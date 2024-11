Memfyje – LeBrono Jameso taškų pasiutpolkė ir neraminanti Ja Moranto trauma

LeBronas Jamesas šiąnakt sužaidė savo geriausias sezono rungtynes. 39 metų puolėjas per 35 žaidimo minutes įmetė 39 taškus (9/13 dvit., 6/11 trit., 3/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau prasižengė 2 kartus ir padarė 5 klaidas.

Los Andželo ekipai dėl traumos nepadėjo Anthony Davisas.

„Grizzlies“ klubui Jaylenas Wellsas, Jarenas Jacksonas ir Ja Morantas įmetė po 20 taškų.

Ja Morant was injured on this lob attempt.



Somehow there was no foul called. Ridiculous.

