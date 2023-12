Filmavimo aikštelėje – taip, kaip ir kariuomenėje: Emilio Vėlyvio seriale suvaidino tikras kareivis

Išskirtinio braižo režisieriaus istorija apie specialiųjų karinių pajėgų būrio snaiperį neabejotinai nustebins – ne tik įtraukiančiais siužeto vingiais, bet ir tuo, jog šįkart vaidmenis E. Vėlyvis paskyrė ne tik savo srities profesionalams, bet ir… tikriems kareiviams.

Serialas pasakoja istoriją

Serialas pasakoja istoriją apie Balį (akt. Pijus Narijauskas) – provincijoje užaugusį specialiųjų karinių pajėgų būrio snaiperį (SOP’ą).

Betarnaudamas Somalyje, vaikinas netikėtai sužino, kad daugiau savo tarnybos tęsti nebegali – koją pakiša jo psichinė sveikata.

Balys išsiunčiamas į Vilnių, kur turi apsilankyti psichologo konsultacijoje, o netrukus paaiškėja ir jo diagnozė – socialinio elgesio sutrikimai su vyraujančiu Aspergerio sindromu. Negana to, visa tai tiesiogiai siejasi su mėnulio pilnatimi…

Psichologė Baliui nusprendžia skirti terapinį gydymą, o taip pat primygtinai reikalauja užmegzti kuo artimesnį socialinį ryšį su aplinka. O kokius netikėtus įvykius tai paskatins, žiūrovai išvys jau nuo gruodžio 7-osios.

Karys seriale – karys ir tikrovėje

Seriale vaidinančių žinomų aktorių – Mindaugo Papinigio, Ugnės Zavistauskaitės, Vytauto Kaniušonio – ir kitų kolektyvą papildė ir Marijus Mažūnas, kuriam karinė tarnyba pažįstama labai artimai.

Netrukus po aktorystės studijų Vytauto Didžiojo universitete Marijus nusprendė pasimatuoti kario uniformą.

Lemtingą vakarą, kuomet apsisprendė imti tarnauti, jis puikiai prisimena iki šiol.

„Pamenu, buvo šalta žiema. Stovėjau lauke prie baro ir galvojau, kad galiu šitaip šalti ir su tikslu – kažkaip kitaip save išbandyti. Tą patį vakarą nusprendžiau, kad noriu stoti į tarnybą, ir jau netrukus stovėjau nuolatinės privalomosios karo tarnybos karių gretose. Praėjus dar 9 mėnesiams, žinių ir įgūdžių karyboje panorau ir dar daugiau, todėl prisijungiau prie krašto apsaugos savanorių“, – pasakoja jis.

Taip netikėtai kariuomenė M. Mažūną atvedė ir prie vaidmens E. Vėlyvio seriale. Tiesa, anot Marijaus, karyba ir vaidyba iš tiesų turi nemažai panašumų.

„Daug repetuoji, mokaisi, treniruojiesi, galvoji – žodžiu, visaip ruošiesi. O kai ateina ta lemtinga valanda, tiesiog eini ir darai. Tik, žinoma, kariuomenėje niekas netrokšta, kad ta valanda išauštų. Daug laukimo, daug nežinios – visai, kaip teatre. Panašumų daug“, – lygina jis.

Žiūrovai galės išvysti ir nemažai autentikos – nors ir kiek pagražinta, kariuomenė, anot M. Mažūno, E. Vėlyvio seriale bus atvaizduota gana autentiškai.

„Žinoma, ji vis tiek pritaikyta ekranui. Viskas kiek per gražu, nesijaučia to prakaito ir batų tepalo kvapo. Bet štai filmavimo aikštelė tikrai turi panašumų su kariuomene: visi turi sau paskirtus darbus, kuriuos turi atlikti laiku, tiksliai ir be skrupulų. Visi bendrauja radijo stotelėmis, valgo vienoje erdvėje ir klauso vieno vado – režisieriaus ir jo asistentų“, – palyginimu dalijasi seriale suvaidinęs Marijus.

Įsitikinti Marijaus žodžiais galėsime jau netrukus. Serialas „Kas būtų, jeigu nebūtų mėnulio“ – nuo gruodžio 7 d., pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!