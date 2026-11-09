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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Estela Stumbraitė atskleidė savo firminio pyrago receptą: skonis vertas 10 balų

2026-11-09 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 07:30
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Lapkričio 6-ąją Lietuvoje buvo minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų diena. Šią dieną žmonės visoje šalyje kepė pyragus, jais vaišino kolegas, draugus ir artimuosius, o už gardėsius surinktas lėšas skyrė sergantiems vaikams. Vis dėlto gerumo akcija nesibaigia kartu su Pyragų diena – prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“ prisidėti ir padėti vaikams galima bet kuriuo metu.

Estela Stumbraitė (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (5)

Lapkričio 6-ąją Lietuvoje buvo minima tradicija tapusi, TV3 inicijuota Pyragų diena. Šią dieną žmonės visoje šalyje kepė pyragus, jais vaišino kolegas, draugus ir artimuosius, o už gardėsius surinktas lėšas skyrė sergantiems vaikams. Vis dėlto gerumo akcija nesibaigia kartu su Pyragų diena – prie ilgamečio paramos projekto „Išsipildymo akcija“ prisidėti ir padėti vaikams galima bet kuriuo metu.

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Prie „Išsipildymo akcijos“ prisideda ir jaunoji kulinarė Estela Stumbraitė, kviečianti nepamiršti sergančių vaikų ir toliau prisidėti prie jų gerovės. O kad gerumo sklaida tęstųsi ir pasibaigus Pyragų dienai, ji su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais dalijasi savo pyrago receptu.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Estelos Stumbraitės apverstas kriaušių ir pistacijų pyragas

Apverstas kriaušių ir pistacijų pyragas

Ingredientai

Karamelizuotoms kriaušėms:

  • 3 vidutinio dydžio kriaušės;
  • 80 g rudojo cukraus;
  • 40 g sviesto;
  • 1 v. š. citrinos sulčių;
  • Žiupsnelis druskos;
  • Keli šaukštai grietinėlės;
  • 1 a. š. cinamono.

Pyrago tešlai:

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  • 150 g sviesto;
  • 120 g kvietinių miltų;
  • 80 g smulkiai maltų nesūdytų pistacijų;
  • 100 g rudojo cukraus;
  • 2 kiaušiniai;
  • 100 g graikiško jogurto;
  • 1 a. š. vanilės ekstrakto;
  • 1 a. š. kepimo miltelių;
  • Žiupsnelis druskos;
  • 1 a. š. malto kardamono.

Patiekimui (nebūtina):

  • 100 g maskarponės;
  • 50 g graikiško jogurto;
  • 1 v. š. medaus;
  • Saujelė smulkintų pistacijų;
  • Liofilizuotų aviečių.

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Gaminimas

  1. Kriaušes nulupkite, nupjaukite kotukus bei išimkite sėklas ir supjaustykite į ketvirčius, tada apšlakstykite citrinos sultimis ir atidėkite į šalį.
  2. Į nedidelį virimo puodą dėkite cinamoną, druską, 80g rudojo cukraus bei 40g sviesto, viską kaitinkite kol cukrus ištirps. Tada įpilkite grietinėlės ir maišykite kol viskas susijungs į vientisą masę.
  3. Į kepimo popieriumi išklotos pyrago formos dugną pilkite karamelę, paskirstykite ją tolygiai po visą pagrindą, ant jos gražiai išdėliokite kriaušes.
  4. Pasiruoškite tešlą: 150 g sviesto dėkite į keptuvę ir kaitinkite kol ištirps bei gražiai paruduos, turėtų įgauti malonų riešutų kvapą, tada nuimkite nuo ugnies. Puode išplakite gerai kiaušinius ir cukrų, tada supilkite degintą sviestą, jogurtą, vanilę, viską išmaišykite. Galiausiai į tešlą suberkite smulkintas pistacijas, miltus, kepimo miltelius, druską bei kardamoną, maišykite kol turėsite vientisą masę.
  5. Tešlą tolygiai supilkite ant kriaušių. Pyragą kepkite iki 180C įkaitintoje orkaitėje apie 25 minutes.
  6. Iškepus išimkite, uždėkite ant kepimo formos lėkštę ir viską apverskite.
  7. Maskarponę išplakite su jogurtu bei medumi.
  8. Pyragą papuoškite smulkintomis pistacijomis, maskarponės kremu bei liofilizuotomis avietėmis.

Skanaus!

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Nors Pyragų diena jau praėjo, galimybė prisidėti prie sergančių vaikų svajonių pildymo niekur nedingsta. TV3 inicijuojama „Išsipildymo akcija“ kviečia nelikti abejingiems ir pagal išgales prisidėti prie vaikams itin reikalingos pagalbos.

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:

1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

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