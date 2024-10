Tautvydas Barštys parodė savo žirgyną Alytuje: „Verslas yra tada, kai mėgaujiesi“

Eilę metų vadovavęs ne vienai įmonei ir valdęs milijonines apyvartas skaičiuojančius verslus, dabar jis laimę rado grįžęs į Lietuvą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tautvydas Barštys (5 nuotr.) Tautvydas Barštys Tautvydas Barštys Tautvydas Barštys +1 Tautvydas Barštys Tautvydas Barštys

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Tautvydas Barštys

Garsus vyras šypsosi – galėtų po kojomis turėti visą pasaulį, gyventi Kanuose arba Monake, kur turi nekilnojamojo turto, bet niekas kitas netraukia taip, kaip Lietuva. „Aš kaip tas paukštis – kur gimė, ten nori ir išeiti“, – atvirai tinklalaidėje „Once upon a time in America“ dalijasi Tautvydas Barštys.

Siekia aukščiausio lygio

Tinklalaidė „Once upon a time in America“, kurią veda garsi vedėja, grimo meistrė Collette Dunhill kaskart pristato naują epizodą „Welcome to Lithuania“ su Lietuvą garsinančiais šalies atstovais.

REKLAMA

REKLAMA

Collette prisipažįsta – pati būdama dzūkė ji mėgavosi susitikimu su Tautvydu Barščiu ir itin žavėjosi jo sukurtu žirgynu „Royal horse resort“ Alytuje, kuriame viskas itin gerai apgalvota ir sukurta taip, kad gerai jaustųsi raiteliai iš viso pasaulio.

REKLAMA

Kaip sako Collette, pasisvečiavusi Tautvydo Barščio žirgyne, liko sužavėta išskirtine architektūra, išpuoselėta poilsio erdve ir aukščiausiu lygiu teikiamomis paslaugomis.

Dzūkijoje įkurtas žirgynas teikia visas paslaugas, reikalingas raiteliams bei žirgams. „Čia įrengti šviesų soliariumai, kurie šildo žirgų kailį, džiovina juos, atpalaiduoja raumenis. Atvykusiems svečiams – profesionalūs virtuvės šefai gamina maistą, o konferencijų salėje galima rengti susitikimus, o lauke žaisti paplūdimio tinklinį, futbolą.

REKLAMA

REKLAMA

„Visą gyvenimą kuriu verslus, išlaikau daugybę darbuotojų ir žinau, kad turiu kurti gerą rezultatą. Jeigu Lietuvoje įkūriau žirgyną, vadinasi turiu padaryti tokį, kad į jį atvykę raiteliai iš viso pasaulio gautų aukščiausio lygio paslaugas“, – įsitikinęs verslininkas.

Verslumą paveldėjo iš mamos

Verslumą ir ūkiškumą jis paveldėjo iš savo mamos, kuri, kaip laidoje sako Tautvydas Barštys, taip pat buvo itin rūpestinga ir atsakinga moteris: „Mama visada buvo prižiūrėtoja, žiūrėdavo, kad viskas gerai sektųsi, turėjo savo tvarką.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dabartiniu etapu Tautvydas Barštys mėgaujasi tuo, ką sukūrė Lietuvoje. Ir nors atsakomybės ir rūpesčių ant jo pečių gula labai daug, vis tik sako, kad tai jam teikia malonumą ir kitaip gyventi, turbūt, pats nemokėtų.

„Verslas yra tada, kai loši ir mėgaujiesi, nori išlošti, bet menas yra atsistoti ir laiku išeiti, kad tai liktų malonumu.“

Tinklalaidės epizodą, kuriame Collette Dunhill kalbasi su Tautvydu Barščiu, kviečiame žiūrėti čia: