Garsaus aktoriaus knygoje – jaunystė kalėjimuose, nuotykiai su moterimis ir patikėjimas, kad gali pakeisti save

Lietuvoje išleista D. Trejo autobiografinė knyga, kurioje 79-erių aktorius atskleidžia kaip pakilęs iš kalėjimo duobės jis tapo vienu mylimiausių aktorių.

„Niekas niekaip negalėjo numanyti, kad blogiausias iš blogųjų – aš – ištrūksiu iš kalėjimų gniaužtų ir, užuot nusibaigęs gatvėje kaip užkietėjęs narkomanas ir žudikas, galų gale neteksiu galvos, būsiu nušautas, subadytas peiliu, susprogdintas, pakartas, priplotas lifto, ketvirčiuotas ant biliardo stalo, ir mano akių obuoliai nuriedės į jo kišenes, – visa tai per karjerą, kurios vedamas tapau daugiausia kartų nužudytu aktoriumi Holivudo istorijoje“, – knygoje „Trejo. Mano gyvenimas: nusikaltimai, atpirkimas ir Holivudas“ sako aktorius.

Kalėjimuose praleista jaunystė ir nušvitimas

Charizmatiško aktoriaus gyvenimo kelionė kupina gilių duobių, klystkelių ir pakilimų.

Paauglystėje pabandė heroino, mokyklos laikais pasižymėjo kaip nenustygstantis peštukas.

Įpusėjus dešimtai klasei buvo išsiųstas į Nort Holivudo vidurinę mokyklą – penktą mokyklą per metus. Iš keturių ankstesnių jį išmetė už muštynes.

Augdamas aplinkoje, kur įtaka ir vyriškumas pripažįstamas kumščiais ir ginklais, 1960-uosius D. Trejo praleido pavojingiausiuose Kalifornijos kalėjimuose – Treisi, San Kventine ir Soledade.

Kalėjime jo nusikaltimai neslopo, o už įvairius nusižengimus jis buvo pasodintas į kalėjimo duobę.

Ten per dieną susileisdavo tris ar keturis gramus heroino, išgerdavo 10-15 tablečių, kasdien gėrė. Ten D. Trejo patikėjo, kad gali pasikeisti.

„Jei kokia būrėja, pažvelgusi į krištolinį rutulį, būtų tiksliai nusakiusi kelią, kurį nueisiu per ateinančius penkiasdešimt vienerius metus, būčiau atšovęs: „Eik šikt. Tu pamišėlė“, – Lietuvoje pasirodžiusioje autobiografinėje knygoje rašo D. Trejo.

Jis priduria: „Pasižadėjau kiekvieną dieną tarti Dievo vardą ir padėti savo artimui, be to, prisiekiau būti „švarus“ ir blaivus“.

Praėjęs 12 žingsnių programą būsimasis Holivudo aktorius vėliau pradėjo dirbti priklausomybės centruose ir motyvuoti pradedančiuosius.

Kasdien nuo šeštos ryto D. Trejo ieškodavo žmonių gatvėse ir narkomanų lindynėse, įtikinėjo gydytis, vesdavo juos į darbo pokalbius, bendraudavo su jų lygtinio paleidimo pareigūnais, eidavo į susirinkimus, globojo kitus, įsisavinančius programos žingsnius.

Įsikūnyti į Mačetę lyg būti Betmenu

D. Trejo gyvenimas dar labiau pasikeitė po vieno 12 žingsnių programos susirinkimo, kai jis sužinojo apie aktorių agentą, padedantį „kietuoliškai“ atrodantiems vyrams.

Kovinių filmų žvaigždę primenantis D. Trejo stotas ir išraiškingi veido bruožai iš karto buvo pastebėti ir daugelio režisierių.

41-erių vyras nusifilmavo pirmame vaidybiniame filme, o vėliau išgarsėjo ir kaip kovinių filmų žvaigždė.

Labiausiai Danny Trejo atpažįstamas dėl vaidmens filme „Mačetė“, kuriame suvaidino būdamas 65-erių. Vienas iš filmo režisierių yra aktoriaus antros eilės pusbrolis Robertas Rodriguezas.

„Įsikūnyti į Mačetę man prilygo įsikūnijimui į Betmeną. Šaltą it akmuo linčiuotoją, kurio pasirinkti veikimo būdai kartais praranda ribą tarp gėrio ir blogio, tačiau kuris turi tikslų moralinį kompasą. Be to, kaip ir Betmenas, tapau populiariosios kultūros ikona. Net turėjau savotišką Betmobilį – Harley Davidson motociklą su kulkosvaidžiu ant vairo“, – pasakoja aktorius.

Istorija verta Holivudo filmo

Filmų apie gangsterius scenarijus primenanti jaunystė, nuotykiai su moterimis, nuo narkotikų priklausomi vaikai, užklupusios ligos ir kasdienis džiaugsmas žaidžiant su šunimis – visa tai pateko į knygą „Trejo. Mano gyvenimas: nusikaltimai, atpirkimas ir Holivudas“.

„Neįtikėtina D. Trejo gyvenimo istorija parodo, kad tam tikru gyvenimo momentu mes galime nukristi. Tačiau kur kas svarbiau, ką mes darome įveikę sunkumus ir atsistoję“, – sako R. Rodriguezas.

D. Trejo autobiografija yra atsparumo, ryžto ir žmogaus dvasios stiprybės įrodymas. Jo istorija įkvepia ir skatina veikti. Kad ir kokia būtų mūsų praeitis, turime galimybę susikurti šviesesnę ateitį.

Šiuo metu D. Trejo ne tik populiarus ir žinomas aktorius, tačiau ir restoranų savininkas.

Jam priklauso septynios „Trejo’s Tacos“, „Trejo’s Cantina“ ir „Trejo’s Coffee & Donuts“ vietos Los Andželo apylinkėse ir jis plečia „Trejo’s Tacos“ franšizę visoje šalyje.