„Eurovizijai“ neprasidėjus – dar vienas skandalas: klausimų sukėlė estų atstovo daina

Aiškėja, kad Tommy Cash išleido dainos „Espresso Macchiato“ vaizdo klipą, prie kurio kūrimo prisidėjo rusai ir ukrainiečiai.

Paaiškėjo, kad dainos vaizdo klipo režisierė – rusė Alina Pyazok, geriau žinoma kaip pankreivo grupės „Little Big“ įkūrėja, prodiuserė ir vaizdo klipų režisierė, rašo nv.ua.

Savo „Instagram“ įraše ji teigė, kad prie vaizdo įrašo dirbo rusų ir ukrainiečių komanda. Iš ukrainiečių pusės prie klipo dirbo operatorius Dmytro Nedrya, choreografas Konstantinas Kovalas, fokusininkas Antonas Zaporožecas, grimuotoja Ženia Temnikova, kirpėja Marta Rodik ir redaktorius Jurijus Klimas.

Vėliau ji iš įrašo pašalino nuorodas į klipo komandos Ukrainos ir Rusijos pilietybes. Tačiau ekrano nuotraukos liko.

Ėmėsi veiksmų

Tuo tarpu kai kurie Ukrainos komandos atstovai po neapykantos bangos uždarė savo „Instagram“ puslapius.

Makiažo specialistė Ženia Temnikova „Stories“ paskelbė pasiteisinimą, kuriame nurodė, kad į Tommy Cash komandą jį pakvietė vienas Ukrainos prodiuseris.

„Vienas ukrainiečių prodiuseris pakvietė mane dirbti prie Estijos dainininko, kuris atstovauja savo šaliai „Eurovizijoje“, muzikinio vaizdo klipo.

Paaiškėjo, kad turėjau patikrinti visų komandos narių pasus, net ir tų, su kuriais mano darbo keliai nesusikerta. Tačiau dar kartą įsitikinau, kad adekvatumą (kaip ir patriotizmą) lemia ne pasas ir tikrai ne tautybė“, – rašė ji.

Operatorius Dmitrijus Nedrija taip pat reagavo į pašaipas dėl jo darbo kuriant Tommy Cash muzikinį vaizdo klipą. Savo paaiškinimą jis paskelbė „Instagram“ tinkle. Jis skundėsi, kad sulaukė grasinimų dėl darbo prie šio muzikinio vaizdo klipo.

Tuo tarpu komentaruose po choreografo Konstantino Kovalio įrašu apie darbą prie muzikinio vaizdo klipo žmonės klausė, ar kvepia pinigai iš bendradarbiavimo su rusais.

Vasario mėnesį Tommy Cash išleido dainą „United By Music“ su skandalinguoju olandų reperiu Joostu Kleinu, kuris 2024 m. „Eurovizijoje“ buvo diskvalifikuotas dėl agresyvaus elgesio.

Dainoje muzikantai kritikuoja Europos transliuotojų sąjungą, prisimena politiką ir užsimena, kad nori skristi į Kyjivą ir važiuoti į Maskvą.

Tommy Cash atstovaus Estijai 2025 m. „Eurovizijoje“. Tikrasis repo dainininko vardas yra Thomas Tammemetsas.

Pasak jo, jis užaugo rusakalbiame Estijos regione, todėl rusų kalbą laiko antrąja gimtąja kalba po estų, be to, jo močiutė kilusi iš rusiškojo Nižnij Novgorodo, o jis dainuoja angliškai su rusišku akcentu.

Jis ne kartą bendradarbiavo su rusų grupe „Little Big“, ypač 2015 m. su ja išleido du muzikinius vaizdo klipus „Leave Me Alone“ ir „Give Me Your Money“.