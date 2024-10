Erica Jennings prakalbo apie pokyčius ir nemalonų gerbėjo poelgį: man buvo gaila jo

Laidoje moterys šnekučiavosi apie asmeninį gyvenimą bei naujus jos projektus.

Atlikėja neslepia, kad nori „Contribee“ platformoje pradėti kurti tėvų bendruomenę, kurioje galėtų dalintis patarimais, aptarti su vaikų auklėjimu susijusias temas.

„Aš tik ką pradėjau. Tai bus projektas, platforma. Jau yra „Patreon“, noriu, kad turinys būtų ir „Contribee“.

Noriu kurti bendruomenę, kurioje su tėvais galėtumėme bendrauti apie viską. Aš manau, kad didžiausia problema ta, kad tėvai nori gauti informaciją, kaip jie turėtų bendrauti su vaikais, bet tėvystei nėra jokių intrukcijų ar vadovėlio.

Dėl to galima pasijusti kvailu, kad neva, kaip čia savaime to nesupranti. Galiausiai išeina taip, kad nieko nesakai, nieko neklausi ir taip išeina, kad tu nebekalbi su savo vaikais“, – prisipažino laidos viešnia.

Prisiminė nemalonią situaciją

Laidoje moteris taip pat paatviravo apie nemalonią situaciją su grupės „Skamp“ gerbėju. Į ją buvo įveltas jos tuometinis vyras, atlikėjas Jurgis Didžiulis.

„Nežinau, kaip, bet jis surado mūsų su Jurgiu namą senamiestyje. Mes po interviu važiavome namo. Važiuojame pro bromus ir matau per galinį veidrodėlį, kad tas žmogus įėjo į mūsų kiemą. Po to jis dingo, jo nebemačiau, bet per daug neišsigandau, nes tai buvo dienos metas. Nuėjau namo.

Netrukus pasigirdo skambutis į duris. Jurgis atidarė jas, vyras paklausė, ar yra Erica. Jurgis nesupratęs perklausė, ko jis nori, o tas vyras trenkė Jurgiui į veidą ir pabėgo“, – kalbėjo ji.

Pora apie incidentą pranešė policijai, kuri vyrą surado Katedros aikštėje.

„Jis buvo jaunas, gal 20-ies metų. Teko kalbėtis su jo mama, kuri tikino, kad jos sūnus serga psichine liga. Man buvo gaila jo. Todėl viską palikome ir daugiau tai nepasikartojo“, – prisiminė žinoma atlikėja.