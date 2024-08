Rokenrolo grupė „Twin Dive“ kartu su Erica Jennings pristato naują kūrinį „Matau tave“

Kūrinys, tiesa, kiek kitoks, nei jau įprasta šiai trijulei – „Matau tave“ suskamba ramiai ir akustiškai, o švelnių spalvų į jį įneša dainininkės Ericos Jennings vokalas.

Grupė „Twin Dive“ ir Erica Jennings (Domanto Gasiūno nuotr.) (4 nuotr.) Grupė „Twin Dive“ (Domanto Gasiūno nuotr.) Grupė „Twin Dive“ ir Erica Jennings (Domanto Gasiūno nuotr.) Grupė „Twin Dive“ (Domanto Gasiūno nuotr.) Grupė „Twin Dive“ (Domanto Gasiūno nuotr.)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Grupė „Twin Dive“ ir Erica Jennings (Domanto Gasiūno nuotr.)

Drauge pristatomas ir vaizdo klipas, vasariškai nukeliantis į pačių susikurtą magišką pasaulį, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Grupės įkūrėjas Robertas Jancevič pasakoja, jog kaip ir dauguma kūrinių, šita daina prasidėjo nuo akustinės versijos, tik, pasak jo, „Matau tave“ akivaizdžiai norėjo tokia ir pasilikti.

„Daina parašyta su mintimi apie artimiausius žmones – tuos, su kuriais tenka patirti ne tik smagių akimirkų, bet ir įvairių išbandymų. Nepaisant jų, visada išlieka tarpusavio supratimas ir begalinis palaikymas – vertybės, apie kurias ši daina ir kalba“, – pasakoja jis.

Naujame kūrinyje prie „Twin Dive“ prisijungusi ir vokalo partiją atlikusi Erica Jennings prisimena, jog su Robertu ir jo grupės muzika susipažino prieš metus vykusiame „Loftas Fest“.

„Pamenu, pagalvojau – va, pagaliau turime rokenrolo grupę, kuri yra brandi, žino ką čia veikia ir turi ką pasakyti. Manau, tai juos ir išskiria iš kitų – suaugę žmonės su stipriu identitetu ir charakteriu“, – sako ji.

Atlikėja naujojoje dainoje labiausiai vertina tai, jog „Matau tave“ vienu metu gali dainuoti ir tūkstančiai žmonių festivalyje, ir vos keletas draugų prie laužo.

„Vienu ar kitu atveju ši daina sukuria labai jautrius ir mielus prisiminimus. Ir tokie momentai padaro gyvenimą gražesniu“, – įsitikinusi dainininkė.

„Su Erica dirbti yra be galo malonu ir lengva, o be nenuginčijamo talento, ji neša ir kažkokią įkvepiančią energiją kuri padeda užbaigti dainas – pasakoja Robert. – Vieną dieną kartu dirbome studijoje, nusprendžiau parodyti jai šią, naujai kuriamą dainą. Man begrojant Erica sudainavo gražiausią įmanomą harmoniją ir tapo aišku, jog be jos vokalo šį daina tiesiog neapsieis.“

Gyvai išgirsti „Matau tave“ visi norintys galės rugsėjo 3 dieną Vasaros terasoje.

Bene svarbiausiame metų pasirodyme ir vieninteliame po atviru dangumi, „Twin Dive“ sugros naujausius kūrinius iš rudenį pasirodysiančio albumo, scenoje prie jų prisijungs keletas tikrai puikiai žinomų veidų, taip pat – tautinių šokių grupė.

Koncertą, kaip jau įprasta, trijulė uždarys rokodiskotekoje, kurioje skambės legendinių „Partyzanų“ kolektyvo remiksuoti grupės singlai.