos naudą plaučio vėžio ankstyvai diagnostikai, kuri gali išgelbėti gyvybes, jau yra įrodę didelių imčių tyrimai“, – sakę J. Ušinskienė.
Prašo bent šeimos gydytojams atrišti rankas
Nors mažų dozių kompiuterinė tomografija Lietuvoje prieinama, paciento kelias jai ilgas ir ne visada netgi įmanomas. „Jeigu tas kelias sutrumpėtų ir jau šeimos gydytojas galėtų atlikti išsiųsti atlikti kompiuterinės tomografijos tyrimą, sutrumpėtų paciento laukimo pas specialistą kelias“, – akcentavo V. Gedvilaitė.
Pasak Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkės Almos Astafjevos, kitose šalyse šeimos gydytojai turi galimybę skirti šiuos tyrimus.
Tačiau šiuo metu Lietuvoje galiojančio teisinio reguliavimo pacientams tenka laukti gydytojų specialistų konsultacijų, o tai užvilkina ligos nustatymą.
„Teisinis reguliavimas mums neleidžia siųsti pacientų mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimui. Tai yra tiesiog Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Ligonių kasų nepriimamas sprendimas pagaliau mus įgalinti“, – kalbėjo ji.
Kas gali išduoti plaučių vėžį?
Nors plaučių vėžys ypač klastingas ir tylus, VUL Santaros klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centro vadovė dr. Edita Strumilienė atkreipė dėmesį į simptomus, kurių šiukštu nereikėtų ignoruoti.
„Tuomet, kai atsiranda akivaizdūs klinikiniai simptomai, liga jau būna stipriai pažengusi. (...) Plaučių vėžio simptomai yra nespecifiniai.
Daugeliu atvejų, jeigu liga ankstyvesnės stadijos, ją gali išduoti užsitęsęs, daugiau negu tris mėnesius varginantis kosulys, naujai atsiradęs dusulys, pasikartojantys plaučių uždegimai.
Svorio kritimas ar net rūkančių pacientų nebenorėjimas rūkyti galėtų būti ligos simptomas. Kai liga jau būna pažengusi, tada, žinoma, atsiranda akivaizdžiai ir kraujo iškosėjimas, ir skausmai krūtinėje, balso prikimimas, rankų tirpimas ir kt.“ – vardijo ji.
Dažnai pačiam pacientui ankstyvus požymius pastebėti sunku, negalavimai dažnai nurašomi bendram nuovargiui, rūkymui, gretutinėms ligoms.
„Dėl to kartais patys labai anksti nesikreipia į gydytojus. Todėl labai laukiame profilaktinio to patikros ankstyvos atrankos plaučių vėžio patikros programos, kas būtų puiki galimybė ankstyvų stadijų nustatymui“, – sakė E. Strumilienė.
Vėžys nustatomas vis daugiau jaunų žmonių
Ji taip pat sklaidė paplitusį mitą, kad plaučių vėžys gresia tik rūkoriams. Gydytoja pasakojo praktikoje vis dažniaus susidurianti ir su jaunais, nebūtinai rūkančiais pacientais.
„Deja, taip tikrai nėra. Jau daugiau nei 10 metų kalbama apie aplinkos taršos įtakos sąlygota adenokarcinomų skaičiaus didėjimą, ypač tarp jaunų žmonių. Veikia ir visi kiti aplinkos faktoriai, įskaitant darbo sąlygas, taip pat – įvairius kitus garinimo, rūkymo būdus. Visa tai sumuojasi ir žmonės dabar tikrai turėtų būti budresni jau jaunesniame amžiuje. (...)
Jeigu seniau kreipiantis 35 metų pacientui dėl kosulio tikrai nesitikėdavome rasti plaučiuose onkologinių procesų, šiandien jau esame budrūs.
Labai svarbu, kad būtų budrūs ne tik gydytojai, specialistai, kai jau kreipiasi su akivaizdžiais požymiais, bet būtų budrūs ir pacientai, jų artimieji, šeimos gydytojai, nenumotų ranka į naujai atsiradusius ar užsitęsusius simptomus arba besikeičiančią būklę“, – pabrėžė E. Strumilienė.
Taupytų pinigus ir pacientų laiką
Medikai pabrėžė, kad tikslinga ankstyvoji diagnostika – tai ne tik išgelbėtos gyvybės, bet ir taupomi pinigai.
„Vėlgi mes kalbam apie pinigus ir čia pirmos, antros stadijos gydymas yra gerokai mažiau reikalaujantis finansinių išlaidų negu trečios, ketvirtos stadijos. Todėl kiekvienas euras investuotas į ankstyvą diagnostiką ateityje duoda savo rezultatus, gali duoti savo rezultatus“, – sakė A. Krasauskas.
N. Čiakienė akcentavo galimybę pacientams greičiau prieiti prie tyrimų ir gauti gydymą. „Dabartinis standartas šeimos gydytojo rankose yra galimybė siųsti rentgenogramai, kuri nelabai ką parodo, jeigu yra židinys tam tikroje vietoje.
Tuo atveju jeigu šeimos gydytojas ne būtų nusiraminęs gavęs rentgenogramos atsakymą, bet būtų turėjęs galimybę padaryti mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimą, kurio kaina nuo rentgenogramos iš ligonių kasų skiriasi gal 10–11 eurų. Ir apšvita nedidelė, aparatų turime, tai jau labai greitai spręstumėme dalį problemų“, – sakė POLA direktorė.
J. Ušinskienė antrino, kad tikslingai iškart paskiriant mažų dozių kompiuterinę tomografiją pacientas gautų mažesnę apšvitą. Be to, šio tyrimo metu galima aptikti ir kitų ligų.
„Europos projektuose taip pat nagrinėjama, kad vienu tyrimu galima nustatyti ne tik plaučių vėžių, mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimų, bet ir koronarinę aterosklerozę bei plaučių emfizemą“, – sakė gydytoja.
SAM abejoja, ar šeimos gydytojams turėtų siųsti plaučių tyrimams
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) savo ruožtu įžvelgia tokio sprendimo rizikų ir teigia, kad šiuo klausimu reikalinga platesnė diskusija.
Ministerijos teigimu, svarbu įvertinti, ar šeimos gydytojai, gavę kompiuterinės tomografijos tyrimo rezultatus, galėtų skirti reikiamą gydymą.
„Siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai nėra tapatus siuntimui kompiuterinei tomografijai. Gydytojas specialistas turi išsamiai įvertinti paciento būklę ir paskirti tinkamiausius ligai diagnozuoti tyrimus“, – BNS teigė SAM atstovė Vilija Kondrotienė.
„Esant plaučių vėžio įtarimui ypač svarbu, kad paciento kelias būtų kuo trumpesnis ir jis kuo greičiau gautų reikiamą gydymą“, – pridūrė ji.
Pasak V. Kondrotienės, mažų dozių kompiuterinė tomografija yra „auksinis ankstyvosios patikros metodas“, tačiau šio tyrimo dažnai nepakanka ligai diagnozuoti.
SAM atstovės teigimu, kompiuterinės tomografijos tyrimai taip pat yra susiję su pacientų apšvita jonizuojančiąja spinduliuote, todėl turi būti skiriami pagrįstai, vengiant nereikalingų ar kartotinių tyrimų.
Baiminasi, kad galėtų dar labiau padidinti eiles
Ministerija taip pat įžvelgė riziką, kad nesant koordinuotos plaučių vėžio patikros programos gali išaugti gydytojų darbo krūvis ir susidaryti eilės.
„Plaučių vėžio prevencinės programos vykdymas neorganizuotai, nekoordinuotai, neturint rizikos vertinimo algoritmo ir tik šeimos gydytojų pastangomis gali neatnešti reikiamo klinikinio efekto, apkrauti tiek šeimos gydytojus, tiek specialistus ir sudaryti eiles“, – teigė V. Kondrotienė.
SAM atstovė pažymėjo, jog šeimos gydytojų galimybės skirti kompiuterinės tomografijos tyrimus kitų ligų gydymo tikslais galėtų būti plečiamos nustačius konkrečias indikacijas ir įdiegus tolesnio gydymo algoritmus.
„Tai gali sutrumpinti paciento kelią, neatsisakant racionalaus brangių tyrimų naudojimo. Bet tam reikalinga platesnė diskusija tiek su šeimos gydytojais, tiek su gydytojais specialistais“, – teigė V. Kondrotienė.
Visgi ministerija konkrečiai neatsakė, ar ketinama keisti siuntimų tvarką, įtariant plaučių vėžį ir kada toks sprendimas galėtų būti priimtas.
Ministras Linas Kukuraitis BNS teigė kreipęsis į ministeriją, kad ši informuotų, kokioje stadijoje yra svarstymai ir kokių veiksmų reikia imtis.
„Aš pritarčiau viskam, kas padeda ir išvengti ligų, ir greičiau jas diagnozuoti, ir trumpinti eiles“, – BNS sakė jis.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt