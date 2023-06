Festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ garsių užsienio grupių „Bastille“ ir „Clean Bandit“ koncertai

Programoje – muzikos stilių įvairovė

Šv. Kristoforo dieną vyksiantis festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ atskleis skirtingus muzikos žanrus. Šalia klasikinės muzikos atlikėjų pasirodys įvairiausi populiariausių Lietuvos muzikos žvaigždžių duetai ir visame pasaulyje žinomos grupės „Bastille“ ir „Clean Bandit“.

Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė tikisi, kad šis festivalis ir šiemet į Vingio parką pritrauks didelį būrį įvairių muzikos žanrų klausytojų, norinčių kartu atšvęsti sostinės 700 metų jubiliejų. Pernai festivalis sulaukė apie 45 tūkstančius klausytojų.

„Jau antrus metus, organizuodami festivalį „Jaunas kaip Vilnius“, siekiame, kad Vilniaus gimtadienis būtų švenčiamas du kartus per metus – sausio 25 dieną, kai Vilnius buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, ir liepos 25 dieną, kai minima Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo diena. Ši diena jau tampa gražia tradicija ir labai tikiuosi, kad ji nenutrūks ir ateityje“, – sako „Go Vilnius vadovė Inga Romanovskienė.

Pasaulinių žvaigždžių „Bastille“ ir „Clean Bandit“ pasirodymai

Festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ šiais metais koncertuos net dvi užsienio muzikos grupės. Viena iš jų – visame pasaulyje puikiai žinoma „Bastille“. Nors grupė susibūrė tik 2010 metais, su Lietuva muzikantai turi jau susiformavusią istoriją. „Bastille“ koncertavo mūsų šalyje, o prieš dešimtmetį, Vilniuje ir Kėdainiuose nufilmavo vaizdo klipą kūriniui „Things We Lost In The Fire“.

Daugybė fanų visame pasaulyje žino grupės dainų „Good Grief“ ir „Of the Night“ žodžius, o didžiausias jų hitas „Pompeii“ sulaukė per 730 mln. peržiūrų „Youtube“ kanale. Muzikantai savo dainose nevengia kalbėti sunkiomis, neįprastomis populiariajai muzikai, temomis.

Dažname jų kūrinyje atsispindi pasaulinės aktualijos, klasikinės mitologijos tematikos ir jau ikoniškais tapusių filmų motyvai. Neabejojama, kad festivalio svečiai išgirs ir kūrinių iš naujausio grupės albumo „Give Me the Future“, sulaukusio gerų kritikų įvertinimų visame pasaulyje.

Festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ kartu su „Bastille“ pasirodys ir visame pasaulyje puikiai žinoma grupė „Clean Bandit“.

2008 metais susibūrę atlikėjai drąsiai plečia ribas tarp elektroninės, šokių, klasikinės, ritmenbliuzo ir popmuzikos stilių, o savo kūryboje naudoja tokių kompozitorių kaip Mocarto, Bethoveno ar Dvoržako motyvus. Grupės nariai savo dainas kuria patys: rašo muziką, žodžius ir netgi režisuoja videoklipus.

„Clean Bandit“ savo kraityje turi net du kūrinius perlipusius simbolinę vieno milijardo peržiūrų ribą „Youtube“ kanale, o daina „Rather Be“ įrašyta kartu su visame pasaulyje garsia atlikėja Jess Glynne pelnė „Grammy“ apdovanojimą.

2016 metais grupė kartu su atlikėjais Sean Paul ir Anne–Marie išleido singlą pavadinimu „Rockabye“, kuris net devynias savaites išsilaikė Jungtinės Karalystės populiariausių dainų sąrašo viršūnėje, o kartu puikiai pasirodė ir kitų Europos šalių topuose.

Taip „Clean Bandit“ pagerino dar prieš 22 metus užfiksuotą grupės „Wet Wet Wet‘s“ dainos „Love is All Around“ pasiektą rezultatą.

2018 metais „Clean Bandit“ pelnė dvi prestižinių Jungtinės Karalystės apdovanojimų „Brit Award“ nominacijas už kūrinį „Solo“ įrašytą kartu su visame pasaulyje žinoma atlikėja Demi Lovato. Ši daina užkariavo pirmąją vietą Jungtinės Karalystės populiariausiųjų dainų sąraše.

Iš viso grupė turi išleidusi net 9 kūrinius, kurie pateko į atlikėjų gimtosios šalies populiariausių dainų penketuką, taip pagal šį skaičių pralenkdami visame pasaulyje žinomus atlikėjus Bruno Mars ir Adele.

Netikėti lietuvių duetai ir atlikėjų kolaboracijos

Vienas pagrindinių Vilniaus 700 metų gimtadienio renginių prasidės koncertu, kuris suvienys klasikinės muzikos gerbėjus.

Kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestru, diriguojamu R. Šumilos, pasirodys garsiausi Lietuvos operos solistai Edgaras Montvidas, Ieva Prudnikovaitė, Aušrinė Stundytė ir Kostas Smoriginas.

Festivalyje taip pat bus galima išgirsti specialiai šiam renginiui paruoštus Lietuvos populiariausių muzikos atlikėjų duetus. Ant scenos lips Benas Aleksandravičius, Monika Liu, Jessica Shy, Igoris Kofas („Lemon Joy“), Vaidas Baumila, Aleksandras Ivanauskas-Fara ir kiti žinomi šalies muzikos atlikėjai. Jie atliks tiek žinomas ir publikos mėgstamas dainas, tiek naujai interpretuotus legendinius kūrinius. Vakaro kulminacija taps išskirtiniai užsienio žvaigždžių „Bastille“ ir „Clean Bandit“ koncertai.

Daugiau apie festivalio programą galite skaityti www.700vilnius.lt

Nemokamas festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ – vienas svarbiausių 2023 metų renginių, švenčiant Vilniaus 700 metų jubiliejų. Jubiliejinę programą inicijavo Vilniaus miesto savivaldybė ir kuruoja oficiali Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra „Go Vilnius“.