Vos 6 metimus atlikęs Sabonis įvertino „Kings“ puolimą: „Bandau pats susimedžioti savo metimus“

Prieš 2024-2025 m. NBA sezoną treneris M.Brownas pabrėžė, kokią svarbą komanda teiks atkovotiems kamuoliams puolime. Praėjus vos aštuoniems mačams šiame sezone, tik du žaidėjai drąsiai priėmė šį iššūkį – D.Sabonis ir trečiuosius metus lygoje žaidžiantis K.Murray.

„Keeganas buvo tikras monstras kitoje aikštės pusėje“, – po rungtynių sakė M.Brownas. „Septyni atkovoti kamuoliai puolime – nežinau, ar esu ką nors panašaus matęs. Kaskart, kai jis paimdavo dar vieną kamuolį, buvau nustebintas“.

K.Murray rungtynes baigė su 22 taškais (9 iš 17 pataikytų metimų ir 3 iš 8 tritaškių), 12 atkovotų kamuolių, trimis rezultatyviais perdavimais ir vienu bloku per 35 minutes. Tai buvo jau ketvirtas jo dvigubas dublis šį sezoną – tiek pat, kiek surinko per savo pirmąjį sezoną 2021-2022 m. Pernai jis turėjo aštuonis.

Įspūdinga tai, kad K.Murray sugebėjo atkovoti septynis kamuolius puolime, o visa Toronto komanda šioje kategorijoje surinko tik aštuonis.

Šį sezoną puolėjas per vienerias rungtynes vidutiniškai atkovoja po 8 kamuolius. Debiutiniame sezone K.Murray vidutiniškai atkovodavo po 4,6 kamuolio (1,1 puolime, 3,5 gynyboje), praėjusį sezoną šis skaičius šoktelėjo iki 5,5 (1,4 puolime, 4,1 gynyboje).

„Esame viena iš mažesnių komandų lygoje, tad kiekvieną kartą stengiuosi panaudoti savo atletiškumą, kad pasiekčiau kamuolį ore. Aš tiesiog skrendu ir žiūriu, kas gausis“, – pasakojo K.Murray. „Mano brolis, žaidžiantis Portlande, tiesiog lekia ir gaudo kamuolius. Tai stebėdamas, sužinojau, kad jei skraidysi, kamuolys galiausiai atsidėkos tau vienokiu ar kitokiu būdu“.

D.Sabonis rungtynes baigė dar vienu „trigubu dubliu“ – pelnė 17 taškų pataikydamas visus 6 metimus, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 13 rezultatyvių perdavimų. Jis taip pat įsirašė į NBA istoriją ir tapo pirmuoju krepšininku nuo 1977-1978 metų, kuris trigubą dublį atliko nepramesdamas nė vieno metimo iš žaidimo, nepramesdamas nė vienos baudos ir neprarasdamas nė vieno kamuolio.

Lietuvis juokais užsiminė apie galimą konkurenciją su K.Murray, siekiant tapti daugiausiai kamuolių šį sezoną atkovojančiu krepšininku visoje lygoje.

„Gal tai leisiu tik kai kuriomis dienomis, – šyptelėjo D. Sabonis, šiuo metu lygoje pagal atkovotus kamuolius užimantis antrą vietą. – Jis labai daug klausosi, įdeda daug sunkaus darbo ir kaskart aikštelėje niekam nenusileidžia. Šiandien atkovojo 12 kamuolių, iš jų net 7 puolime, savo pozicijai, yra labai stiprus ir treneris patarė, kaip atkovoti daugiau kamuolių puolime“.

D. Sabonio žaidimo epizodai:

Lietuvio taip pat buvo paklausta ar naujojo sezono puolimo schemose lietuviui yra numatyta svarbi rolė pelnant taškus, nes dvikovą vidurio puolėjas baigė vos su šešiais metimais iš žaidimo.

„Bandau rasti būdų, bandau pats susimedžioti metimus ir ta puolimo sistema skiriasi, tačiau kai laimi rungtynes dėl to nepergyveni. Kiekvienose rungtynėse bandau surasti savo taškus, kur galiu būti dar agresyvesnis“, – sakė D. Sabonis, įvertinęs kitokį komandos žaidimą puolime atvykus DeMarui DeRozanui.

The perfect performance 😳 Domantas Sabonis had the perfect triple double in the Kings’ win against the Raptors without missing a shot and no turnover 👀🔥



17 PTS

6/6 2PT

5/5 FT

11 REB

13 AST

1 STL

In 34’ ⏰#hoopsforthoughtgr #nba #kings #sacramentokings #sabonis pic.twitter.com/vn2y83jmvw