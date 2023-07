Festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ Gabrielius Vagelis scena dalinsis su savo mama

Vilnius drąsiai išreiškia savo laisvę

Puikiai jaunajai kartai pažįstamas atlikėjas Gabrielius Vagelis beveik visą savo gyvenimą praleido Vilniaus mieste. Lietuvos sostinėje dainininkas augo ir plėtojo savo muzikinę karjerą, čia kūrė visiems jo gerbėjams puikiai žinomus kūrinius. Pasak atlikėjo, jo brendimo metu Vilnius keitėsi, laisvėjo ir tapo vis geresne vieta gyventi ir kurti savo muzikinę karjerą.

„Manau, kad Vilnius labai stipriai keičiasi ir tampa pasaulietišku miestu. Dabar mes, vilniečiai, žiūrime į pasaulį plačiai atmerktomis akimis ir stengiamės atverti savo mąstymą, priimti visus tokius, kokie jie yra. Manau, kad Vilnius tampa miestu, kuriame galima išvysti labai daug įvairiausių skirtingų žmonių. Vilniečiai tapo drąsūs, jie nebijo pasireikšti, nebijo pasisakyti ir atrodyti taip, kaip nori atrodyti. Tai prisideda prie miestiečių laisvės siekio ir atviro požiūrio į gyvenimą. Prieš kokius dvidešimt metų buvo visiškai kitaip ir aš labai džiaugiuosi šiuo virsmu“, – pastebi dainininkas.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas apie mėgstamiausias Vilniaus vietas, G. Vagelis netruko įvardinti Vilniaus senamiesčio.

Anot jo, tai vieta, kurioje visada šurmuliuoja žmonės. „Senamiestis – man yra lyg Vilniaus širdis. Čia visada pilna žmonių, kurie dalijasi savo džiaugsmu, juoku ir visomis emocijomis. Šioje Vilniaus dalyje visada galima sutikti žmonių, kurie atrodo išskirtinai ir drąsiai išreiškia savo laisvę. Tai man yra tikrasis miesto širdies bruožas“, – apie senamiesčio ypatumus dalijasi G. Vagelis.

REKLAMA

Muzikanto kasdienė darbotvarkė dažnai gali skirtis nuo įprasto žmogaus suplanuotų veiklų. Joje visada turi būti vietos kūrybai, repeticijoms, koncertams ir kitiems užsiėmimams. Pasak dainininko – Vilnius šiai veiklai yra tobulas miestas.

„Lietuvos sostinė yra lyg mažas didmiestis, kuris turi absoliučiai viską, ko gali prireikti. Miesto infrastruktūra taip pat be galo patogi, per 10 – 15 minučių galima nesunkiai pasiekti net labiausiai vienas nuo kito nutolusius objektus. Tai yra tikras išsigelbėjimas, palyginus su didžiaisiais pasaulio miestais, kur pasiekti vieną ar kitą tašką per dieną praktiškai neįmanoma. Kurį laiką gyvenau Londone ir ten norint sutvarkyti visus reikalus, dažnai galima užgaišti visą dieną. Vilniuje mes šios problemos neturime, kadangi jis yra labai kompaktiškas“, – patirtimi dalijasi dainininkas.

REKLAMA

REKLAMA

Pasirodymas Vingio parke kels vaikystės sentimentus

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ vyks išskirtinėje erdvėje – dažno vilniečio mėgstamame Vingio parke. Atlikėjui ši vieta daugiausia siejasi su vaikystės prisiminimais, kai būdamas mažas dalyvaudavo viename dideliame renginyje.

„Vingio parkas man asocijuojasi su dainų švente, kurioje ne kartą teko dalyvauti, kadangi dainavau „Ąžuoliuko“ berniukų chore. Dėl šios priežasties Vingio parkui jaučiu didelius sentimentus ir bus labai smagu į jį sugrįžti. Prisiminimai užplūs ir tada kai lipsiu ant scenos, nes galiu spėti, kad auditorija besiklausanti koncerto bus panašaus dydžio“, – sako G. Vagelis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Renginys „Jaunas kaip Vilnius“ susidės iš trijų dalių – klasikinės muzikos koncerto, populiariosios muzikos atlikėjų duetų ir užsienio žvaigždžių pasirodymų. Pirmųjų dviejų dalių atlikėjai koncertuos kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestru, kuriame groja ir dainininko mama. Pasak G. Vagelio, toks renginio konceptas jam kelia žavesį.

„Praėjusiais metais į šventę buvau atėjęs kaip lankytojas, tad šiais metais džiaugiuosi galimybe lipti ant scenos. Man bus didelė garbė pasirodyti su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestru, kuriame groja ir mano mama. Prieš keletą mėnesių įvyko juokingas nutikimas. Kartu su mama planavome kelionę ir ji sakė, kad liepos 25 dieną bus užimta, nes turės groti su orkestru. Aš visiškai užmiršau apie pasirodymą Vilniaus jubiliejuje ir mamai pasakiau, kad tą dieną taip pat turiu koncertą. Galiausiai abu smagiai pasijuokėme supratę, kad koncertuosime vienoje scenoje. Labai džiaugiuosi, kad koncerto metu galėsiu pamatyti ne tik didžiulę auditoriją, bet ir savo mamą“, – juokingu nutikimu dalijasi atlikėjas.

REKLAMA

Pasirodymas prieš didžiulę „Jaunas kaip Vilnius“ auditoriją – nemenkas iššūkis. Tačiau G. Vagelis teigia, kad jaudulys jo nekankina, o scenoje jis nusikelia į kitą pasaulį, kurio tiksliai atpasakoti neįmanoma.

„Man išties nėra didelio skirtumo koncertuoti prieš dešimt, tūkstantį ar dešimt tūkstančių žmonių. Visada yra šioks toks jaudulys prieš pat lipant į sceną, o žengus pirmuosius žingsnius joje – viskas pradingsta. Prieš dainuodamas pamatau žiūrovus, jų nuotaiką ir iškart patenku į kitą būseną. Tai yra neapsakomas jausmas ir būtų sunku jį žodžiais įvardinti. Kartais, pasisėdėjimo metu tai net sunku nupasakoti draugams. Atrodo, kad kai esi ant scenos, gyveni tik tuo momentu“, – pažymi dainininkas.

REKLAMA

Su Monika Linkyte – ilgametė pažintis

Festivalyje „Jaunas kaip Vilnius“ G. Vagelis pasirodys kartu su Monika Linkyte. Pasak atlikėjo, tai bus puiki proga prisiminti jų susipažinimo istoriją.

„Su Monika esame geri kolegos ir draugai. Su ja susipažinau prieš gerus aštuonerius metus gražiame koncerte vykusiame Kotrynos bažnyčioje. Tada kartu su Monika atlikome mano Eurovizijos atrankoje dalyvavusį kūrinį „Jausti laisvę stipriau“. Nuo to laiko mes esam geri pažįstami ir aš visada ją palaikau. Mano nuomone, Monika yra viena geriausių Lietuvos atlikėjų ir man bus labai smagu su ja pasirodyti prieš tokią didžiulę auditoriją“, – prisiminimais dalijasi atlikėjas G. Vagelis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Festivalyje – klasikinė ir populiarioji muzika

Vienas pagrindinių Vilniaus 700 metų gimtadienio renginių prasidės koncertu, kuris suvienys klasikinės muzikos gerbėjus. Kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestru, diriguojamu maestro R. Šumilos, pasirodys garsiausi Lietuvos operos solistai Edgaras Montvidas, Ieva Prudnikovaitė, Aušrinė Stundytė ir Kostas Smoriginas.

Festivalyje taip pat bus galima išgirsti specialiai šiam renginiui paruoštus Lietuvos populiariausių muzikos atlikėjų duetus. Ant scenos lips Benas Aleksandravičius, Algirdas Kaušpėdas, Monika Liu, Jessica Shy, Evgenya Redko, Mantas Jankavičius, Igoris Kofas („Lemon Joy“), Vaidas Baumila, Aleksandras Ivanauskas-Fara ir kiti žinomi šalies muzikos atlikėjai. Jie atliks tiek žinomas ir publikos mėgstamas dainas, tiek naujai interpretuotus legendinius kūrinius. Vakaro kulminacija taps išskirtiniai užsienio žvaigždžių „Bastille“ ir „Clean Bandit“ koncertai.

REKLAMA

Daugiau apie festivalio programą galite skaityti https://www.700vilnius.lt/jaunaskaipvilnius

Vilniaus gimtadieniui skirtų renginių bus visame mieste

Festivalio proga,Vilniaus TV bokštas buvo apšviestas „Jaunas kaip Vilnius“ festivalio spalvomis. Vilniaus spalvomis vilniečius ir sostinės svečius pasitiks ir miesto tiltai.

Vilniaus 700-mečiui paminėti skirta Vilniaus performanso meno bienalė jau pristatė ilgai lauktą pagrindinę vasaros programą, o daugybė partnerių visoje sostinėje jungiasi prie festivalio, Vilniaus jubiliejui dedikuodami šventines pramogas – ekskursijas, edukacines veiklas, parodas, restoranai siūlo paragauti vilnietiškos virtuvės patiekalus ar pasinaudoti specialiais jubiliejiniais pasiūlymais.

REKLAMA

Liepos mėnesio partnerių pasiūlymai čia: https://www.700vilnius.lt/jubiliejaus-programa/vilniaus-700-jubiliejaus-liepos-menesio-programa/

Nemokamas festivalis „Jaunas kaip Vilnius“ – vienas svarbiausių 2023 metų renginių, švenčiant Vilniaus 700 metų jubiliejų. Jubiliejinę programą inicijavo Vilniaus miesto savivaldybė ir kuruoja oficiali Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra „Go Vilnius“.