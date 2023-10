Garsaus serialo dvynės pasikeitė neatpažįstamai: štai, kaip atrodo dabar

Serialo „Kaimynai“ numylėtinės identiškos dvynės Christina ir Caroline Alessi dabar, praėjus dešimtmečiams nuo jų filmavimosi muilo operoje dienų, atrodo visiškai kitaip.

Christinos ir Carolinos vaidmenų atlikėjos Gayle ir Gillian Blakeney šiuo metu yra 57-erių, o Australijos muilo opera jas išgarsino 90-aisiais.

Per tuos filmavimo metus dvynėms teko pakliūti į nemažai dramatiškų siužetinių situacijų bei ne mažiau dramatiškų nutikimų. Vos persikėlusios į Ramzio gatvę, dvynės buvo įtrauktos į liudytojų apsaugos programą, kai tapo žmogžudystės liudininkėmis. Jos netgi naudojosi tuo, kad yra identiškos dvynės ir apsimetinėjo tuo pačiu asmeniu.

Ir Christina, ir Carolina apsimetė Linda Giles, kol jas demaskavo vietinis piktadarys Polas Robinsonas. Jos taip pat įsivėlė į aibę meilės romanų: nors Polas sužavėjo Caroliną, už jo galiausiai ištekėjo Christina.

1992 metais Gayle ir Gillian Blakeney paliko australietišką muilo serialą. Prieš palikdamos aktorystę visam laikui, 2019 metais jos dar kartą sugrįžo trims epizodams.

Įkūrė grupę

Po serialo „Kaimynai“ seserys įkūrė grupę „The Twins“ bei išleido tris kūrinius: „All Mixed Up“, „Mad If Ya Don't“ ir „Wanna Be Your Lover“.

Po to jos nutarė palikti Australiją ir persikelti į Kaliforniją. Tiek Gayle, tiek Gillian gyvena JAV su savo sutuoktiniais ir vaikais. Jos net pastojo tuo pačiu metu ir jų pirmagimių amžius skiriasi vos keliomis savaitėmis.

Gillian turi dukrą Stellą, Gayle – sūnų Jacką, o vėliau ji dar susilaukė dvynukų. Abi jos atrodo visiškai kitaip nei muilo serialų laikais, rašo mirror.co.uk.

Dar 2018 metais socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše bičiulių gimtadienio šventei jos pasipuošė juodais drabužiais ir net šukuosenos bei makiažai buvo panašūs. Po vaizdo įrašu Gillian pakomentavo: „Aš ir mano įsčių draugė“.

2019 metais sugrįžusios į serialą „Kaimynai“ Gillian ir Gayle taip pat pasirodė laidoje „Loose Women“. Jos abi atrodė visiškai kitaip – plaukai buvo ilgesni ir 90-ųjų kirpčiukų nebeliko.

Gillian yra viena iš skareles ir šalikus gaminančios bendrovės „Leigh and Luca“ įkūrėjų. Aktorės Mary Kate Olsen ir Hilary Duff yra didžiulės Gillian kūrinių gerbėjos.

2021 metais spalį Gilian susituokė su savo vyru Deividu, o prie altoriaus ją vedė Gayle vyras Markas.