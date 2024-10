Atskleidė, iš ko Selena Gomez susikrovė milijardus: pagrindiniai turtai visai ne iš muzikos

Savo vaidmenį seriale „Only Murders in the Building“ ji pradėjo kurti būdama 9-erių, tuomet ji tapo ir nuolatine serialo „Barnis ir draugai“ komandos nare.

Sulaukus 15-os jos karjera įsibėgėjo. Tada ji gavo pagrindinį Alex Russo vaidmenį „Disney“ seriale „Wizards of Waverly Place“.

Atskleidė, iš ko Selena Gomez susikrovė milijardus

Nuo tada Gomez išplėtė savo muzikinę karjerą ir įkūrė grupę Selena Gomez & The Scene, o vėliau tapo solo dainininke ir susitelkė į aktorystę.

Nuo to laiko Gomez ir toliau tobulėja, iš „Disney“ aktorės ir dainininkės tapdama „Emmy“ ir „Grammy“ apdovanojimams nominuota žvaigžde.

Kai 2019 m. Gomez įkūrė įmonę „Rare Beauty“, jos turtas ėmė sparčiai augti. 2024 m. rugsėjį oficialiai buvo pranešta, kad ji yra milijardierė, agentūros „Bloomberg“ duomenimis, jos turtai siekė 1,25 mlrd. eur.

Leidinys pasidalijo, kad „atliekant Selenos Gomez turto analizę buvo atsižvelgta į apskaičiuotą jos „Rare Beauty“ akcijų paketo vertę, jos dalį bendrovėje „Wondermind“, apskaičiuotą jos muzikos albumų pardavimų ir nuosavybės vertę, taip pat į pajamas, gautas iš transliacijos sandorių, partnerystės su prekės ženklais, bilietų į koncertus ir aktorystės“.

Štai viskas, ką reikia žinoti apie tai, kas sudaro Selenos Gomez milijardus – nuo jos kūrybinių užsiėmimų iki grožio prekės ženklo.

Verslas atnešė sėkmę

„Bloomberg“ duomenimis, Gomez grynoji vertė siekia 1,25 mlrd. eur. Ji prisijungė prie vos keturių kitų muzikantų, patekusių į milijardierių klubą – Jay-Z, Rihannos, Taylor Swift ir Bruce'o Springsteeno – ir yra jauniausia vokalistė.

Agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad didžioji dalis jos turto – 81 % – sukaupta per jos įmonę, mažiau nei 5 % jos pinigų sudaro gastrolės, o albumų ir įrašų pardavimai – mažiau nei 2 %.

Be muzikos ir savo įmonės, Gomez taip pat yra produktyvi aktorė, už vaidmenį filme „Only Murders in the Building“ nominuota „Auksiniam gaubliui“ ir „Emmy“.

Ji taip pat yra šio projekto vykdomoji prodiuserė ir, kaip pranešama, per sezoną uždirba „mažiausiai“ 6 mln. eur.

Gomez tęsia savo prodiuserės darbą, įgyvendindama būsimą projektą „Disney“ „Wizards Beyond Waverly Place“ – serialo, kuris ją išgarsino, perdirbinys.

Per savo karjerą Gomez išleido tris solinius studijinius albumus, taip pat 36 singlus, įskaitant šešis kaip pagrindinė atlikėja.

Jos kūryba sulaukė didelės sėkmės, įskaitant 3,6 mln. parduotų albumų nuo 2023 m. rugpjūčio, pagal „Billboard“.

Sėkmingiausias jos albumas buvo 2009 m. išleistas „Kiss and Tell“, kurio parduota 932 000 kopijų, o perkamiausias singlas – 2011 m. „Love You Like a Love Song“, kurio parduota 2,8 mln. kopijų.

Be sėkmingų pardavimų, Gomez dainos buvo transliuojamos daugiau nei milijardą kartų, o 39 jos dainos pateko į „Billboard Hot 100“ – devynios iš jų buvo pirmajame dešimtuke.

2020 m. pradėjusi veiklą, „Rare Beauty“ vertė išaugo dėl sėkmingų produktų, ypač skaistalų, kurie 2022 m. sparčiai išplito „TikTok“ tinkle.

TIME duomenimis, 2021-2022 m. prekės ženklo pardavimai išaugo 100 %, kitais metais – 200 %, o 2023-2024 m. gegužės mėn. pardavimai pasiekė 400 mln. eurų.

Pasak „Business of Fashion“, 2024 m. kovą „Rare Beauty“ vertė siekė apie 2 mlrd. dolerių. JAV dolerių. 2023 m. vien iš sėkmingiausio „Rare Beauty“ produkto – 23 dolerių vertės skystų skaistalų „Soft Pinch Liquid Blush“ – uždirbta 69 mln. eur.

Atvirai pasakoja apie sveikatą

Gomez, kuriai buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas, atvirai pasakojo apie savo kovą su depresija. Ji neslepia, kad jai svarbu teikti pirmenybę psichikos sveikatai ir prisidėti prie iniciatyvų, kuriose rengiamos pozityvumo didinimo programos.

Šiuo tikslu dainininkė skiria 1 % savo kosmetikos pardavimų „Rare Beauty“ labdaros padaliniui „Rare Impact Fund“, kuris aukoja pinigus psichikos sveikatos fondams.

Fondas, kurio tikslas - surinkti 100 mln. dolerių, iki šiol surinko 16 mln. eurų, kuriuos perdavė 26 organizacijoms penkiuose žemynuose psichikos sveikatos iniciatyvoms remti, rašoma fondo interneto svetainėje.

Įkvėpimo šiam tikslui suteikė pačios Gomez kova su psichikos sveikata, kuria ji pasidalijo per pirmąjį kasmetinį „Rare Impact Fund“ labdaros renginį 2023 m. spalio mėn.

„Ilgą laiką kovojau su pasauliu savo galvoje, jaučiausi pasimetusi ir kartais jaučiausi beviltiškao. O 2020 m. man buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas. Ir, tiesą sakant, viskas greitai pasikeitė“, - sakė Gomez.

„Iš tikrųjų gavau žinių ir atsakymų, kurių taip ilgai ieškojau. Ir akivaizdu, kad tai supratusi tapau sąmoningesnė ir mažiau bijau nei anksčiau.“