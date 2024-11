„ELLE Lithuania“ leidinio pristatyme – žinomi žmonės: demonstravo prabangą

Ketvirtadienio vakarą žinomi ir stiliui neabejingi žmonės rinkosi į pačioje sostinės širdyje įsikūrusį legendinį viešbutį „Narutis“. Ši, šalių prezidentų ir garsenybių pamilta, jau daugiau nei šimtą metų be pertraukos veikianti vieta pasirinkta neatsitiktinai – dar rugsėjį viešbutis prisijungė prie prestižinės „Small Luxury Hotels of the World (liet. Mažų prabangių pasaulio viešbučių)“ asociacijos.