Karolio III pirštai toliau kelia diskusijas: įžvelgė panašumų su Williamu

Karalius nuolat būdavo nuotraukose užfiksuojama su paburkusiais pirštais ir patinusiomis pėdomis, dažnai po to, kai ilgai skrisdavo lėktuvu arba buvo kaitroje.

Nuotraukos, kuriose jis užfiksuotas 2019 m. sikhų šventykloje Delyje, 2021 m. gurkšnojantis alų Velso princo užeigoje Claphamo senamiestyje ar net per savo paties karūnavimo ceremoniją 2023 metais, sukėlė diskusijų, kokia gali būti sutinusių pirštų priežastis, rašo mirror.co.uk.

Tai nėra naujausias reiškinys – karalienė Elžbieta II , kad jos vyriausiasis sūnus turi didelius pirštus, kai buvo dar kūdikis. Po Karolio III gimimo laiške savo muzikos mokytojui mirusi karalienė rašė:

„Kūdikis labai mielas ir mes juo nepaprastai didžiuojamės. Tiesa, jis turi įdomias rankas.

Jos gana didelės, bet su smulkiais ilgais pirštais, visai nepanašios į mano ir tikrai nepanašios į jo tėvo. Bus įdomu pamatyti, kuo jos pavirs.“

Tačiau karalius, nepaisant to, kad jo pirštai buvo labiausiai pastebimai dideli, gali būti ne vienintelis su tokiais pirštais savo šeimoje – jis galėjo juos perduoti savo vyriausiajam sūnui Williamui.

Tiesą sakant, kaip ir motina, kaip ir sūnus, Karolis III, gimus sūnui, laiške savo draugui pakomentavo Williamo rankas, pranešė MailOnline.

Laiške buvo rašoma:

„Negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Jis iš tiesų atrodo stebėtinai ir turi tokius pat didelius pirštus kaip mano.“ Tai citata iš Howardo Hodgsono knygos „Charles, The Man Who Will Be King“.

Jis niekada nepatvirtino, kodėl jam patinsta pirštai, tačiau, pasak medicinos ekspertų, tai gali būti susiję su įvairiomis sveikatos problemomis. Taip pat tai gali būti dėl vandens susilaikymo arba senatvės - pastaroji priežastis atrodo mažai tikėtina, atsižvelgiant į karalienės komentarus.

Viena iš toki ligų - edema - kai organizmas galūnėse kaupia skysčius, artritas, aukštas kraujospūdis arba per didelis druskos vartojimas. Artritas yra dažna vyresnių nei 60 metų amžiaus žmonių problema ir gali sukelti sąnarių patinimą. Tačiau, jei karalius nenuspręs pasidalyti savo ligos istorija su savo pavaldiniais, vargu ar kada nors tai sužinosime.